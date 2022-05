Come creare uno shampoo biologico a casa: 5 ricette facilissime

Se desideri avere i capelli più sani ma compri solo prodotti commerciali al supermercato, sappi che è arrivato il momento di passare ad uno shampoo biologico. I prodotti che acquisti abitualmente sono infatti pieni di ingredienti aggressivi: basta pensare a quella incredibile schiuma che si forma sui tuoi capelli ogni volta che fai lo shampoo, causata da sostanze chimiche chiamate tensioattivi, rischiosissime per la tua salute e quella dei tuoi capelli.

Optare per prodotti biologici è il segreto per prenderti cura, davvero, dei tuoi capelli. E se pensi che questi prodotti non siano alla portata delle tue tasche, ti sveliamo un segreto: puoi crearli tranquillamente a casa tua!

Creare uno shampoo biologico a casa non è così difficile come pensi. Continua a leggere e scoprirai 5 ricette davvero facilissime, grazie alle quali potrai creare in poche e semplici mosse dei prodotti per capelli ricchi di vitamine, nutrienti, minerali, antiossidanti e grassi essenziali, che non solo manterranno i tuoi capelli puliti, nutriti e sani ma aiuteranno anche l’ambiente.

Come creare uno shampoo biologico a casa: ricetta base

Prima di iniziare, sappi che nessuno shampoo biologico che creerai a casa tua produrrà la stessa azione schiumosa alla quale siamo tutti abituati. Tuttavia, non solo pulirà i capelli e il cuoio capelluto in modo incredibilmente efficace, ma soprattutto eviterà di rovinarli e di renderli secchi, spenti, sfibrati.

Gli ingredienti per creare uno shampoo biologico base sono:

mezza tazza di acqua

mezza tazza di un sapone liquido delicato (quello di Castiglia è l’ideale)

mezzo cucchiaino di olio vegetale leggero.

Per prepararlo, basta mescolare delicatamente tutti gli ingredienti, facendo attenzione a non “sbattere” il composto e a non renderlo schiumoso. Conservalo in un contenitore pulito e utilizza il tuo shampoo biologico come faresti normalmente, risciacquando poi i capelli con acqua (meglio se fredda).

Shampoo all’olio di oliva

Un altro shampoo biologico che puoi creare a casa tua in modo semplice e veloce è quello a base di olio d’oliva. Bastano tre ingredienti:

mezza tazza di acqua

un quarto di tazza di olio di oliva

una tazza di sapone biologico liquido.

Mescola tutti gli ingredienti e versa in un contenitore. Prima di utilizzarlo, è bene agitare un po’ il composto.

Consiglio: per profumare ulteriormente i tuoi capelli, puoi aggiungere qualche goccia del tuo olio essenziale preferito!

Shampoo biologico fai da te a base di camomilla

Se desideri lenire il cuoio capelluto e concedere a te e ai tuoi capelli un momento di calma totale, crea uno shampoo a base di camomilla.

Gli ingredienti necessari sono:

1 tazza di acqua

1 tazza di sapone vegetale biologico e inodore

5/6 bustine di camomilla biologica

un cucchiaino e mezzo di olio di cocco biologico spremuto a freddo.

Per realizzare il tuo shampoo biologico, porta a bollore un po’ di acqua e immergi le bustine di camomilla al suo interno, per circa un quarto d’ora. Aggiungi poi gli altri ingredienti, mescolando fino a quando non si saranno amalgamati.

Se utilizzi lo shampoo dopo un po’ di tempo dalla sua realizzazione, sappi che potrebbe essere necessario riscaldarlo un po’: questo perché l’olio di cocco potrebbe solidificarsi.

Shampoo biologico antiforfora

Per creare un efficace shampoo antiforfora, procurati:

mezza tazza di sapone vegetale biologico

2 cucchiai di acqua distillata (scopri come fare l’acqua distillata in casa)

2 cucchiai di olio di mandorle dolci

mezza tazza di olio di cocco

2 cucchiai di burro di karitè

5 gocce di olio essenziale di eucalipto.

Mescola i primi tre ingredienti e versa il composto in una bottiglia pulita. Sciogli poi l’olio di cocco e il burro di karitè, aggiungendoli al composto, e agita per mescolare. Aggiungi poi l’olio essenziale di eucalipto e agita nuovamente il tutto.

In generale, prima di utilizzare questo shampoo biologico è bene agitare il contenitore, dal momento che alcuni ingredienti potrebbero depositarsi sul fondo.

Shampoo biologico secco fai da te

E come creare uno shampoo secco biologico? Ecco soddisfatta la tua curiosità!

Se hai i capelli chiari, procurati un quarto di tazza di amido di mais e un cucchiaino di rosmarino (o 24 gocce di un olio essenziale a scelta).

Se hai i capelli scuri, procurati il rosmarino (o l’olio essenziale), un quarto di tazza di cacao in polvere biologico e lo stesso quantitativo di argilla bianca.

Unisci tutti gli ingredienti in un piccolo contenitore. Al momento dell’utilizzo, applica una piccola quantità del composto sulle radici con le dita o con un pennello, fino a quando non si amalgama.