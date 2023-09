Come rimediare alle macchie di candeggina

Come togliere le macchie di candeggina da un tessuto? Riuscire a rimediare alle macchie di candeggina non è sempre facile, ma esistono alcuni rimedi naturali che potrebbero salvare i tuoi vestiti preferiti.

Fonte immagine: iStock

La candeggina è senza alcun dubbio un’alleata molto utile nelle pulizie domestiche. Non a caso, la troviamo spesso nella formulazione di detersivi e prodotti di ogni genere, da quelli per la pulizia di pavimenti, sanitari e superfici, fino ai prodotti per sbiancare i tessuti. Ma sai come rimediare alle macchie di candeggina? Insomma, come bisogna agire quando qualche goccia di questo liquido sbiancante finisce proprio sui nostri vestiti preferiti?

In questo articolo spiegheremo, passo per passo, come togliere le macchie di candeggina dai capi bianchi e colorati. Prima, però, ricordiamo a cosa serve e come funziona questa sostanza.

Che tipo di sostanza è la candeggina?

La “candeggina” (o varechina) è un liquido a base di “ipoclorito di sodio” (NaClO), un prodotto che, per le sue peculiari proprietà, viene ampiamente utilizzato in casa per eliminare germi e batteri dalle superfici, igienizzare i capi e sbiancarli. Sebbene si tratti di un prodotto multitasking indubbiamente utile, va detto che la candeggina è anche una sostanza molto corrosiva (oltre che inquinante), e le sue “macchie”, ahimè, possono essere davvero difficili da rimuovere.

In effetti, quelle causate dalla candeggina non possono essere definite esattamente delle “macchie”. Il prodotto, infatti, provoca una perdita di colore più che una vera e propria “macchia”.

Certo, anche con questa precisazione il risultato non cambia: quando qualche goccia di candeggina finisce su un vestito colorato, rischia di danneggiarlo in modo quasi irreparabile. Quasi. Esistono infatti dei metodi per rimediare alle macchie di candeggina, e questi possono differire a seconda che si tratti di un tessuto bianco o colorato.

Come togliere le macchie di candeggina sul bianco?

Fonte: Pixabay

Se qualche goccia di candeggina è finita su un vestito, per prima cosa bisognerà eliminare il prima possibile la sostanza, sciacquando accuratamente la parte in modo che la varechina non penetri nel tessuto.

Dopodiché, potremo mettere in pratica alcuni rimedi della nonna. Sebbene la candeggina abbia un eccellente potere sbiancante, in alcuni casi il prodotto potrebbe lasciare degli aloni gialli sui nostri capi preferiti. Per rimuoverli, puoi affidarti ad alcuni semplici rimedi naturali.

Aceto bianco

Sciacqua il tessuto per alcuni minuti in modo da rimuovere ogni traccia di candeggina. Versa l’aceto bianco sulla parte interessata, lascia agire per circa 5 minuti e risciacqua con acqua fredda.

La macchia gialla dovrebbe sparire già al primo tentativo.

Percarbonato di sodio

Il percarbonato di sodio è considerato uno sbiancante naturale ecologico ed efficace, e puoi utilizzarlo anche per rimediare alle macchie di candeggina sui tessuti bianchi.

Ti basterà riempire una bacinella con acqua calda, versare un misurino di percarbonato e lasciare in ammollo il vestito per alcune ore. Dopodiché, procedi con il normale lavaggio e il gioco è fatto.

Come rimediare alle macchie di candeggina sui tessuti colorati?

Come recuperare un tessuto colorato macchiato di candeggina? Se il tessuto “macchiato” di candeggina è colorato, sarà ancor più importante agire velocemente. Se, ad esempio, vuoi togliere delle macchie di candeggina da un tessuto nero, lava il prima possibile l’indumento con acqua fredda per rimuovere tutto il prodotto. A questo punto, potremo provare a camuffare le macchie di candeggina con diversi metodi, in modo da renderle meno evidente.

Alcool denaturato per rimediare alle macchie di candeggina

Per prima cosa, proveremo a togliere le macchie di candeggina con l’alcool denaturato. Questo liquido aiuta a “sciogliere” il colore dal tessuto che circonda la macchia, in modo da coprire la parte schiarita.

Versa una piccola quantità di alcol sulla parte interessata e sfrega con un batuffolo di cotone, procedendo dall’esterno verso l’interno della “macchia”. Man mano, la parte bianca dovrebbe riprendere nuovamente il suo colore originale.

Pennarello per tessuti

Per recuperare un capo danneggiato dalla candeggina, potresti affidarti anche a un buon pennarello per tessuti di un colore perfettamente uguale o molto simile a quello del capo rovinato.

Tintura per vestiti

Infine, puoi provare a togliere le macchie di candeggina dai capi colorati con del colorante per tessuti. Questo prodotto (puoi trovarlo in un qualsiasi supermercato), servirà a nascondere diversi tipi di macchie. Ma attenzione, il colorante potrebbe essere adatto solo per determinati tipi di tessuti, quindi controlla l’etichetta della tintura prima di utilizzarla sui tuoi capi.