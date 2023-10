Le 5 razze di cani più affettuose

Esistono razze di cani più affettuose di altro? Potenzialmente tutti i cani sono affettuosi, ma dipende poi molto dal carattere del singolo. Bisogna comunque tenere in considerazione l'indole del cane quando si sceglie una razza: non si può pretendere, infatti, che un Mastino Tibetano dimostri affetto come un Labrador retriever

Spesso ci si chiede quali siano le razze di cani più affettuose, quelle più attaccate al padrone. La risposta non è certo semplice. Ovviamente bisogna partire dall’indole del cane: razze come il Labrador retriever, il Bouledogue francese o il Chihuahua non dimostrano affetto nel modo in cui lo manifestano un Mastino Tibetano, un Malinois o un Dogo Argentino.

Poi bisogna considerare il carattere del singolo cane: anche all’interno della singola razza, ci sono soggetti più affettuosi e altri meno. Ci sono infatti cani che vogliono coccole continue, che amano appoggiare il muso sul loro umano, che gli si accoccolano addosso di continuo e cani che sono decisamente più riservati.

Razze di cani affettuose: il Labrador retriever

Fra le razze di cani più affettuose abbiamo il Labrador retriever (e il Golden retriever anche). Perfetto anche nella categoria dei cani docili da appartamento, il Labrador ha un carattere espansivo e socievole. Sembra essere nato per voler compiacere il suo umano, di cui ricerca coccole e attenzioni.

Cane estremamente dolce e attaccato alla sua famiglia, il Labrador ama manifestare il suo affetto dando testate al suo umano, leccandogli le mani (o qualsiasi altra parte del corpo riesca a raggiungere), spesso buttandosi a pancia all’aria e chiedendo dei “grattini”.

L’affettuoso Cavalier King Charles Spaniel

Cani tranquilli e affettuosi sono anche i Cavalier King Charles Spaniel. Ideali come cani da compagnia, da appartamento e per le famiglie con i bambini, i Cavalier King Charles Spaniel sono cani molto affettuosi, che amano stare in compagnia dei loro umani di riferimento e di cui ricercano costantemente attenzioni.

È un cane anche molto affettuoso con i bambini, con cui ama giocare.

Lo sapevate che i Segugi possono essere molto affettuosi?

Ebbene sì: anche i Segugi sono cani molto affettuosi. Dite di no? Beh, perché non avete mai visto un Segugio guardare con adorazione il proprio umano. Sono cani che si legano tantissimo al loro umano di riferimento, gli sono così attaccati da essere quasi morbosi a volte. I Segugi si affidano totalmente al loro umano e anche se non sono così espansivi come un Labrador retriever, dimostrano a modo loro il loro affetto. Per esempio appoggiando la testa con fiducia sul loro umano, non staccandosi mai un attimo da lui.

Cani affettuosi e intelligenti? Ecco il Border Collie

Se state cercando dei cani affettuosi e intelligenti, allora il Border Collie è quello che fa per voi. Una delle razze canine più intelligenti in assoluto, molto attivo e dal vivace intelletto, il Border Collie è anche un cane molto affettuoso. Ama le coccole, chiede attenzioni ed è capace di stare tutti il giorno a farsi grattare sotto il muso. Inoltre è anche molto socievole ed espansivo.

Sono anche estremamente vivaci e devono fare un sacco di attività fisica per sfogarsi un po’. Inoltre, essendo anche molto intelligenti, tendono ad annoiarsi facilmente, motivo per cui hanno bisogno di fare anche giochi che stimolino l’intelligenza.

Cani affettuosi e giocherelloni: il Carlino

Se invece volevate dei cani affettuosi e giocherelloni, magari di taglia piccola, perché non un Carlino? Cane decisamente esuberante e gioioso, sempre allegro e festante, il Carlino è un cane “affettuosamente non selettivo”: tende a fare le feste a tutti. Basta fargli due moine e lo si conquista per sempre. Se poi gli si dà anche dei premietti di cibo, essendo un gran golosone, si avrà la sua devozione a vita.

Come cane affettuoso, è perfetto per la vita in appartamento (anzi: essendo a pelo corto è meglio se vive in casa) ed è l’ideale anche per le famiglie con bambini, con cui va particolarmente d’accordo. Ama giocare ed essere coccolato in continuazione.

Queste sono solo alcune razze di cani molto affettuose con i loro umani. Ce ne sarebbero tante altre che dimostrano affetto in continuo, chi più o chi meno. Pastore tedesco, Volpino, Chihuahua, Barboncino, Maltese, Staffordshire bull terrier, Jack Russell terrier: pur essendo tutte razze dall’indole molto differente fra di loro, ma capaci di manifestare affetto a modo loro. Sempre con l’ovvia constatazione che ci sono soggetti più affettuosi di altri.

È un po’ lo stesso discorso delle persone: ci sono quelle che amano i baci e gli abbracci e quelle che dimostrano il loro affetto in maniera più silenziosa e discreta.

Fonti: