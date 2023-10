Classifica delle 10 razze di cani più pigre in assoluto

Quali sono le razze di cani più pigri? Beh, ci sono diverse razze di cani pantofolai, adatti a chi ama guardare Netflix sul divano accanto al proprio amico a quattro zampe. Tuttavia la questione dipende anche dal singolo cane: al mondo esistono anche Border collie pigri, così come ci sono Carlini iper attivi

Quali sono le razze di cani più pigre in assoluto? Beh, diciamo che ci sono diverse razze canine che sono pigre per natura e indole. Poi ci sono anche delle razze di cani che, se lasciati a loro stessi, preferirebbero dormire e poltrire tutto il giorno al posto di fare la benché minima attività fisica.

Pensiamo, per esempio, a un classico Labrador retriever: tecnicamente è un cane da caccia (da acqua), dunque di per sé dovrebbe essere attivo. Inoltre è un cane socievole, amabile ed espansivo, ama le coccole. Tuttavia, se diamo a lui la scelta, è probabile che si accontenti di sonnecchiare sul divano tutto il giorno, magari con qualche umano che lo coccola di continuo.

Ma andiamo a vedere dieci razze che, per un motivo o per l’altro, sono perfette per i proprietari più indolenti, quelli che preferiscono il divano e Netflix a passeggiate in campagna.

Razze di cani pigri: il Bulldog inglese

Il film Up ha traviato tutti. Nella pellicola vediamo un Bulldog inglese lanciarsi in corse improbabili. Ecco, nella realtà praticamente mai vedrete un Bulldog inglese correre in quel mondo. Questo anche perché viste tutte le problematiche respiratorie che hanno, rischierebbe di andare in ipossia dopo i primi tre passi.

C’è anche da dire che il Bulldog inglese rappresenta il cane pigro per eccellenza: ama fare poco movimento, adora mangiare e vive praticamente per poltrire e dormire.

Cani pigri da appartamento: il Carlino

Se cercate dei cani pigri da appartamento, il Carlino è quello che fa per voi. È vero, è un cane allegro ed esuberante. Ma tolti questi sprazzi di vivacità estrema, non di rado li si vede poltrire belli pasciuti per ore e ore nella loro cuccia o sul divano. Non una razza nata per l’Agility, dunque, ma per il divano sì. E per il cibo: adorano mangiare.

Cani pigri piccola taglia: il Cavalier King Charles Spaniel

Fra le razze di cani pigri di piccola taglia possiamo farci rientrare anche il Cavalier King Charles Spaniel. Qualcuno vi dirà che anche il Maltese è pigro, ma in realtà sono estremamente esuberanti se gli si dà corda. Invece il Cavalier è un cane dolcissimo, molto affettuoso e giocherellone quando serve, ma che adora anche sonnecchiare e riposare tranquillo per gran parte della giornata.

Cani pigri di taglia media: il Chow Chow

Un cane pigro di media taglia è il Chow Chow. Nato come cane da guardia e da caccia, da tempo ormai sdoganato qui da noi come cane da compagnia e da esposizione, ecco che in realtà non è un cane particolarmente attivo e vivace. Nulla fa più piacere al Chow Chow che starsene in pace a dormire in casa.

Cani pigri di taglia grande: il San Bernardo

Quando si parla di cani di grossa taglia da appartamento si cita sempre il San Bernardo. Lo si fa per un buon motivo: è un cane assai pigro, non molto attivo, che passa gran parte della sua giornata steso sulla brandina o sul divano a dormire e sonnecchiare. Magari ogni tanto ne si vede qualcuno a spasso o provare qualche timida corsetta, ma i suoi sprazzi di attività fisica di solito durano ben poco.

Razze di cani insospettabilmente pigre: i Levrieri

I levrieri sono cani insospettabilmente pigri. Questo perché li si associa sempre alle corse per cani e al fatto che sono molto snelli, dunque sembrano dei cani molto atletici. Ma un Greyhound, se può scegliere, a correre tutto il giorno preferirà dormire sul divano tutto il tempo. I levrieri, infatti, sono perfetti cani da divano e da pisolino.

Molossoidi pigri: il Mastiff

In generale tutti i molossoidi sono abbastanza pigri. Ma Mastiff e Bullmastiff, vuoi anche le loro dimensioni notevoli, tendono a impigrirsi facilmente. Raramente li si vede fare attività fisica intensa, camminano con passo lento e flemmatico da una parta all’altra della casa, magari travolgendo con la loro mole tutto ciò che incontrano, nel tentativo di trovare l’angolo ideale per il sonnellino perfetto.

Cani a pelo lungo pigri: il Pechinese

Se volete una razza di cane a pelo lungo pigra, ecco il Pechinese. Razza di piccola taglia, perfetta per la vita in appartamento, non ama fare troppa attività fisica. Rispetto a un Jack Russell Terrier, per esempio, è un cane molto più pacato e tranquillo.

Cani affettuosi pigri: il Bouledogue francese

Altra razza molossoide pigra, ma di piccola taglia: il Bouledogue francese. Forse un filino più attivo rispetto al Bulldog inglese, anche il Bouledogue francese, pur amando essere al centro dell’attenzione e venerato dalla sua famiglia, tende a prediligere un certo stile di vita pigro e pacato.

Cani pacati, tranquilli e pigri: il Terranova

Terminiamo con una razza gigante molto pigra: il Terranova. Di dimensioni imponenti, si tratta di una razza canina indolente e pigra. Il suo scopo nella vita non è certo quello di scorrazzare qua e là nel giardino: dategli un angolino fresco dove dormire, una ciotola piena di pappa, qualche carezza e magari una piscina dove rinfrescarsi e lui sarà più che appagato.

Fonti: