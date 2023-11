Sapevi che i canovacci della cucina sono fra gli accessori più sporchi della casa? Questi panni accumulano sporcizia, batteri e germi potenzialmente pericolosi per la salute. La buona notizia è che puoi igienizzare in modo naturale gli strofinacci della cucina, usando rimedi della nonna infallibili.

Cari amanti delle pulizie ecologiche, oggi vogliamo imparare a igienizzare in modo naturale gli strofinacci della cucina. Gli stracci (panni, asciugatutto o canovacci che dir si voglia), sono fra gli accessori più indispensabili nella nostra casa. Li adoperiamo per asciugare le mani, per pulire le superfici, raccogliere liquidi di ogni genere, rimuovere briciole, talvolta li usiamo anche per asciugare il piano della cucina e rimuovere lo sporco o i residui di cibo, e anche per asciugare pentole e stoviglie.

Niente di strano che, con tutti questi utilizzi, i canovacci possano diventare la casa di germi e batteri, come E. coli e stafilococco. In effetti, secondo diversi studi, il canovaccio da cucina sarebbe a tutti gli effetti l’oggetto più infestato da germi, sporcizia e batteri di tutta la casa, e potrebbe persino veicolare malattie, infezioni e intossicazioni alimentari.

Ma esisteranno dei metodi per igienizzare in modo naturale gli strofinacci della cucina? Oltre al classico lavaggio in lavatrice, quali saranno i rimedi per lavare a mano questi strofinacci?

Quando canovacci e strofinacci emanano un cattivo odore (perlopiù di muffa o umidità), o quando presentano macchie ostinate che non vanno via neanche in lavatrice, beh, è il momento di sfoderare i rimedi della nonna più efficaci. E ne abbiamo a disposizione davvero molti! Scopriamo quali sono i migliori.

Ecco come igienizzare in modo naturale gli strofinacci della cucina

Fra poco scopriremo come lavare e sterilizzare i canovacci da cucina. Prima, però, qualche veloce consiglio: per evitare la proliferazione di germi nocivi, batteri e l’accumulo di sporcizia, è importante sostituire e lavare l’asciugatutto almeno una volta ogni 2 giorni (in base all’utilizzo che ne fate).

Tra un utilizzo e l’altro, inoltre, bisognerà appendere i canovacci in modo da eliminare del tutto l’umidità. È infatti negli ambienti umidi e caldi che si annidano maggiormente i batteri potenzialmente dannosi per la salute.

A questo punto, è il momento di scegliere i migliori rimedi naturali per igienizzare gli strofinacci da cucina sporchi e macchiati.

Aceto e bicarbonato

Un mix di aceto e bicarbonato potrebbe essere la soluzione più efficace per lavare gli strofinacci da cucina ed eliminare i cattivi odori.

Puoi preparare la soluzione mescolando in una bacinella acqua tiepida, una tazzina di aceto e un cucchiaio di bicarbonato. Lascia i panni in ammollo per 30 minuti, quindi risciacqua energicamente per eliminare ogni residuo.

Limone e aceto per igienizzare gli strofinacci della cucina

Anche il mix di limone e aceto può fare magie per eliminare macchie, batteri e cattivi odori.

Grazie alle sue proprietà sbiancanti e antibatteriche, il limone si rivela una valida soluzione, specialmente se abbinata all’aceto, dalle note proprietà antiodoranti, antimicrobiche e antimicotiche.

In una bacinella con acqua tiepida, versa il succo di un limone filtrato e mezza tazzina di aceto. Puoi aggiungere anche il sale grosso per rendere più efficace la miscela. Immergi i canovacci e lascia in ammollo per un’ora, avendo cura di sfregare i panni di tanto in tanto per eliminare le macchie più ostinate.

Dopodiché, sciacqua per bene per eliminare ogni odore.

Far bollire gli strofinacci

L’acqua bollente rappresenta uno dei migliori metodi per igienizzare gli strofinacci ed eliminare il più possibile sporco e batteri.

Lavare gli strofinacci della cucina in lavatrice

Infine, possiamo lavare gli strofinacci molto sporchi e i panni da cucina in lavatrice. Questa è forse la soluzione più rapida ed efficace per igienizzare i canovacci, purché venga eseguita nel modo corretto.

Bisogna infatti stabilire a quanti gradi effettuare il lavaggio degli strofinacci. Di solito, si consiglia di avviare un lavaggio a non meno di 60°, e di aggiungere un cucchiaio di bicarbonato di sodio, per eliminare al meglio lo sporco e ottimizzare i risultati.

Ogni quanto lavare gli strofinacci della cucina?

Ora che sappiamo come lavare il panno da cucina, rispondiamo a un’ultima e importante domanda: quante volte dovremmo lavare i canovacci?

Idealmente, bisognerebbe lavare l’asciugatutto al termine di ogni giornata, o al massimo una volta ogni 2-3 giorni (dipende naturalmente dall’uso che ne facciamo).

Va da sé che, se utilizzi i canovacci per pulire macchie e liquidi, specialmente se si tratta di residui di uova, latte, carne e pesce crudi, bisognerà sostituirli sul momento, per evitare la proliferazione e la propagazione di batteri e germi potenzialmente pericolosi in tutta la cucina, in grado di causare intossicazioni alimentari e infezioni anche gravi.

