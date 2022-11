Mercatini di Natale Bolzano: come raggiungerli e cosa vedere

I mercatini di Natale di Bolzano rappresentano una meta super gettonata: ecco date, orari e informazioni utili su come raggiungerli e dove alloggiare. Ma anche tutti i luoghi da vedere e le offerte per risparmiare.

Fonte immagine: Pixabay

Tra i più suggestivi d’Italia, i mercatini di Natale di Bolzano rappresentano una delle mete più gettonate del periodo natalizio. Le luci, i profumi, i colori ad essi legati contribuiscono a rendere l’atmosfera natalizia decisamente più magica. E invogliano migliaia di persone ad intraprendere il viaggio per andare a visitarli.

Ma quando si fanno i mercatini di Natale a Bolzano, quando chiudono? In questo articolo vi spieghiamo anche come raggiungerli in maniera più o meno economica e dove alloggiare una volta lì. Ecco tutto quello che dovreste sapere in merito.

Mercatini di Natale Bolzano

Quali sono i mercatini di Natale più belli? Se ve lo chiedete, sicuramente quelli di Bolzano sono ottimi candidati. Vengono allestiti nel cuore della città nel periodo compreso tra novembre e gennaio. Durante queste settimane invernali la pizza nella quale si trovano si illumina di colori vivaci e sgargianti.

Negli stand, che in questo caso sono delle casette di legno, troverete diversi tipi di oggetti e potrete usufruire di altrettanti servizi, dall’artigianato locale al cibo.

Se volete fare un rifornimento di addobbi per l’albero o di altre decorazioni realizzate a mano siete nel posto giusto. Così come lo siete se volete concedervi una fetta di strudel o un pezzo di zelten, o scaldarvi con un dolce vin brulè.

Il tutto con in sottofondo tanta musica natalizia a fare da colonna sonora a quello che, per molti, è il momento più bello dell’anno. In concomitanza con i mercatini di Bolzano, la città indice una serie di eventi di intrattenimento per grandi e bambini, per un’esperienza adatta a tutte le età.

Fonte: Pixabay

Come anticipato durano a lungo, così che chiunque abbia voglia di visitarli possa scegliere se farlo già a partire dal mese di novembre e fino a gennaio. I mercatini di Natale Bolzano 2022 inizieranno il 25.11.2022 per poi terminare il 6.1.2023.

Gli orari di apertura saranno dal lunedì al giovedì dalle ore 11 alle ore 19. Mentre il venerdì, il sabato, la domenica ed i giorni festivi apriranno un’ora prima, ossia alle 10, per poi chiudere sempre alle 19.

È bene inoltre conoscere gli orari straordinari, quelli relativi a giorno di apertura, a quello della vigilia e del giorno di Natale.

24.11.2022: ore 17-19 (inaugurazione alle ore 17)

24.12.2022: ore 10-14

25.12.2022: chiuso

31.12.2022: ore 10-18

1.1.2023: ore 12-19

Le casette dedicate alla gastronomia, invece, il 24 novembre rispetteranno il seguente orario: 17 – 22.30. Mentre fino al 23 dicembre resteranno aperte, dal lunedì al mercoledì, dalle 11 alle 22. I giovedì chiuderanno alle 22.30 mentre i venerdì e i sabato rimarranno aperte dalle ore 10 alle 22.30. La domenica, invece, dalle 10 alle 22. A partire dal 24 dicembre, le gastronomie osserveranno i seguenti orari:

24.12.2022 ore 10 – 15

25.12.2022 chiuso

26.12.2022: ore 10 – 21

27 – 28 – 29.12: ore 11– 21

30.12.2022: ore 10 – 21

31.12.2022: ore 10 – 18

1.1.2023: ore 12 – 21

2 – 3 – 4 – 5.1.2023: ore 11 – 21

6.1.2023: ore 11 – 21

Mercatini di Natale Bolzano: come arrivare

Bene, ma come raggiungere i mercatini di Natale a Bolzano? Una buona notizia è che sono facilmente raggiungibili sia con il treno che con il bus, ma anche con auto, camper e viaggi organizzati. Sicuramente il treno è uno dei mezzi consigliati sia per quanto riguarda la comodità e la sostenibilità.

La stazione ferroviaria si trova infatti ad un paio di minuti a piedi da piazza Walther, la piazza nella quale i mercatini vengono tradizionalmente allestiti.

Anche l’autobus può essere una buona scelta per visitarli. Diverse compagnie low cost offrono corse a prezzi vantaggiosi con collegamenti da e per Bolzano provenienti da numerose città italiane ed estere. I pullman hanno una loro stazione dedicata che si trova nel sud della città. Da qui, il centro storico si raggiunge in circa 5 minuti con il treno.

Per chi preferisce invece arrivare in auto, se si proviene da Nord si consiglia di imboccare l’uscita autostradale “Bolzano Nord” e di dirigersi verso il parcheggio “Bolzano Centro” a cinque minuti a piedi dai mercatini.

A chi viene da Sud, invece, converrà imboccare l’uscita autostradale “Bolzano Sud” e cercare il parcheggio “Fiera Bolzano”. Per arrivare in centro potrete poi prendere il treno come spiegato sopra o uno degli autobus cittadini.

Si consiglia in entrambi i casi di parcheggiare nei parcheggi citati in quanto il centro storico di Bolzano è zona a traffico limitato. Un altro parcheggio gratuito è quello di Via Maso della Pieve.

Fonte: Pixabay

Mercatini di Natale Bolzano: dove dormire

Dove alloggiare per i mercatini di Natale a Bolzano? La città offre una serie di soluzioni, più o meno economiche e più o meno lussuose, a seconda delle proprie preferenze. Si può scegliere di dormire in un agriturismo o in in B&B così come in un albergo di lusso.

Al prezzo della struttura dovrà sommarsi quella della tassa di soggiorno, il cui importo varia da un minimo di 0,85 ad un massimo di 1,60 € a persona. Cercate le offerte in corso prenotandole per tempo se avete già deciso le vostre date.

Interessanti a questo proposito sono anche i pacchetti vacanza, validi per l’intera durata dei mercatini e che prevedono 3 pernottamenti per 2 persone in camera doppia con colazione, una visita guidata gratuita del centro storico, l’ingresso gratuito al Museo Mercantile e a Castel Roncolo.

Oltre che l’omaggio di una tazzina da collezione dei mercatini e l’assaggio di tipici biscotti natalizi. Per maggiori info contattate le singole strutture chiedendo del pacchetto “Magie d’Avvento e Capodanno a Bolzano”.

Quali sono i migliori mercatini di Natale in Trentino?

Bene, ora che siamo giunti alla fine di questo articolo, una domanda non può che nascere spontanea: quali sono i mercatini di Natale più belli del Trentino? Ebbene, la risposta la potrete dare solo voi. Ma il mercatino di Trento è tra quelli più apprezzati.

Se siete in zona vale la pena visitarli tutti. Perché, in qualche modo, vantano atmosfere ineguagliabili che si possono vivere soltanto lì. Volendone citare altri, vi suggeriamo i mercatini di Natale di Merano e di Rovereto, ma senza dimenticare quelli di Bressanone, Brunico, Vipiteno.

Se, invece, avete voglia di ampliare i vostri orizzonti, potete valutare di fare un salto, si fa per dire, ad uno dei mercatini di Natale europei.

Fonti