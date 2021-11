5 idee per addobbi natalizi fai da te irresistibili

Fonte immagine: Pexels

Gli addobbi natalizi fai da te sono il modo più creativo e personale a disposizione per il restyling della casa in vista delle feste dicembrine. In commercio, partendo dai negozi fisici di articoli di arredo fino agli shop online, abbiamo ampia scelta su quello che più ci piace e si adatta allo stile della nostra dimora. Ma, senza dubbio, le decorazioni fatte a mano hanno un qualcosa in più delle controparti commerciali.

Se usiamo la fantasia e ci lasciamo ispirare dai trend fai da te dedicati al Natale, possiamo infatti realizzare addobbi simpatici ed originali solo nostri. In rete c’è di tutto, se siamo in cerca di progetti homemade. Si parte dalle decorazioni natalizie fai da te facili, per arrivare a quelle più elaborati, passando anche per opzioni dedicate agli appassionati dei ferri.

È infatti risaputo che gli addobbi natalizi all’uncinetto siano il decoro shabby chic per eccellenza, quando si tratta di allestire l’albero di Natale. Ma anche gli amanti del riciclo creativo possono ritenersi soddisfatti. In quanto ci sono anche bellissime soluzioni eco green da cui lasciarsi ispirare.

Ma a proposito di ispirazione, di seguito 5 idee da cui prendere spunto.

Addobbi natalizi fai da te con le pigne

Fonte: Pexels

Le pigne sono una decorazione “naturale” che possiamo trovare nei boschi a noi vicini, quando sono cadute ai piedi del loro albero. Si possono utilizzare insieme a rametti di pino, bacche di agrifoglio e vischio e candele rosse per fare dei bellissimi centrotavola natalizi. In alternativa, usando le ciambelle in polistirolo che si acquistano nei negozi di hobbystica, o intrecciando rami ad anello, fungono da decorazioni per le nostre ghirlande di Natale.

Ma non è tutto, perché tra gli addobbi natalizi semplici e veloci con le pigne ci sono anche i segnaposto. Se vogliamo una tavola delle feste ben curata, questi dettagli chic non possono mancare. Ci basterà pulire le pigne e colorarle con la vernice acrilica spray in bianco, argento o oro, aggiungendo polveri glitter a contrasto, o lasciandole semplici.

Nel caso volessimo evidenziare il bel colore cioccolato delle pigne, ci basterà solo proteggerle con una passata di flatting trasparente. A livello di basamento, per evitare che cadano, incolliamole su un tondino di metallo. In questo modo resteranno ancorate alla tavola.

Decorazioni natalizie fai da te per bambini

Fonte: Pexels

Le decorazioni natalizie fai da te sono ancora più divertenti se coinvolgiamo i bambini nella loro realizzazione. Ma in questo caso, i progetti devono essere semplici ed adeguati all’età dei piccoli di casa. Un buon modo per coinvolgerli è di usare le paste modellabili, come la pasta di sale, per addobbi semplici e belli.

In commercio possiamo anche trovare paste già pronte, come creta e DAS, sta quindi a noi decidere se preferiamo una modellabile fatta in casa o commerciale. Ma veniamo alle idee per usarla. Un bel modo per decorare l’albero di Natale è, ad esempio, fare gli addobbi a mano con questi prodotti, scegliendo i soggetti tipici di questo periodo.

Gli omini di pan di zenzero, gli angioletti, Babbo Natale o le sue renne, le campanelle e le candeline fatte in pasta di sale, sono oggetti deliziosi per addobbare l’abete del salotto. Ma possiamo usare le modellabili anche in altro modo, magari per fare i personaggi del Presepe o per un villaggio di Natale tridimensionale.

Se volessimo evitare di sporcare troppo casa, carta e cartoncino sono altri materiali amici della fantasia dei più piccoli. Ed anche in questo caso, usando magari degli stencil come guida, possiamo fare degli addobbi per l’albero bidimensionali o 3D molto semplici. In rete si trovano tutorial facili per fiocchi di neve in cartoncino da appendere o idee per ghirlande in carta molto carine e originali.

La supervisione di un adulto è sempre importante, ma qui la fantasia dei bambini può correre indisturbata e senza limiti.

Decorazioni natalizie: luminarie fai da te

Fonte: Pexels

Ma passiamo anche alle luminarie fai da te, forse uno dei progetti più originali e di sicuro effetto. In questo caso il suggerimento è di puntare sul riciclo creativo di vecchi barattoli in vetro o lampadine esauste. Si tratta di materiali che tutti abbiamo in casa, a cui dare una seconda vita.

Le vecchie lampadine in vetro a bulbo grande, possono essere private dei filamenti interni e ridipinte con una comune vernice per vetro. In un negozio di materiale elettrico acquistiamo un set di luminarie bianche da esterno e collochiamo ogni lucina all’interno dei bulbi. Dopo di che fissiamole con del nastro isolante in modo che non si sfilino.

Et voilà, pronto un filo di luminarie coloratissime per il nostro balcone o per abbellire il giardino durante il Natale. Più semplice ancora invece fare delle lanterne coi vecchi barattoli. In questo caso acquistiamo lucine LED con pila e inseriamole nei vasetti: ecco decorazioni natalizie scintillanti per mensole e ripiani.

Addobbi natalizi eleganti fai da te

Fonte: Pexels

Una cosa che non dovrebbe mancare in casa durante il periodo natalizio è un set di nastri. In particolare, quelli in tessuti rigidi, come il cotone inamidato, la rafia, il velluto o l’organza pesante, sono ottimi per i nostri addobbi natalizi fai da te eleganti. Ai tessuti più leggeri, il compito invece di chiudere i pacchi.

Ma usando i nastri nei materiali indicati, si possono fare dei fiocchi, utili a dare un tocco chic all’albero di Natale, ai centrotavola, alle ghirlande o alle maniglie di porte e finestre. Ci basterà tagliare il nastro a misura, facendo in modo che la larghezza sia adeguata alla grandezza dei fiocchi che vogliamo ottenere.

Una volta realizzati i nostri fiocchetti, li possiamo decorare con le colle glitter o con i pennarelli 3D, con cui fare decori a forma di stelle o cristalli di ghiaccio. In questo caso i colori oro, argento e rosso sono i migliori per esaltare la bellezza dei nostri addobbi.

Ghirlande natalizie fai da te

Fonte: Pexels

Le ghirlande natalizie fai da te sono un altro grande classico degli addobbi natalizi del periodo, facili da fare anche con pochi materiali, o complicatissime se puntiamo su progetti elaborati. Un modo semplice per realizzarle è di usare un cartoncino spesso da intagliare e dipingere, creando degli occhielli per far passare il filo e poter appendere le nostre opere.

Se poi ci piacesse l’idea di riciclo creativo delle lattine di alluminio delle bibite, ci sono altre soluzioni da cui farci ispirare. Il metallo leggero è infatti pratico da ritagliare con una forbice o un taglierino. Ne possiamo estrarre stelle, campanelle o altri soggetti natalizi, anche in questo caso facendo un occhiello, aiutandoci con un punteruolo, per far passare il filo.

E se ci sono rimaste palline di plastica piccole dell’albero, che non riusciamo a collocare, possiamo usarle per fare ghirlande natalizie o tende a cascata bellissime.