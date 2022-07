Come usare il limone per le pulizie di casa

I limoni costituiscono un ottimo alleato in cucina, ma possono essere utilizzati efficacemente anche per le pulizie domestiche. Sostituisce in modo efficiente tanti prodotti chimici che solitamente utilizziamo: in questo modo, andremo ad evitare sia il contatto con le sostanze aggressive contenute al loro interno, effettuando pulizie completamente eco friendly, sia la spesa derivante dall’acquisto di tali prodotti.

Continua a leggere per scoprire tutti i modi in cui è possibile usare il limone per le pulizie di casa.

Utilizza il limone per pulire il microonde

Puoi rimuovere la sporcizia accumulata nel microonde con un composto di acqua e succo di limone fresco. Prendi una ciotola di acqua, mescola con il succo di limone fresco (o delle scorze) e lascia riscaldare all’interno del microonde per 3-5 minuti o fino a ebollizione.

Attendi altri 5 minuti prima di aprire la porta: questo consentirà al vapore di fare il suo lavoro sulle pareti. Infine, rimuovi il composto di acqua e limone passando un panno morbido sulle pareti dell’elettrodomestico.

Rimuovi macchie e cattivi odori dal tagliere

Il tuo tagliere di legno è macchiato o puzza di aglio? Cospargilo di sale e strofina poi con il lato tagliato di mezzo limone. Risciacqua e ripeti, se necessario: il tuo tagliere sarà come nuovo e pronto ad essere riutilizzato!

Utilizza il limone come deodorante per ambienti

Per avere un aroma piacevole in tutta la casa, riempi una pentola con acqua, scorze di limone e la tua combinazione preferita di erbe, spezie o estratti. Porta il tutto a bollore e lascia poi sobbollire sul fuoco per un’ora. Otterrai così un profumo per ambienti davvero irresistibile!

Libera dai cattivi odori lo scarico del lavandino

Per deodorare lo scarico di un lavandino, ti basterà inserire delle scorze di limone al suo interno, o spremere direttamente dentro ai buchi mezzo limone. In alternativa, puoi creare un composto di limone, sale e bicarbonato, che ti aiuterà non solo ad eliminare i cattivi odori, ma anche a disincrostare i tubi.

Crea uno smalto naturale per mobili

Crea uno smalto naturale per i tuoi mobili in legno unendo due parti di olio d’oliva ed una parte di succo di limone. Applica il composto con un panno su tavoli e sedie: brilleranno di sicuro!

Rimuovi le macchie ostinate dai contenitori per cibo

Per eliminare l’alone del sugo di pomodoro lasciato la scorsa settimana nel tuo contenitore per il cibo, strofina il succo di limone sulle macchie. Lascia riposare per 15 minuti prima di risciacquare.

Rinfresca e deodora con il limone il tuo frigorifero

Il tuo frigorifero emana odori sgradevoli ogni volta che lo apri? Taglia a metà un limone e riponilo al suo interno, lasciandolo agire per circa mezz’ora. Il risultato è garantito.

Pulisci con il limone la grattugia

Evita che le spugne vengano sminuzzate pulendo le grattugie con un limone prima di lavarle. Questo ti aiuterà a sciogliere tutti i detriti bloccati nelle piccole fessure.

Migliora i risultati della lavastoviglie

Riempi un contenitore lavabile in lavastoviglie con una tazza di succo di limone, o aggiungi alcuni spicchi di limone al suo interno; posizionalo poi sul cestello superiore e fai scorrere il carico normalmente: otterrai piatti perfettamente puliti e lucenti.

Fai risplendere i rubinetti con il succo di limone

Puoi rimuovere l’accumulo di acqua o depositi minerali dai rubinetti spruzzando un po’ di succo di limone sulla zona interessata. Attendi 10-15 minuti prima di risciacquare.

Fai brillare le tue stoviglie in rame, alluminio, ottone

Cospargi un po’ di sale grosso sul lato tagliato di un limone e strofinalo su tutte le stoviglie di rame, alluminio o ottone. Sciacqua bene e lascia asciugare: questo rimuoverà le macchie in un batter d’occhio.

Pulisci i pavimenti

Invece di usare prodotti chimici aggressivi per pulire il pavimento, strofinalo con una miscela di 1 parte di succo di limone, 1 parte di aceto e 2 parti di acqua. L’odore di aceto potrebbe infastidirti all’inizio, ma svanirà velocemente. Questa soluzione è ideale per le persone con bambini e/o animali domestici, poiché gattonare su un pavimento sporco o pulito con prodotti chimici non è salutare.

Pulisci la griglia

Accendi la griglia a fuoco alto, quindi strofina con il lato tagliato di mezzo limone, ma attenzione: la superficie sarà molto calda, quindi meglio fare in fretta o utilizzare un paio di robuste pinze resistenti al calore. Per una maggiore abrasività, immergi prima il limone nel sale.

Tieni lontani gli insetti

Previeni potenziali problemi di insetti spremendo il succo di limone lungo i davanzali o le porte. In alternativa, puoi anche posizionare delle scorze di limone vicino a porte e finestre. In entrambi i casi, gli insetti si manterranno lontani dalla tua casa.

Pulisci la malta tra le piastrelle

L’acidità naturale dei limoni è perfetta per combattere lo sporco o lo scolorimento della malta. Spruzza il succo di limone sulla zona interessata e lascialo riposare per almeno 10 minuti prima di strofinare.

Sgrassa le pentole

Aggiungere solo un cucchiaino di succo di limone all’acqua col sapone dei piatti aiuta a sgrassare in modo ancora più veloce ed efficace anche le stoviglie molto sporche.

Rimuovi la ruggine con il limone

Per rimuovere la ruggine, ti basterà preparare una pasta con succo di limone e sale e strofinarla sugli oggetti che si desidera pulire.

Pulisci e disinfetta le superfici

Puoi usare il succo di limone per pulire e disinfettare tutte le superfici in casa. L’acido citrico solleverà le macchie resistenti e agirà come un disinfettante naturale. Sebbene questo trattamento sia sicuro per la maggior parte delle superfici, consigliamo di testarlo su una piccola sezione nascosta prima di agire sull’intero spazio.

Pulisci il forno con il limone

Uno dei migliori trucchi per pulire il forno include proprio il limone: riempi una teglia da forno con acqua e succo di limone e lascia cuocere per 30 minuti a 250 gradi. Dopo che il forno si è raffreddato, rimuovi la pirofila e strofina con un panno morbido per portare via velocemente e facilmente tutto lo sporco residuo dal suo interno.

Lava i vetri con succo di limone (e fogli di giornale)

Unisci acqua e succo di limone in un flacone spray per pulire finestre, vetri e specchi. L’uso di giornali è un altro trucco eccellente ed economico per avere vetri senza aloni!

Il limone nell’igiene personale

Il limone può rivelarsi utile anche per la propria igiene. In particolare: