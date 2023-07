Come preparare una tisana drenante fai da te fredda

Ci sono erbe drenanti che possono essere adoperate per una tisana fai da te fredda, ottima in estate. Ma non è il caso di esagerare con il rimedio se già assumiamo dei farmaci diuretici, salvo diverso parere da parte del medico. In questo articolo vedremo qualche ricetta per farne di buonissime in casa, per contrastare il caldo e ridurre la fastidiosa ritenzione idrica.

La tisana drenante fai da te fredda è una bevanda che sfrutta le proprietà di alcune erbe, in grado di favorire lo stoccaggio dei liquidi, senza accaldarci. Di certo l’estate non va a braccetto con gli infusi fumanti e l’esigenza è invece di restare idratati con liquidi freschi. Con questa strategia salviamo, come si suol dire, capra e cavoli.

Ma se fare un tè caldo non è un problema, di certo qualche dubbio su come regolarci con una tisana fredda ci può sorgere. In commercio, è vero, si trovano anche infusi già in bustina dagli effetti drenanti, da lasciare in acqua calda e poi raffreddare, ma con gli sfusi presi in erboristeria come dobbiamo fare?

La soluzione di erbe, fiori e frutti dal potere drenante, che possiamo trovare negli shop di benessere specializzati, in mix da realizzare al momento, è la migliore. La qualità dei prodotti è alta, la conservazione dei rimedi è sotto la cura zelante degli erboristi, ma soprattutto possiamo affidarci a dei professionisti per le miscele più adatte a noi.

Un piccolo appunto, prima di parlare di tisane drenanti, lo dobbiamo però fare, per una questione di sicurezza e salute di chi sta leggendo. Di solito le tisane sono rimedi blandi, che raramente danno effetti collaterali, ma se stiamo assumendo farmaci o seguendo una terapia con diuretici, è importante chiedere il parere del medico, per evitare eccessiva disidratazione o effetti collaterali.

Come si fa una tisana fredda

Che sia drenante o no, un infuso freddo ha gli stessi metodi di preparazione: il che significa che abbiamo a disposizione una rosa di ottime opzioni. Il metodo più classico è quello dell’infusione a caldo, senza aggiunte per velocizzare il processo di raffreddamento. Gli altri accelerano questa condizione grazie al ghiaccio.

Il metodo classico in teiera

Si versa nel filtro infusore di acciaio o silicone la quantità di tisana corretta e si lascia in teiera con acqua calda per i minuti previsti. Se le erbe hanno tempi diversi, si procederà ad infusioni differenti con altri filtri, aggiungendoli in modo graduale. In ultimo, si tolgono gli infusori e si lascia raffreddare la bevanda fino a quando non è a temperatura ambiente, poi la si trasferisce in una brocca da tenere in frigo per il raffrescamento.

Il metodo classico con la caffettiera francese

La caffettiera a stantuffo è un tool che nelle cucine è molto presente, grazie alle sue magiche funzioni. Ma se il suo uso è nato per il caffè, in molti la adoperano per le tisane sfuse. E se vogliamo una tisana fredda che non esige tempi diversi di infusione delle sue erbe, questa soluzione è la meno problematica.

Le erbe vanno messe sul fondo del bicchiere e poi versata l’acqua calda, prima di mettere il coperchio dotato di filtro e stantuffo. Una volta passato il corretto tempo di infusione, lo stantuffo va pressato verso il basso. In questo modo le erbe restano sul fondo e si può versare il liquido nel contenitore definitivo. In questo, come nel caso precedente, si dovrà attendere che il liquido sia a temperatura ambiente prima di riporre in frigo.

Il metodo con ghiaccio

Se vogliamo una tisana fredda espressa, ci sono due modi per farla. Il primo è di mettere in infusione le erbe in tazza e travasarle in un bicchiere colmo di ghiaccio, fino a che non si è sciolto. Il secondo è di versare l’infuso caldo in uno shaker con ghiaccio e shakerare per qualche minuto prima di versare e bere.

Ma per evitare l’effetto annacquato? Di solito si impiegano quantità di erbe maggiori e si porta l’infusione ad uno o due minuti in più rispetto al solito.

Per quanto riguarda l’aggiunta di menta, limone o dolcificanti, si dovrebbero addizionare quando la bevanda è ancora calda, specie in caso di zucchero semolato. Ma se adoperiamo la stevia, la possiamo aggiungere dopo. Per quanto riguarda gli agrumi, va ricordato che la parte bianca è amara e infusioni lunghe possono rendere troppo pungente il sapore della tisana.

