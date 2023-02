Miele di eucalipto: benefici e controindicazioni

Il miele di eucalipto è un prodotto ricercato e pregiato, fonte di tante proprietà. Si usa contro la tosse e le malattie dell'apparato respiratorio, come ad esempio il raffreddore, ma anche in caso di influenza. Inoltre, è ricco di antiossidanti, in particolare flavonoidi, sostanze preziose per la nostra salute e il nostro benessere. Il suo sapore è molto intenso: è un rimedio naturale ricco di benefici, ma che può avere anche delle controindicazioni da conoscere.

Mai sentito parlare del miele di eucalipto? Si tratta di un prodotto davvero prelibato, aromatico, che si produce anche nel nostro paese. È una delle tipologie di miele tra le più ricercate e sofisticate, proprio per le sue peculiarità. Sono molti i benefici e le proprietà di questo prodotto, in particolare per le vie respiratorie. Anche se non mancano delle controindicazioni.

Dal sapore intenso e deciso, il miele di eucalipto è consigliato come rimedio naturale in molte situazioni. Ricco di antiossidanti, in particolare flavonoidi, è consigliato in caso di tosse, raffreddore, influenza e, in linea generale, per curare ogni tipo di problematica di salute delle vie respiratorie. Ci sono, però, dei casi in cui è preferibile non utilizzarlo.

Cos’è il miele di eucalipto

Il miele di eucalipto è un tipo di miele dall’aroma molto forte e balsamico. Si produce in particolare nelle zone costiere delle regioni dentro meridionali del nostro paese.

Per la preparazione di questo tipo di miele, si utilizzano di solito delle particolari varietà della pianta di eucalipto: l’Eucalyptus Globulus e l’Eucalyptus Camaldulensis.

Miele di eucalipto, come si produce

Il miele viene prodotto da api che si nutrono del nettare dei fiori dell’eucalipto, una pianta arborea sempreverde tipica dell’Oceania e delle Filippine, ma diffusa anche nella zona del Mediterraneo.

In Italia la pianta è stata introdotta alla fine del Settecento ed è molto diffusa sul litorale tirrenico, in particolare in Maremma e nel Lazio, in Sicilia e in Sardegna, dove il miele di eucalipto contribuisce alla produzione del 50% del miele di tutta l’isola.

Miele di eucalipto, caratteristiche e gusto

Ha un colore tipico, variando dall’ambra chiaro all’ambra scuro, quando è ancora in forma liquida. Quando, invece, è cristallizzato è beige con striature grigiastre. La cristallizzazione si presenta dopo pochi mesi: la consistenza è compatta, pastosa, fitta.

L’odore è molto forte, aromatico: non ricorda quello della pianta di eucalipto, ma quello di funghi secchi, legno e curry o il dado per il brodo con un retrogusto di affumicato e di liquirizia. Il suo sapore, invece, non è troppo dolce, ma è decisamente forte, per nulla delicato. Molto gradevole al palato, lascia un retrogusto leggermente sapido.

Miele di eucalipto, benefici

Il miele di eucalipto incarna tutte le proprietà benefiche di ogni tipo di miele, aggiungendo a questi benefici anche quelli della pianta dalla quale le api suggono il nettare. Se sul miele di eucalipto gli studi scientifici sulle proprietà non sono ancora presenti in modo sufficienti, ne abbiamo molti, invece, sull’olio essenziale di eucalipto, che dimostrano la sua efficacia per combattere batteri e virus.

Questo miele contiene inoltre molte sostanze antiossidanti e in particolare i flavonoidi, quali myricetin, tricetin, luteolin, kaempferol, quercetina, che sono utili per ridurre i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento precoce delle cellule. Si può dunque assumere anche per prevenire le malattie degenerative. Ma i suoi usi più rinomati sono come antivirale, antibatterico, espettorante e mucolitico.

La varietà italiana, inoltre, è considerata la migliore in Europa, insieme a quelle spagnola e greca. Il motivo è la maggiore presenza di flavonoidi e propoli, per un potere antiossidante maggiore rispetto ad altre varianti. Uno studio italiano, inoltre, ha svelato che questo tipo di miele è molto utile per contrastare lo Staphylococcus aureus un batterio che spesso colpisce le vie respiratorie, in particolare dei più piccoli.

Per quello che, invece, riguarda i suoi valori nutrizionali, dobbiamo sapere che 100 grammi di miele corrispondono a circa 286 calorie.

A cosa serve il miele di eucalipto?

Il miele di eucalipto si può usare semplicemente come dolcificante per bevande, tisane, preparazioni dolci, ma anche in ricette salate. Infatti, viene utilizzato principalmente in cucina, per dare un tocco dolce, non troppo intenso, a bevande, dolci e altre preparazioni.

Ma si può adoperare anche in piatti salati. Grazie al suo sapore, si adatta alla carne o si può usare per preparare la vinaigrette per condire l’insalata. Ottimo per accompagnare formaggi stagionati. Ai bambini generalmente piace questo miele, che ricorda vagamente le caramelle mou.

Da non sottovalutare le proprietà del miele di eucalipto per prendersi cura della salute e del benessere del corpo. Si tratta, infatti, di un ottimo rimedio naturale. In particolare, si può usare:

per curare le malattie dell’apparato respiratorio

come antibiotico naturale

per proteggere l’organismo dalle malattie di stagione

come coadiuvante per abbassare la febbre, grazie agli enzimi contenuti

per curare malattie dell’apparato urinario, grazie alle proprietà antisettiche

come vermifugo e cicatrizzante, anche per curare ferite o afte in bocca

per sbloccare l’intestino pigro

Come assumere il miele di eucalipto?

Il miele di eucalipto si può assumere in molti modi: disciolto in tisane e infusi o come dolcificante per il latte, soprattutto in caso di tosse, raffreddore, influenza, catarro, gola secca e irritata. Oppure possiamo utilizzarlo sotto forma di sciroppi che si ricavano da questa sostanza naturale.

Così come “unguento” locale in caso ad esempio di afte in bocca.

Miele di eucalipto, controindicazioni

Quando è bene non usare il miele di eucalipto? Innanzitutto in tutti i casi in cui è sconsigliato usare il miele: ad esempio nei neonati non svezzati e mai prima di aver compiuto l’anno di età, a causa del rischio di contrarre una malattia grave come il botulismo infantile. Oppure nei soggetti con diabete, in sovrappeso o in condizione di obesità.

E poi bisognerebbe considerare anche le controindicazioni dell’eucalipto. Ad alti dosaggi e nelle persone sensibili potrebbe irritare la mucosa gastrica, ma in questo caso il pericolo non dovrebbe essere presente. Ricordati che l’eucalipto è anche sconsigliato in caso di infiammazioni gastrointestinali o in presenza di patologie epatiche.

Evita, inoltre, di aggiungere il miele di eucalipto nello yogurt bianco naturale in caso di influenza o in presenza di muco, quando è sconsigliato assumere latticini. Meglio optare, in questi casi, per un tè o una tisana.

Di per sé, il miele di eucalipto non ha particolari controindicazioni, ma bisogna sempre prestare attenzione in caso di consumo esagerato o effetti collaterali notati durante il suo consumo.

Miele di eucalipto, prezzo e dove comprarlo

Il miele di eucalipto si può acquistare online, in erboristeria, nei supermercati più riforniti, in farmacia, nei negozi bio e anche nelle fiere dedicate alla produzione locale di miele e altri prodotti alimentari.

Quanto costa il miele di eucalipto? Il prezzo è variabile, in base al tipo di produzione, alla zona di provenienza, al formato, alla tipologia di preparazione. Per un vasetto da 300 grammi il costo oscilla tra 8 e 10 euro, mentre quelli da un chilo possono costare intorno ai 15 euro.

Meglio optare per prodotti che hanno origine da agricoltura biologica, per evitare la presenza di potenziali sostanze chimiche dannose per la salute delle persone. Conserva il tuo barattolino in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore e lontano dalla luce.

