9 rimedi naturali contro i capelli crespi che funzionano davvero

I capelli crespi sono un problema generalmente dovuto da fattori ereditari. Tuttavia, esistono dei rimedi naturali particolarmente efficaci per risolvere il problema, come il miele, gli oli essenziali, l'aloe vera, l'olio di cocco e l'aceto di mele.

I capelli crespi possono rappresentare un problema piuttosto fastidioso e difficile da trattare. Questo perché vi sono alcuni fattori che concorrono ad aggravarlo come ad esempio l’umidità e il freddo, oppure anche il caldo eccessivo, tutti fenomeni in grado di rendere la chioma assai poco gestibile e attraente.

Il problema dei capelli crespi si presenta solitamente già pochissimo tempo dopo aver terminato shampoo e asciugatura, con l’effetto di spento e secco che accompagna l’assai scarsa possibilità di gestione della chioma. Alcuni rimedi naturali possono aiutare a rendere più ordinata e gestibile la capigliatura in vista di un’uscita importante o anche per una semplice e salutare passeggiata.

Vediamo, dunque, 9 rimedi naturali contro i capelli crespi che funzionano davvero.

9 rimedi naturali contro i capelli crespi

Alcuni rimedi naturali possono risolvere il problema dei capelli crespi e fare in modo che la chioma diventi nuovamente gestibile ed ordinata.

Acqua frizzante

Uno tra i rimedi naturali contro i capelli crespi più efficaci ed economici è l’acqua frizzante, che può essere utilizzata per risciacquare la propria chioma dopo averla lavata con uno shampoo neutro.

Aloe vera

Un altro possibile rimedio naturale è l’aloe vera, una pianta dalle mille proprietà benefiche per la salute dell’uomo. Scaldare tra le dita un po’ del suo gel e applicarlo dopo lo shampoo come un normale gel per capelli risolverà il problema del crespo.

Tra le altre qualità curative a essa associate troviamo quella lenitiva in caso di piccole ustioni o scottature, punture di zanzara o herpes, contro il quale svolge inoltre un’azione stimolante del sistema immunitario.

Olio di cocco

Efficace contro i capelli crespi si rivela anche l’olio di cocco, da utilizzare puro durante il lavaggio. Tale operazione dovrà essere svolta con acqua appena più che tiepida, dopodiché la chioma andrà avvolta in un asciugamano caldo e umido e tenuta al suo interno per circa 30 minuti. Trascorsa la mezz’ora si procederà a un rapido risciacquo.

Aceto di mele

Rapido e veloce è poi l’impiego contro i capelli crespi dell’aceto di mele. Diluire tre cucchiai di prodotto in un litro d’acqua e utilizzare il preparato per risciacquare la capigliatura dopo lo shampoo.

Fonte: Pixabay

Burro di karité

Possiamo utilizzare contro i capelli crespi anche il burro di karité. Questo rimedio naturale è particolarmente adatto a chi va di fretta, dal momento che possiamo utilizzarlo come cera. In alternativa, si può sfruttare anche come maschera per capelli.

Oli essenziali

Una maschera nutriente e naturale contro i capelli crespi che funziona al 100% è quella realizzata con gli oli essenziali. Mercolando olio di ricino, olio di argan, olio essenziale di lavanda e olio essenziale di salva, si otterrà un composto particolarmente adatto al cuoio capelluto, da applicare anche una volta alla settimana, in caso di capelli particolarmente rovinati.

Miele

Anche il miele rientra tra i rimedi naturali da utilizzare contro i capelli crespi. Si tratta di un rimedio perfetto per coloro che hanno capelli secchi e sfibrati, dal momento che il miele annovera tra le sue proprietà quelle di idratare, nutrire e rivitalizzare la chioma.

Con il miele possiamo realizzare una maschera, unendolo con l’olio extra vergine di oliva, da applicare soprattutto sulle lunghezze.

Uovo

L’uovo può essere utilizzato contro i capelli sfibrati e crespi. Sbattine uno e diluisci il composto con dell’acqua. Applicalo sui capelli e lascia riposare per qualche minuto: la lecitina e le vitamine contenute nell’uovo renderanno la chioma lucente già dopo un paio di applicazioni.

Fonte: Pixabay

Impacco con olio di oliva, uova e miele

Possibile infine scegliere un impacco, da realizzare a base di olio d’oliva (2 cucchiai), uova (2) e miele (2 cucchiaini). Una volta uniti gli ingredienti mescolare fino a ottenere una crema morbida e corposa, da applicare direttamente sulla chioma. Lasciare sui capelli per circa 15-20 minuti, fino a 30 in caso di particolare necessità, dopodiché lavare con uno shampoo neutro e acqua tiepida o leggermente calda.

Quali sono le cause dei capelli crespi

Avere i capelli crespi potrebbe essere, innanzitutto, una questione ereditaria. Tuttavia, esistono alcuni comportamenti sbagliati che possono aggravare la situazione. L’utilizzo di phon e ferri per capelli, ad esempio, che stressano il cuoio capelluto e agevolano l’effetto crespo. Questo può essere aumentato dall’utilizzo di prodotti aggressivi, o fattori climatici.

Fonte: Pexels

I capelli, come le unghie, risentono anche della salute fisica e psicologica: dunque alcune carenze alimentari, oppure un periodo di forte stress, possono manifestarsi proprio attraverso la chioma, rendendola crespa e sfibrata. Anche l’idratazione gioca un ruolo fondamentale. Da non sottovalutare, infine, il fatto che anche i capelli, come ogni parte del corpo, necessita di cure e specifiche attenzioni.

Consigli utili per prevenire l’effetto crespo

La rimozione dell’effetto crespo dai capelli può rivelarsi più efficace mantenendo il cuoio capelluto e la chioma in salute ed equilibrio. Bene quindi contrastare ogni possibile fattore negativo come lo stress, le alterazioni della cute ed eventuali problematiche che coinvolgono le ghiandole sebacee.

Fonte: Pixabay

Non sarà invece necessario ad ogni costo spazzolare a lungo e insistentemente i capelli, quanto farlo con regolarità e ricordarsi di utilizzare uno shampoo neutro, meglio se bio o fai da te, magari a base di erbe come ortica e rosmarino. Quest’ultimo può essere inoltre utilizzato per la preparazione di un infuso, da nebulizzare sui capelli per ottenere maggiore forza e lucentezza.

Lo shampoo va fatto con acqua tiepida, mentre durante il risciacquo va utilizzata l’acqua fredda, che ricompatta le fibre e disciplina i capelli. Una volta finito lo shampoo, la chioma va tamponata con l’asciugamano e non strizzata eccessivamente.

Infine, sarebbe meglio spazzolare i capelli dalle radici alle punte con la testa in giù. In questo modo, andremo a distribuire meglio il sebo su tutta la chioma. Il sebo, infatti, forma un sottile strato di film idrolipidico che protegge il capello dagli agenti aggressivi esterni.