Regali di Natale fai da te: 10 idee per amici e parenti

Fare dei regali di Natale homemade è un modo economico e premuroso per far sentire apprezzati i tuoi amici. Quest'anno realizziamo doni che piacciano davvero a chi li riceverà, come delle candele, saponi profumati fai da te, marmellate. Ma anche quadri personalizzati e cuscini rilassanti e rigeneranti.

Fonte immagine: Pixabay

Mancano poche settimane al 25 Dicembre ed è tempo di scegliere i regali di Natale per amici e parenti. Anche tu hai in progetto di risparmiare qualche soldo, ma non vuoi rinunciare al piacere di fare un regalino alle persone più care? Siamo in tanti, ma come far conciliare le due cose?

Beh, potremmo realizzare dei regali di Natale fai da te, economici e che piacciano davvero a chi li riceverà. Il rischio che corriamo, quando scegliamo di donare un regalo fatto in casa, è quello di non incontrare i gusti delle persone che riceveranno il nostro dono.

Quest’anno, però, vogliamo impegnarci, vogliamo scegliere i progetti giusti per fare un pensierino ai nostri cari, senza spendere cifre eccessive, ma anzi, riciclando materiali e oggetti che abbiamo già in casa. Se vuoi saperne di più, in questo articolo abbiamo raccolto per te dieci diverse idee regalo per Natale.

Al termine della lista ti proponiamo anche qualche idea extraveloce da realizzare con le tue mani. Mettiamoci all’opera, abbiamo dei regali da fare.

10 regali di Natale fai da te facili e veloci

Se siamo in cerca di idee per regali di Natale fai da te da mangiare, da cucire o da utilizzare quando facciamo il bagno o la doccia, mettiamoci comodi e diamo un’occhiata alle proposte selezionate da GreenStyle di seguito.

Dal momento che mancano ancora un paio di settimane a Natale, avremo tutto il tempo per realizzare il progetto che più ci piace.

Possiamo metterci ai fornelli e preparare delle marmellate bio e natalizie, potremo acquistare del sale grosso e preparare uno scrub per il corpo casalingo e profumato, o potremo scegliere i tessuti più belli per creare dei cuscini profumati anti ansia o delle tovagliette all’americana per la colazione.

Ma basta spoiler, vediamo le 10 idee per regali di Natale fatti in casa economici e davvero deliziosi.

Amigurumi di Natale

Fonte: Pixabay

Se hai dimestichezza con ago e filo, o meglio, con maglia e uncinetto, puoi cimentarti nella realizzazione di amigurumi natalizi, cioè degli oggetti realizzati all’uncinetto, che hanno una funzione puramente estetica, nonché quella di portare allegria e dolcezza nella tua casa.

Gli amigurumi sono un pensierino graditissimo per bambini e adulti. Oltre a realizzare dei personaggi o simboli tipici del Natale, come Babbo Natale o un albero natalizio, puoi realizzare anche altre forme, come funghetti, fiori, angioletti e tutto ciò che la tua fantasia ispira.

Regali di Natale fai da te: cibo e dolci per i più golosi

Fonte: Pixabay

A Natale non possiamo proprio sbagliare con un regalo a base di cioccolata fatta in casa o altri cibi golosi. Una marmellata preparata con le tue mani, una tavoletta di cioccolata aromatizzata al caffè o all’arancia, un barattolino di pesto o un preparato per torte o cioccolate calde in barattolo.

Le idee culinarie per far felici amici e parenti a Natale non mancano, se poi sei anche piuttosto bravo ai fornelli, è fatta.

Cuscinetti profumati con erbe e oli essenziali

Fonte: regali di Natale

Conosci il potere balsamico e curativo dell’aromaterapia? Alcuni profumi, come quello della lavanda o della camomilla, possono infondere una sensazione di calma e benessere. Altri, come il profumo dell’olio essenziale di rosmarino, possono favorire la concentrazione e aiutarci nello studio o nel lavoro.

Che ne diresti di regalare un cuscinetto profumato con una fragranza ad hoc? Ti basterà acquistare della stoffa, cimentarti con ago e filo, aggiungere delle spezie o erbe profumate e il gioco è fatto.

Un quadro fai da te

Fonte: regali di Natale

Se sei una persona particolarmente “artistica” e ami disegnare, potresti regalare un quadro fatto con le tue mani. Nella foto in alto puoi trovare uno spunto a mio avviso davvero bello, ma le idee sono praticamente infinite.

Ti basterà attingere alla tua creatività, per realizzare un quadro originale e personalizzato.

Un calendario dell’avvento fatto in casa

Fonte: regali di Natale

Il calendario dell’avvento fai da te potrebbe essere l’ideale se chi riceverà il regalo adora le piccole sorprese. E a chi non piacciono? Il dono, in questo caso, andrebbe fatto con un pizzico di anticipo, quindi vediamo subito come realizzarlo.

Puoi creare il calendario dell’avvento utilizzando dei semplici sacchetti di carta o di stoffa, al cui interno inserirai dei dolcetti, piccole decorazioni per l’albero di natale rigorosamente fatte a mano, frasi motivazionali o bigliettini di ringraziamento. Beh, anche questa volta non dovrai far altro che attingere alla tua fantasia.

Un gioiello fatto a mano

Fonte: regali di Natale

Creare dei gioielli fatti a mano per Natale? Perché no? Con gli accessori giusti e qualche oretta del tuo tempo, potresti creare un bracciale o delle collane perfette come regalo natalizio.

Qui sopra puoi trovare un’idea simpatica per riciclare delle bottiglie di plastica e, al tempo stesso, realizzare un originale regalo di Natale economico e fatto con le tue mani.

Uno scrub per il corpo fai da te

Fonte: Pixabay

Cosa regalare a Natale fatto in casa? Prendi una tazza di sale o di zucchero di canna, aggiungi un cucchiaio di olio di mandorle, mezza tazza di caffè macinato e, se lo desideri, una spolverata di cannella. Aggiungi un bel cucchiaino di legno per mescolare, ecco pronto un regalo di Natale fai da te e utilissimo.

Come puoi vedere, per realizzare uno scrub fai da te servono pochi ingredienti, scegli il tuo barattolo più bello con un coperchio ermetico e regala ai tuoi cari una pelle liscia e profumata.

Saponette fatte in casa

Fonte: regali di Natale

Ti stai domandando cosa regalare a Natale che sia davvero utile? Che ne dici di una saponetta fatta in casa, e aromatizzata con il profumo preferito della persona che la riceverà? Preparare dei saponi personalizzati è semplice. Puoi preparare il sapone con e senza soda, oppure potresti creare del profumato sapone di Aleppo.

Qualunque sarà la tua scelta, di certo il regalo sarà molto gradito e utile.

Una candela profumata

Fonte: Pixabay

Se anche a te piace farti conquistare dal profumo di una candela alla vaniglia o alla cannella, perché non regalare lo stesso piacere anche alle persone a te care? Puoi regalare una candela fai da te in tazza o in tazzina, o puoi preparare la candela in un simpatico barattolo per le conserve.

Decora il tutto con un tessuto rosso e festoso, qualche nastrino colorato ed ecco creato un regalo originale.

Tovagliette all’americana per la colazione

Fonte: regali di Natale

Infine, uno dei regali di Natale fai da te perfetti per gli amanti del cucito è di certo il classico set di tovagliette all’americana. Realizzare questo tipo di accessorio è piuttosto semplice. Basta scegliere il tessuto o il materiale che preferisci, prendere ago e filo e cucire il tutto, realizzando decorazioni personalizzate.

Puoi realizzare le tovagliette all’americana con l’uncinetto o con la stoffa, ma puoi anche scegliere di usare dei tappi di sughero, per una colazione decisamente diversa dal solito.

Cosa regalare fai da te? Regali di Natale last minute facili da realizzare

Fonte: regali di Natale

Se non hai ancora trovato l’idea giusta per i tuoi regali natalizi fai da te, di seguito ti proponiamo alcuni spunti rapidi e veloci da realizzare.

Un libretto di coupon con attività, frasi e pensieri dedicati a chi riceverà il regalo

Un preparato per una cioccolata calda istantanea fatta in casa, con le istruzioni per gustarla in pochi minuti

fatta in casa, con le istruzioni per gustarla in pochi minuti Tazze e tazzine decorate a mano

Un burro di cacao homemade

Piantine aromatiche in vasi di terracotta decorati a mano

Una scatola di biscotti fatti in casa

Delle decorazioni natalizie fai da te

Un profumo per ambienti naturale e fai da te.

Bene, ora che sappiamo cosa regalare a Natale con poca spesa e tanto amore, non ci rimane che metterci all’opera. Qual è il tuo regalo homemade preferito?