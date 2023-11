Come pulire gli occhiali da vista con soluzioni naturali

Per mantenere puliti i tuoi occhiali, cosa usi? Se la risposta è “con la carta igienica o con la manica del tuo maglione”, sarà meglio optare per opzioni più adatte. Puoi pulire gli occhiali da vista con soluzioni naturali come aceto bianco, alcol denaturato e bicarbonato.

Fonte immagine: iStock

Polvere, untuosità, ditate, ma anche batteri e germi di ogni tipo: le lenti che indossiamo tutti i giorni possono diventare un terreno fertile per sporcizia e aloni. Ma esisterà un modo per pulire gli occhiali da vista con delle soluzioni naturali? Se anche tu porti gli occhiali da mattino a sera, non potrai fare a meno di porti questa domanda. Ebbene, la risposta è si.

Se stai pensando di utilizzare un fazzolettino di carta o la manica del tuo maglione per eliminare lo sporco, alt, non farlo! Questa non è assolutamente la soluzione più adatta per avere occhiali trasparenti e senza aloni.

So bene quanto possa essere frustrante dover pulire gli occhiali dalle 8 alle 200 volte al giorno, ma la buona notizia è che puoi realizzare un liquido fai da te per avere lenti pulite più a lungo.

Prima, però, vediamo quali sono gli errori che non dovremmo commettere nella pulizia degli occhiali da sole e da vista.

Come pulisci i tuoi occhiali?

Fonte: Pixabay

Molte persone puliscono gli occhiali utilizzando un semplice panno in microfibra asciutto. Il che potrebbe andare già abbastanza bene. Altre, però, preferiscono optare per degli accessori o “prodotti” più anticonvenzionali, come la saliva, la manica del maglione o della felpa, l’alito (chi non ha mai alitato sugli occhiali per pulirli?), fazzolettini di carta o carta igienica, rischiando di causare graffi sulla superficie e di aumentare la concentrazione di batteri e germi.

C’è poi chi utilizza il detergente per i vetri per pulire gli occhiali, una soluzione poco raccomandabile, dal momento che questi prodotti contengono solitamente delle sostanze molto aggressive e potenzialmente dannose per le lenti.

Insomma, quel che sappiamo è che abbiamo bisogno di pulire gli occhiali una o anche dieci volte al giorno, ma dobbiamo farlo nel modo giusto, scegliendo gli ingredienti più adatti.

In commercio puoi facilmente trovare spray e appositi kit per la pulizia degli occhiali. Ma se volessimo realizzare un prodotto con le nostre mani, quali ingredienti dovremmo utilizzare? Scopriamolo insieme.

4 soluzioni naturali per pulire gli occhiali da vista

Di seguito ti proponiamo alcuni consigli per pulire gli occhiali da vista senza graffiarli. Mettiti comodo (a), e scopri quale prodotto o sapone usare per pulire gli occhiali in modo impeccabile.

Acqua e sapone

Uno dei modi più rapidi ed efficaci per avere occhiali a prova di ditate consiste nell’utilizzare del normale sapone neutro per le mani e acqua tiepida. In alternativa, puoi anche lavare gli occhiali usando poche gocce di detersivo per i piatti.

Applica il sapone sulle lenti e strofina delicatamente, quindi risciacqua per bene la superficie e asciuga utilizzando un panno in microfibra.

Pulire gli occhiali con alcool

Puoi pulire le lenti degli occhiali con dell’alcool denaturato, utile per igienizzare ed eliminare aloni e untuosità.

E a proposito di alcol, se ne hai voglia potresti anche realizzare una ricettina facile facile usando questo ingrediente. Ti basterà mescolare 3 parti di alcol denaturato e 1 parte di acqua. Amalgama i due ingredienti, quindi versa il liquido in un contenitore spray e utilizzalo per igienizzare gli occhiali.

Soluzioni naturali per pulire gli occhiali da vista: l’aceto

Alcune persone scelgono di utilizzare l’aceto bianco per pulire le lenti degli occhiali. Anche in questo caso, basterà mescolare l’ingrediente con dell’acqua (una tazzina d’acqua con poche gocce di aceto). Quindi, utilizza il composto per pulire le lenti e asciuga utilizzando il panno in microfibra.

Bicarbonato per pulire gli occhiali

Sapevi che puoi pulire gli occhiali anche con il bicarbonato? Questo ingrediente sarà utile soprattutto per rimuovere i piccoli graffi dalle lenti.

Ti basterà mescolare del bicarbonato con acqua e creare una sorta di pasta leggermente abrasiva. Quindi, strofinala delicatamente sulla superficie, risciacqua con acqua tiepida e asciuga con il solito panno in microfibra.

Prima di pulire i tuoi occhiali da vista con soluzioni naturali …

Fonte: Pixabay

Bene, ora che sappiamo che pulire gli occhiali con la carta igienica o il maglione di lana, o ancor peggio con alito e saliva, non è la soluzione ideale, un’ultima raccomandazione: prima di procedere con una delle soluzioni naturali per pulire gli occhiali da vista, ti consigliamo di chiedere un parere al tuo ottico di fiducia.

Alcuni ingredienti, seppur naturali, possono infatti risultare aggressivi per le lenti, specialmente se queste presentano un rivestimento protettivo antiriflesso o altri tipi di trattamenti.

Prima di utilizzare alcool, aceto, sapone per i piatti, bicarbonato o altri prodotti potenzialmente nocivi, vai sul sicuro, e chiedi consiglio al tuo ottico di fiducia.