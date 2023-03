Pulizie di primavera: come farle in modo ecologico e veloce

Ogni periodo dell’anno è ottimo per fare le pulizie di primavera, ma perché non dedicarsi alle faccende domestiche in modo ecosostenibile e green? Dalle pulizie quotidiane a quelle più approfondite, è possibile utilizzare degli ingredienti naturali come bicarbonato, limone, aceto e oli essenziali per igienizzare superfici, pavimenti e ogni angolo della tua casa.

Fonte immagine: Pexels

Con la fine dell’inverno, ritorna il momento delle pulizie di primavera, una di quelle attività attese, temute e rimandate dalla maggior parte di noi. In questo periodo dell’anno, quasi istintivamente ci ritroviamo a spalancare le finestre, facciamo prendere aria ad armadi e cassetti. Ci dedichiamo al cambio di stagione, spolveriamo e laviamo in modo più attento ogni angolo della casa.

È il potere della primavera. Per fare tutto ciò, spesso finiamo per utilizzare detersivi, spray e altri prodotti acquistati al supermercato.

Ma sappiamo davvero cosa contengono questi prodotti? Molti “miracolosi” alleati per le pulizie domestiche, in realtà, non sono altro che un concentrato di sostanze chimiche potenzialmente dannose non solo per l’ambiente, ma anche per la nostra salute.

Per questa ragione, in questo articolo abbiamo raccolto alcune idee utili per dedicarci alle pulizie di primavera in modo ecologico e green. Ma non ci limiteremo a questo. Poiché non è sempre facile organizzare i lavori per le pulizie di casa, vogliamo anche condividere qualche consiglio per avere ambienti sempre freschi e puliti. Insomma, stileremo una sorta di tabella per le pulizie di casa, ma senza stress.

Planning settimanale pulizie di casa

Fonte: Pexels

Per prima cosa, rispondiamo a una domanda che tutti si pongono a un certo punto della vita, che coincide perlopiù con il momento in cui si va a vivere da soli: come organizzare le pulizie di casa settimanali?

In un mondo ideale, che come ben sappiamo è moolto lontano da quello “reale”, le pulizie di casa andrebbero fatte tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Non è facile tenere il ritmo, si sa, ma alcune faccende domestiche sono effettivamente inderogabili.

Pulizie da fare tutti i giorni

Semplificando un pochino, le pulizie da fare ogni giorno sono le seguenti:

Riordinare gli ambienti, cucina, camera da letto, studio e così via

Arieggiare le stanze, aprendo le finestre per almeno un’ora al giorno

Rimettere a posto scarpe, giocattoli e oggetti sparsi in giro per casa

Rifare i letti

Lavare i piatti

Pulire il piano della cucina

Lavare e asciugare il tavolo da pranzo

Lavare i sanitari del bagno

Spazzare a terra, specialmente in cucina o nelle stanze in cui trascorriamo la maggior parte del tempo.

Pulizie settimanali (2 o 3 volte a settimana)

Alcune faccende possono essere svolte anche un paio di volte a settimana. Fra queste rientrano:

Lavare i pavimenti, specialmente se in casa ci sono bambini o animali domestici

Spolverare mobili, soprammobili, sopra gli armadi, il televisore e altri angoli della casa

Pulire il divano, inclusi i cuscini

Passare l’aspirapolvere a giorni alterni

Cambiare le lenzuola

Pulire in modo più approfondito cucina e bagno

Lavare e stendere la biancheria

Pulire a fondo i cestini della spazzatura.

Quando iniziare a fare le pulizie di primavera?

Fonte: Pexels

Ogni momento è quello giusto per pulire in modo approfondito la tua casa. Non bisogna aspettare che arrivi la primavera per farlo. Idealmente, può essere utile iniziare le faccende “primaverili” quando fa già abbastanza caldo da poter lasciare le finestre di casa aperte per qualche ora, in modo da arieggiare gli ambienti.

Ciò non toglie che, se avverti l’impulso di fare le pulizie di primavera in pieno autunno, ben venga questa rinnovata voglia di prenderti cura dei tuoi spazi. Gli acari non ne saranno felici, ma il resto della tua casa gradirà molto il tuo spirito di iniziativa.

Come fare le pulizie di primavera in modo “green”?

Ora che abbiamo visto come si fa a pulire la casa da cima a fondo, che ne dici di dare un tocco di verde alle faccende domestiche? Al supermercato possiamo trovare decine e decine di prodotti per le pulizie. Ogni prodotto promette miracoli, però ognuno di essi ha un costo spesso non indifferente.

Ma cosa ancor più importante, i saponi, i detersivi, i deodoranti spray che usiamo ogni giorno o più volte a settimana, danneggiano l’ambiente, sono spesso tossici e pericolosi per gli esseri umani e per i nostri animali domestici. E dire che la natura ci ha saggiamente fornito un suo verdissimo kit di prodotti ecologici per pulire praticamente ogni superficie.

Perché non approfittarne? Vediamo come trasformare le pulizie di casa in un’occasione per prenderci cura del nostro pianeta.

Ricicla e riusa

Per prima cosa, parliamo di accessori per pulire. I panni cattura polvere usa e getta sono economici ed efficaci, ma non sono per nulla ecologici. Dopo un paio di utilizzi, bisognerà gettarli nell’immondizia. Non sarebbe meglio scegliere degli accessori lavabili, in modo da pulire casa senza accumulare spazzatura?

Un’opzione green e sostenibile potrebbe essere quella di prendere delle vecchie tovaglie e magliette che non usi più, tagliarle in stracci, adoperare questi per spolverare o per pulire le superfici.

Vecchi maglioni di lana saranno utili anche per catturare la polvere. Dopodiché, ti basterà pulirli e lavarli con acqua e sapone o in lavatrice.

Panni in microfibra

In alternativa, al posto dei panni catturapolvere usa e getta potresti utilizzare i classici panni in tessuto microfibra. Il risultato sarà lo stesso, ma eviterai di produrre spazzatura inutile e dannosa per l’ambiente.

Anche questa volta, dopo aver pulito le superfici e raccolto polvere, capelli e pelucchi, ti basterà rimuovere lo sporco e lavare il panno in lavatrice insieme agli altri stracci per pulire casa.

Usa lo spazzolino da denti

Se hai degli spazzolini da denti da buttare, non gettarli nella spazzatura. Uno spazzolino vecchio potrebbe tornarti molto utile per pulire alcune superfici o angoli in bagno, come il lavandino, le fughe fra le mattonelle o lo scarico della doccia.

Spugne naturali

Nella maggior parte delle case si trovano delle spugne realizzate con materiali sintetici. Quando la loro funzione giunge al capolinea, questi accessori finiscono irrimediabilmente nel cestino dell’indifferenziato, ma ciò non fa che aumentare la mole di spazzatura che produciamo annualmente.

Perché non acquistare delle spugne naturali come quella di luffa?

In questo modo, continueremo a pulire casa in modo efficace, ma con il vantaggio extra di non aggiungere altri rifiuti difficilmente smaltibili. Le spugne naturali, infatti, possono essere gettate direttamente nella compostiera.

6 trucchi per pulire casa in modo veloce ed eco friendly

Fonte: Pexels

Ora sappiamo in che ordine si fanno le pulizie, quali faccende bisogna fare ogni giorno e a quali di esse bisogna dedicare un paio di ore in più durante la settimana. Ma sappiamo anche quali accessori usare per evitare di generare ulteriore immondizia, dando nuova vita a oggetti di ogni genere.

Ma non è ancora tutto: bisognerà scegliere con attenzione quali “ingredienti” usare per pulire casa. Come dicevamo, al supermercato si trovano decine di prodotti diversi, molti dei quali, in realtà, possono risultare tossici per la salute.

Ci possono causare allergie, irritazioni e, fattore da non trascurare, non fanno che aggiungere sostanze inquinanti (coloranti artificiali, ammoniaca, parabeni, profumi sintetici) all’ambiente, compromettendo il già delicato equilibrio del nostro pianeta.

In realtà, pulire casa in modo ecologico, usando ingredienti che non causino danni all’ambiente, è possibile e auspicabile. Oli essenziali, aceto, bicarbonato e limone sono alcuni degli aiutanti sui quali fare affidamento. Vediamo come.

Oli essenziali

Molti oli essenziali hanno effetti antibatterici e antisettici, quindi possono essere impiegati per le pulizie domestiche. Un olio di citronella, ad esempio, sarà utile per eliminare l’odore di spazzatura dalla pattumiera.

In più, questi rimedi naturali sono in grado di deodorare ogni ambiente. Contrariamente ai deodoranti spray e a quelli contenenti sostanze chimiche potenzialmente dannose, gli oli essenziali rappresentano un rimedio naturale e sicuro per rinfrescare la casa. Puoi versarne qualche goccia nel tuo diffusore di essenze, così ogni stanza profumerà di fresco e pulito.

Sale per le pulizie domestiche

Il sale è un ingrediente immancabile in cucina, ma sapevi che puoi usarlo anche per pulire la tua casa? Una pasta a base di sale e aceto, ad esempio, ti aiuterà ad eliminare i cattivi odori, mentre per pulire il frigo puoi utilizzare una soluzione a base di sale e acqua.

Usando una pasta a base di sale e acqua, puoi anche pulire le fughe delle mattonelle aiutandoti con lo spazzolino da denti che poco fa abbiamo salvato dal bidone dei rifiuti.

Bicarbonato per le pulizie di primavera

Se ancora non fa parte dei tuoi rimedi contro lo sporco ostinato, è il momento giusto per rimediare. Il bicarbonato è un ingrediente efficace contro quasi ogni macchia. La tazza del wc è ingiallita? Il bicarbonato può aiutarti.

Le superfici della tua casa non sono più bianche e pulite come un tempo? Una pasta fatta con acqua e bicarbonato potrebbe eliminare ogni alone e ogni macchia. In più, si tratta di un ingrediente utile per eliminare cattivi odori e acari della polvere dai tappeti, uno di quei rimedi che non dovrebbero mai mancare in casa.

Aceto bianco

Insieme al bicarbonato, anche l’aceto bianco rappresenta un rimedio naturale irrinunciabile per le pulizie di primavera, e non solo. Questo ingrediente è in grado di eliminare il calcare e può anche far splendere i tuoi vetri. In più, si tratta di un ottimo rimedio naturale contro la muffa in casa.

Puoi usare l’aceto per pulire i fornelli, per igienizzare la lavatrice, oppure potresti utilizzarlo per eliminare il calcare e lo sporco dalla doccia.

Limone per pulire casa

Noto per la sua azione sgrassante, il limone può rivelarsi molto utile per rimuovere unto e sporcizia dalle superfici più disparate.

In più, questo ingrediente esercita proprietà igienizzanti e antibatteriche, ma è anche profumato, per cui sarà davvero utile per pulire a fondo le superfici, il microonde, lo scarico del lavandino, lavastoviglie e altri angoli della tua casa.

Piante per purificare l’aria

Fonte: Pexels

Infine, un piccolo consiglio extra green per la tua casa. Alcune piante da appartamento hanno la straordinaria capacità di purificare l’aria, eliminando le tossine e le sostanze inquinanti indoor. Fra le più belle piante che puliscono l’aria, da accogliere in casa, vi sono l’aloe vera, il ficus, il pothos, l’orchidea e lo spatifillo.

Oltre al potere delle piante, per profumare gli ambienti e pulire l’aria puoi affidarti ad alcuni profumi per ambienti naturali fai da te, come il potpourri, candele naturali, incenso, cuscini profumati alla lavanda o all’eucalipto o essenze di agrumi e tea tree oil.