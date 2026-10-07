Filtro stampato in 3D cattura il 90% delle microplastiche in laboratorio: ora la sfida delle lavatrici

Nei test di laboratorio, una colonna di dischi realizzati con la stampa tridimensionale ha rimosso fino al 90% delle microplastiche dall’acqua. Il risultato, ottenuto dai ricercatori dell’Università di Waterloo e pubblicato il 29 settembre 2026, riaccende l’attenzione su uno dei problemi più sottovalutati dell’inquinamento idrico: le microfibre tessili che ogni giorno escono dagli scarichi delle lavatrici domestiche e finiscono nei fiumi, nei laghi e negli oceani. Il filtro microplastiche 3D non è ancora nelle case, ma il percorso verso un’applicazione concreta sta prendendo forma.

Cosa hanno scoperto i ricercatori di Waterloo

La tecnologia messa a punto dall’Università di Waterloo si basa su una struttura a colonna composta da dischi sovrapposti, prodotti tramite additive manufacturing, cioè la stampa tridimensionale. In condizioni di laboratorio, questo sistema è riuscito a trattenere fino al 90% delle microplastiche presenti nell’acqua, con particolare efficacia sul polistirolo.

Un dato tecnico rilevante riguarda la soglia di cattura: il filtro è in grado di intercettare fibre di microplastica superiori a 45 micron. Per dare un riferimento visivo, un capello umano misura tra 50 e 70 micron di diametro. Si tratta quindi di particelle invisibili a occhio nudo, ma abbastanza grandi da essere intrappolate dalla struttura tridimensionale del dispositivo.

La stampa 3D consente di progettare geometrie interne molto più complesse rispetto ai filtri tradizionali, ottimizzando la superficie di contatto con l’acqua e aumentando la capacità di trattenere le particelle senza rallentare eccessivamente il flusso. Questo aspetto è cruciale per l’eventuale integrazione negli elettrodomestici.

Perché le lavatrici sono al centro del problema

Ogni ciclo di lavaggio rilascia nell’acqua di scarico migliaia di microfibre sintetiche, provenienti da capi in poliestere, nylon, acrilico e altre fibre artificiali. Questi frammenti, troppo piccoli per essere trattenuti dai normali sistemi di depurazione urbana, raggiungono i corsi d’acqua e si accumulano negli ecosistemi marini, dove vengono ingeriti da pesci e invertebrati, risalendo poi la catena alimentare.

Il problema non è marginale. Le lavatrici domestiche rappresentano una delle principali fonti di microplastiche nei sistemi idrici, e l’assenza di filtri specifici negli elettrodomestici in commercio ha lasciato per anni questa fonte di inquinamento priva di soluzioni pratiche e accessibili.

È in questo contesto che si inserisce il lavoro dell’Università di Waterloo, ma non solo. CLEANR, un’azienda specializzata, sta sviluppando autonomamente un filtro microplastiche 3D pensato specificamente per le lavatrici, sfruttando anch’essa la produzione additiva per costruire componenti ad alta precisione. Sul fronte degli elettrodomestici, anche Electrolux ha già lanciato un prodotto dedicato al filtraggio delle microplastiche, segnale che il settore industriale sta iniziando a rispondere alla domanda di soluzioni integrate.

Un campo in rapida evoluzione, con risultati ancora da confrontare

La ricerca di Waterloo non è isolata. Parallelamente, una società britannica ha sviluppato una tecnologia capace di filtrare fino al 97% delle microplastiche negli scarichi delle lavatrici. E un altro approccio, ispirato in modo insolito alla struttura della bocca delle acciughe — capace di filtrare l’acqua trattenendo il plancton — ha mostrato in laboratorio una capacità di cattura superiore al 99% delle microplastiche nelle acque reflue.

Questi numeri non sono direttamente comparabili: i test sono stati condotti in condizioni diverse, su tipi di microplastiche differenti e con metodologie proprie di ciascun gruppo di ricerca. Ciò che emerge con chiarezza, però, è che la race to filter — la corsa al filtro — è in pieno svolgimento, con approcci tecnologici molto diversi che convergono verso lo stesso obiettivo.

Immagine generata con AI

Il filtro microplastiche 3D sviluppato a Waterloo si distingue per la flessibilità del metodo produttivo: la stampa tridimensionale permette di modificare rapidamente la geometria del dispositivo, testare varianti e adattare il design a formati diversi senza dover ricostruire interi impianti di produzione. Un vantaggio non trascurabile nella fase di prototipazione e ottimizzazione.

Dal laboratorio all’elettrodomestico: la distanza che resta da colmare

Il passaggio dal banco di laboratorio alla lavatrice di casa non è mai automatico, e in questo caso la sfida è particolarmente complessa. Un filtro per uso domestico deve funzionare in modo affidabile su cicli ripetuti, resistere a temperature variabili, essere facile da pulire o sostituire e — non meno importante — avere un impatto minimo sul consumo energetico e sulla durata del ciclo.

La struttura a colonna di dischi sovrapposti testata a Waterloo ha dimostrato la propria efficacia in condizioni controllate. Ma le lavatrici domestiche lavorano con flussi d’acqua variabili, carichi di tessuti eterogenei e detergenti che modificano le proprietà chimiche dell’acqua di scarico. Tutti fattori che possono influenzare le prestazioni reali di qualsiasi sistema di filtraggio.

CLEANR sta affrontando esattamente questa fase: tradurre la logica del filtro microplastiche 3D in un componente che possa essere integrato negli elettrodomestici esistenti o nei nuovi modelli in produzione. Il coinvolgimento di aziende come Electrolux suggerisce che la filiera industriale è disposta a investire, ma i tempi di sviluppo e certificazione per i prodotti di consumo restano significativi.

Perché la stampa 3D cambia le regole del gioco

L’aspetto forse più interessante di questa tecnologia non è solo il risultato — il 90% di rimozione — ma il metodo con cui il filtro viene costruito. La manifattura additiva consente geometrie interne che sarebbero impossibili da realizzare con la produzione tradizionale per stampaggio o fresatura. Canali curvilinei, strutture reticolari tridimensionali, superfici ottimizzate per massimizzare la turbolenza dell’acqua e favorire la deposizione delle particelle: tutto questo diventa accessibile con la stampa 3D.

Questo significa anche che il filtro può essere ridisegnato e migliorato iterativamente in tempi brevi, accelerando il ciclo di sviluppo. Per una tecnologia che deve ancora dimostrare la propria efficacia in condizioni reali, questa agilità progettuale è un vantaggio concreto rispetto agli approcci manifatturieri convenzionali.

Per approfondire i risultati della ricerca originale, il comunicato tecnico è disponibile su TechXplore.

La strada verso un filtro microplastiche 3D integrato nelle lavatrici di tutto il mondo è ancora lunga. Ma i dati che arrivano da Waterloo, combinati con il lavoro parallelo di CLEANR e con la disponibilità di grandi produttori come Electrolux, indicano che questa volta la soluzione potrebbe non restare confinata al laboratorio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.