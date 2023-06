Caduta capelli in estate: 5 rimedi naturali

Puoi combattere la classica caduta dei capelli in estate con rimedi naturali efficaci ed eco-sostenibili: per rinforzare i capelli e prevenirne la caduta, inizia con il dedicare attenzione alla tua chioma, bevi più acqua durante la giornata, scegli i cibi giusti e affidati agli oli benefici per la cura dei capelli.

Fonte immagine: Pixabay

La caduta dei capelli è un problema incredibilmente comune in estate, ma la buona notizia è che esistono molti rimedi naturali, consigli e piccole accortezze da mettere in pratica per proteggere la tua chioma. Se credi che siano solo le “castagne” o lo stress a far cadere i capelli, beh, sarà davvero il caso di ricredersi. È vero, in autunno tendiamo a perdere più capelli rispetto al solito, ma anche l’estate può mettere a dura prova le nostre spazzole.

Vale la pena ricordare che, in media, è del tutto normale perdere da 50 a 100 capelli al giorno. In alcuni periodi dell’anno o durante dei momenti particolarmente stressanti, però, il numero di capelli che cadono sul pavimento o che rimangono incastrati fra le setole della spazzola può aumentare in maniera quasi allarmante.

Ma perché?

Se in questi mesi hai notato una caduta dei capelli più significativa, non farti prendere dal panico: vediamo quali sono le possibili cause e, soprattutto, come affrontare il problema grazie ai rimedi naturali.

Perché si perdono tanti capelli in estate?

Prima di sperimentare i migliori rimedi della nonna per rinforzare i capelli e contrastarne la caduta, sarà utile scoprire le possibili cause di questo fastidioso problema.

In estate i capelli tendono a cadere in maniera più consistente per una serie di possibili fattori, come:

Disidratazione , un problema comune tutto l’anno, ma soprattutto durante la stagione calda

, un problema comune tutto l’anno, ma soprattutto durante la stagione calda Esposizione ai raggi solari

Caldo

Acqua salata nei capelli: potrebbe stressare la chioma, spezzare i capelli e farli cadere

Acconciature troppo strette

Uso eccessivo di strumenti e prodotti per lo styling.

Oltre a questi fattori (che potremmo definire “stagionali”), anche altre cause potrebbero provocare la caduta dei capelli.

Fra questi rientrano lo stress, una dieta scorretta con conseguenti carenze nutrizionali o delle malattie sottostanti che possono colpire anche il cuoio capelluto.

Limitatamente al problema della caduta stagionale, scopriamo come rinforzare i capelli che cadono con dei rimedi fai da te davvero efficaci.

Come combattere la caduta dei capelli in estate?

Fonte: Pixabay

Se ultimamente la spazzola, lo scarico della doccia e il lavandino del bagno sono spesso pieni di capelli spezzati e caduti, niente paura: come abbiamo constatato, si tratta di un problema normale.

Ciononostante, è sempre saggio rivolgersi al medico di famiglia o a uno specialista dei capelli, per individuare l’esatta causa del problema.

In attesa della visita, puoi limitare la caduta dei capelli prendendoti cura della tua chioma con qualche piccola attenzione extra.

In questo periodo, ad esempio, sarebbe bene evitare di utilizzare piastre, asciugacapelli roventi e prodotti chimici: concedi ai tuoi capelli il tempo e le cure necessarie per riprendersi.

Caduta capelli in estate: 5 rimedi naturali da provare

Cosa ferma la caduta dei capelli? Per rinforzare ulteriormente la tua chioma, prova questi semplici rimedi naturali.

Idratazione

Sappiamo che la disidratazione è una delle possibili cause della caduta dei capelli in estate. Un rimedio naturale facilissimo e a portata di mano, quindi, è una semplice borraccia piena d’acqua!

Assicurati di bere almeno 2 litri di acqua tutti i giorni, aumentando le quantità quando fai sport o durante le giornate più afose.

Dieta anti-caduta per i tuoi capelli

L’acqua non è la sola alleata per la tua chioma: per contrastare la caduta dei capelli in estate, bisognerà seguire una dieta bilanciata e ricca di alimenti nutrienti e benefici.

Ma in poche parole, cosa bisogna mangiare per rinforzare i capelli che cadono?

In estate, così come durante tutto l’anno, dovresti optare per cibi ricchi di vitamine, proteine e minerali.

Consuma frutta e verdura ad alto contenuto di acqua, ma soprattutto, evita di assumere integratori di vitamine, minerali e quant’altro senza averne prima parlato con il tuo medico curante.

In assenza di un’effettiva necessità o carenza nutrizionale, molti di questi prodotti potrebbero risultare persino controproducenti.

Impacchi con aloe vera

Uno dei rimedi naturali contro la caduta dei capelli che puoi trovare sia in erboristeria che nel tuo giardino, è il gel di aloe vera.

Puoi estrarre il gel direttamente dalla pianta, se ne hai una a disposizione, oppure puoi acquistare un gel naturale, da applicare sul cuoio capelluto e sulle lunghezze.

Esegui un massaggio con l’aloe vera e lascia agire per qualche minuto, quindi procedi con il normale lavaggio. Puoi eseguire questo trattamento 2 o 3 volte a settimana.

Oli per i tuoi capelli

Un rimedio rilassante e rigenerante per i tuoi capelli è quello a base di olio di cocco caldo. Potrai utilizzare questo ingrediente per eseguire un massaggio al cuoio capelluto, eventualmente miscelandolo con oli essenziali per capelli più forti (come l’olio essenziale di gelsomino o quello di rosmarino).

Potrai applicare l’olio di cocco caldo (attenzione, non deve essere bollente) sui capelli e sulle radici, quindi massaggia per bene.

Concediti questa coccola una volta a settimana, prima o dopo lo shampoo.

Un’ottima alternativa all’olio di cocco può essere l’olio di Argan o quello di acai, un prodotto idratante e nutriente, un vero elisir per la cura dei capelli secchi e danneggiati.

Tratta i capelli con amore

Nella cura dei capelli, in questo periodo più che mai, la parola d’ordine è: delicatezza.

Non stressare la chioma con acconciature troppo strette (troppi “giri di elastico” potrebbero spezzare i capelli), utilizza una spazzola morbida con fibre naturali, riduci all’essenziale l’uso di piastra e arricciacapelli.

Utilizza uno shampoo adatto al tuo tipo di capello, e ricorda di applicare un buon balsamo naturale, idratante e nutriente.