Capodanno eco friendly: le 4 regole per un San Silvestro ecologico

Organizzare un Capodanno eco friendly è più facile di quanto sembri: bisogna solo tenere a mente un paio di regole green, come evitare gli sprechi a tavola e non acquistare decorazioni usa e getta. Ma quali saranno gli altri consigli per essere sostenibili la notte di San Silvestro?

Il 2023 è ormai agli sgoccioli, e anche stavolta fioccano i buoni propositi per l’anno che verrà. In questa occasione, però, raramente pensiamo alle migliori strategie per celebrare un Capodanno eco friendly e sostenibile. Eppure, proprio la sostenibilità dovrebbe essere il primo degli obiettivi da raggiungere come collettività a livello globale.

Prova a pensarci: le feste di Capodanno sono quasi sempre un vero e proprio tripudio di plastica, spreco di cibo e attività che danneggiano l’ambiente e gli animali, come i famosi e rumorosi fuochi d’artificio.

Ebbene, quest’anno abbiamo deciso di rendere i festeggiamenti più “green”, per iniziare il 2024 con il piede giusto. Ma come fare? Scopriamo le migliori idee per essere più sostenibili anche a Capodanno.

Capodanno eco friendly: 4 idee per le tue feste

Fonte: iStock

Dato che mancano pochissimi giorni alla notte di Capodanno, non perdiamo tempo, e diamo subito un’occhiata alle idee creative e alternative per rendere questa ricorrenza davvero ecologica. Di solito, le feste di Capodanno sono un tripudio di coriandoli, decorazioni usa e getta, piatti e bicchieri di plastica, palloncini, trombette, cappellini e tanto, tantissimo spreco di cibo.

Com’è facile immaginare, tutto ciò è tutt’altro che sostenibile e rispettoso per il pianeta.

Naturalmente non vogliamo rinunciare al piacere di festeggiare il nuovo anno in grande stile. Possiamo però adottare delle scelte più eco-friendly, per dire addio al vecchio anno e dare il benvenuto a un 2024 più responsabile.

Decorazioni di Capodanno: riutilizza e ricicla

Parliamo innanzitutto delle decorazioni di Capodanno. Di solito tendiamo ad acquistare quelle (più economiche) in plastica o realizzate con materiali per nulla biodegradabili o riciclabili.

Per evitare di inquinare ulteriormente il nostro pianeta, abbiamo diverse possibilità di scelta. Possiamo acquistare le decorazioni in un negozio dell’usato, oppure potremmo realizzarle con della carta regalo, o acquistare delle decorazioni riciclabili. O ancora, puoi acquistare decorazioni riutilizzabili e di buona qualità, evitando il dannoso e “sprecone” usa e getta.

Tovaglie e posate per un Capodanno eco friendly

Per apparecchiare la tavola di Capodanno, scegli sempre tovaglie in stoffa e lavabili, e piatti e posate riutilizzabili, evitando quelli usa e getta. Al limite potresti optare per piatti e posate compostabili.

Fonte: Pixabay

A tavola niente sprechi!

A Natale e Capodanno, lo spreco alimentare è all’ordine del giorno. Per evitare di gettare chili di stuzzichini e panettoni nell’immondizia a fine serata, pensa attentamente alla lista della spesa di Capodanno.

Acquista il cibo necessario, senza strafare. Per ridurre il tuo impatto sull’ambiente, poi, potresti acquistare alimenti biologici, che non comportino l’utilizzo di fertilizzanti e pesticidi dannosi per l’ambiente.

Fuochi d’artificio ecologici

Parliamo infine dei famosi “botti di Capodanno”. Sono poi così necessari? Personalmente credo di no, ma so bene che fanno parte della tradizione e che tante persone non intendono rinunciare ai fuochi d’artificio di fine anno.

Purtroppo, quelli tradizionali sono molto, ma davvero molto inquinanti per l’ambiente. Rilasciano infatti particolato PM10 e altre sostanze inquinanti in atmosfera. In più, i fuochi d’artificio comportano un enorme inquinamento acustico, e terrorizzano animali selvatici e domestici, causando migliaia di incidenti ogni anno.

Per un veloce attimo di divertimento, mettiamo a rischio la vita di tante creature e danneggiamo ancor di più il nostro Pianeta. Per chi proprio non vuole rinunciare ai fuochi di Capodanno, si può sempre ricorrere a delle versioni eco-friendly, fuochi d’artificio ecologici e silenziosi, realizzati con materiali biodegradabili e non inquinanti.

Non ci rimane che augurarti(ci) un Buon Capodanno e un “sostenibile” anno nuovo!