Rodocrosite: proprietà della pietra rosa

La rodocrosite è una pietra dalle mille virtù. Questo carbonato di manganese è una calcite di colore rosa con striature e venature bianche. Gli Inca ritenevano che la gemma rappresentasse il sangue pietrificato dei loro antenati, mentre nella cristalloterapia la rodocrosite è associata a molti benefici spirituali e fisici.

La rodocrosite è un carbonato di manganese e un membro del gruppo della calcite. Da molti secoli, a questa gemma sono attribuite straordinarie virtù. Secondo la cristalloterapia, la pietra rosa potrebbe infatti migliorare la nostra vita in decine di modi differenti, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista emotivo e spirituale.

Alla rodocrosite è attribuita la capacità di energizzare lo spirito, aprire il cuore a nuove emozioni e adottare un atteggiamento positivo nei confronti della vita.

Ma queste non sono le sole proprietà degne di attenzione. La pietra è infatti associata a un miglioramento della qualità della vita in generale, e in questo articolo vogliamo scoprire quali sono le altre virtù che dovremmo conoscere.

Prima, però, diamo un’occhiata alle caratteristiche di questa gemma: come riconoscere una rodocrosite, dove si trova e quanto costa questa pietra?

Che pietra è la rodocrosite?

Questo splendido carbonato di manganese si presenta con colori incantevoli. La rodocrosite appare infatti di un intenso colore rosa, ma può sfumare verso un rosso-rosato, accendersi con tonalità rosso anguria o declinarsi verso un marrone chiaro. La gemma, caratterizzata da un certo grado di fluorescenza, presenta lievi striature di colore bianco, mentre nella sua forma più rara e preziosa risulta trasparente o traslucida. La pietra può avere una lucentezza vitrea o madreperlacea.

Una curiosità sulla rodocrosite: poiché si tratta di una gemma piuttosto fragile (ha una durezza di circa 3,5-4 sulla Scala di Mohs), la pietra viene spesso impiegata per realizzare oggetti ornamentali e gioielli come orecchini, ciondoli o spille. È invece meno adatta per la realizzazione di bracciali o anelli, maggiormente soggetti a urti.

Etimologicamente parlando, il nome della pietra deriva da una parola greca, e si riferisce proprio al suo caratteristico colore. Secondo una leggenda inca, inoltre, la rodocrosite non sarebbe altro che il sangue pietrificato degli antenati, ed è quindi simbolo di protezione.

Dove si trova la rodocrosite?

Al mondo esistono numerosi giacimenti di rodocrosite. Questi sono localizzati perlopiù in Perù, in Sudafrica, Russia, Stati Uniti, Argentina, Romania, Germania e in Cina.

La pietra si trova più spesso nelle miniere d’argento, tanto da essere considerata una sorta di sottoprodotto secondario.

Fonte: Pixabay

Usi della pietra rosa

Come abbiamo appena visto, questa particolare pietra rosa presenta una durezza piuttosto bassa nella scala di Mohs. In altre parole, si tratta di una gemma fragile, che va quindi trattata con la dovuta cura e attenzione. La pulizia della rodocrosite, ad esempio, dovrebbe avvenire solo con un panno morbido e senza l’utilizzo di prodotti chimici o fonti di calore che potrebbero danneggiarla.

La pietra è anche piuttosto difficile da tagliare (viene spesso lavorata con il taglio cabochon). Solitamente si utilizza la rodocrosite per realizzare gioielli o oggetti ornamentali, come scatole. Viene anche venduta come cristallo o come pietra da collezione.

Rodocrosite: significato e proprietà magiche della gemma

Ma scopriamo adesso a cosa serve questa gemma secondo la cristalloterapia. La rodocrosite è la pietra del chakra del cuore, ed è associata ai segni del Leone e dello Scorpione.

Riguardo i suoi effetti benefici, si ritiene che la gemma aiuti a riconoscere e superare in modo sano i sentimenti repressi. La rodocrosite è in grado di risvegliare le energie fisiche e quelle spirituali, dona energia e passione, sprona a guardare la vita con positività e ottimismo, migliora l’autostima e aiuta a ridurre ansia, depressione, stress e tensioni quotidiane.

A questi benefici spirituali ed emotivi, si aggiunge anche un miglioramento della salute fisica.

Benefici fisici della pietra rosa

Nel corso dei secoli, a questa gemma sono stati attribuiti numerosi effetti benefici sul piano fisico. Si ritiene che la pietra possa attenuare i sintomi dell’asma e i disturbi respiratori, purificare reni e sangue, regolarizzare la pressione sanguigna e migliorare la vista.

La rodocrosite sarebbe capace di alleviare l’emicrania e i disturbi intestinali, favorire la guarigione delle infezioni e delle malattie, e migliorare la salute della pelle e della tiroide.

Naturalmente, ti raccomandiamo di non affidare la tua salute a gemme o pietre di qualsivoglia genere, ma di seguire sempre i trattamenti consigliati dal medico curante o da uno specialista.

Sebbene i presunti benefici attribuiti alla pietra siano senz’altro interessanti, infatti, le condizioni fisiche e psicologiche necessitano dell’aiuto di un medico qualificato.

Quanto costa la rodocrosite?

Fonte: iStock

Vediamo infine quanto costa la pietra rosa Rodocrosite. Il valore di questa gemma varia in base all’intensità del colore, dimensioni, lucentezza e carati.

Per fare qualche esempio, una rodocrosite di colore rosa scuro potrebbe costare circa 200 euro a carato, mentre il prezzo di una gemma di colore rosa chiaro o medio potrebbe salire oltre i 200-300 euro.

Ma bada bene: come molte altre gemme preziose e semi-preziose, anche la rodocrosite è spesso oggetto di contraffazione e falsificazione. Oltre a imparare a riconoscere la gemma, quindi, accertati di acquistarla solamente da rivenditori fidati e certificati, per non rischiare una spiacevole fregatura.

Fonti