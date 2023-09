A cosa serve mettere il sale grosso in lavatrice

A cosa serve mettere il sale grosso in lavatrice? Questo rimedio della nonna potrebbe rendere più morbido il tuo bucato, eliminare le macchie ostinate e molto altro. Ma dove si mette il sale, e quanto bisogna usarne?

Fonte immagine: Pixabay

Il sale grosso è di certo un ingrediente molto apprezzato in cucina, ma sapevi che potrebbe tornare utile anche nella cura della tua lavatrice? In effetti, questo comune ingrediente rappresenta uno dei principali alleati nelle pulizie di casa eco-sostenibili, e molte persone lo utilizzano regolarmente per lavare i propri vestiti. Ma perché?

In questo articolo scopriremo a cosa serve mettere il sale grosso in lavatrice, quali sono i vantaggi di questo rimedio naturale e come utilizzare il sale per prenderci cura dei nostri vestiti in modo efficace e green.

A cosa serve il sale grosso in lavatrice?

Se anche tu applichi spesso soluzioni green e sostenibili per le pulizie di casa, saprai bene che il sale può fungere da ottimo anticalcare naturale, in quanto addolcisce l’acqua e aiuta a eliminare i depositi di calcare che si formano lavaggio dopo lavaggio, prevenendo nuovi accumuli. In più, questo ingrediente può anche aiutare a deodorare la lavatrice e igienizzarla in profondità.

Forse ti sorprenderà sapere che il sale può essere utile anche per i nostri vestiti, ed è per questo motivo che tante persone scelgono di aggiungerlo nel ciclo di lavaggio.

Ecco quali vantaggi può offrire una manciata di sale grosso in lavatrice:

Funge da alternativa naturale all’ammorbidente ed è particolarmente utile per quei tessuti che tendono a irrigidirsi, come ad esempio i jeans e gli asciugamani.

ed è particolarmente utile per quei tessuti che tendono a irrigidirsi, come ad esempio i jeans e gli asciugamani. Il sale può anche rimuovere le macchie ostinate , in quanto si tratta di un vero e proprio smacchiatore naturale

, in quanto si tratta di un vero e proprio smacchiatore naturale Il sale in lavatrice serve anche a fissare e ravvivare i colori, specialmente quelli scuri

colori, specialmente quelli scuri Elimina gli aloni gialli dalle ascelle delle magliette e dagli altri capi

dalle ascelle delle magliette e dagli altri capi Esercita un’ azione anticalcare , riducendo la durezza dell’acqua. In questo modo, il sale grosso potrebbe persino prolungare la vita della tua lavatrice.

, riducendo la durezza dell’acqua. In questo modo, il sale grosso potrebbe persino prolungare la vita della tua lavatrice. Agisce come disinfettante e antibatterico naturale, aiutando a contrastare la formazione di muffe e cattivi odori all’interno del cestello.

Come si mette il sale in lavatrice?

Fonte: Pixabay

E a questo punto veniamo al “dunque”, e scopriamo come fare una pulizia profonda della lavatrice usando il sale grosso. Dove si mette il sale? E quanto bisogna metterne?

Per pulire la lavatrice ed eliminare i cattivi odori, si consiglia di fare un lavaggio a vuoto con una tazzina di sale grosso da versare direttamente nel cestello.

Dopo il lavaggio, passa un panno asciutto per eliminare ogni residuo.

Per migliorare la resa del bucato, invece, di solito si consiglia di aggiungere un cucchiaio di sale grosso nel cestello (versalo prima di aggiungere i capi da lavare) o nel cassettino del detersivo, così che il prodotto venga distribuito in maniera uniforme senza rischiare di danneggiare i vestiti. Dopodiché, potrai avviare il normale lavaggio.

Per un’azione ancor più incisiva, puoi anche aggiungere aceto e sale in lavatrice: questo rimedio contribuirà a sciogliere il calcare e può anche eliminare i cattivi odori e le macchie più ostinate dai tessuti.

Infine, per sbiancare i capi in lavatrice puoi utilizzare anche un mix a base di sale grosso e bicarbonato di sodio, un rimedio utile anche per eliminare il calcare dall’elettrodomestico e prolungarne la vita.