Cosa succede se si mettono le foglie di alloro sotto il cuscino

Quante foglie di alloro bisogna mettere sotto al cuscino? Ma soprattutto, a cosa dovrebbe servire questo rimedio figlio delle tradizioni più antiche? Secondo la tradizione e le leggende popolari, l’alloro sotto al cuscino migliora il sonno, tiene alla larga gli incubi, aiuta a trovare le risposte alle proprie domande e, per di più, potrebbe anche tenere alla larga gli insetti. C’è qualcosa che una foglia di alloro non è in grado di fare?

Fonte immagine: Pixabay

Tenere un paio di foglie di alloro sotto il cuscino può davvero portare fortuna e attirare i bei sogni? Da lungo tempo, l’alloro è considerato una pianta dalle proprietà mistiche e curative. C’è chi dice che l’alloro sia un portafortuna, chi pensa che mettere 7 foglie di alloro sotto al letto porti ricchezza e prosperità, e chi invece chiede a questa pianta di concedergli semplicemente una notte di buon sonno.

Nota con il nome scientifico di “Laurus nobilis”, l’alloro è una pianta che fa parte della nostra vita praticamente da sempre. Sarà capitato anche a te di bere un infuso di foglie di alloro per alleviare il mal di stomaco, l’ansia, o per combattere i sintomi dell’influenza.

E se ti dicessi che, grazie all’alloro, potresti anche dormire meglio?

Tra credenze, superstizioni e tradizione, questa pianta non smette davvero mai di sorprenderci!

Che benefici danno le foglie di alloro?

Astringenti, espettoranti, antiossidanti, rilassanti e, naturalmente, digestive: le proprietà delle foglie di alloro sembrano essere praticamente infinite.

La pianta è considerata una sorta di diuretico naturale, può calmare il mal di stomaco, riduce il gonfiore addominale e, per di più, funge anche da ottimo repellente contro gli insetti più invadenti, come formiche, zanzare e altri sgraditi ospiti.

Per via del loro delicato profumo, le foglie di alloro sono considerate anche un ottimo profumatore naturale per gli ambienti. E non solo!

Se ti domandi perché si mette una foglia di alloro nella scarpa, beh, è proprio perché questo rimedio naturale può tenere alla larga l’odore di sudore e ridurre la classica “puzza di piedi”.

A cosa serve mettere foglie di alloro sotto il cuscino?

Come vedremo, esiste ben più di una ragione per mettere due o tre foglie di alloro sotto al cuscino. I benefici plausibili e degni di attenzione, riguardano perlopiù il profumo gradevole (o sgradevole, in base ai punti di vista) di questa pianta.

Ci fanno dormire meglio

L’odore di alloro potrebbe esercitare un effetto rilassante per la nostra mente.

Come una sorta di aromaterapia, posizionare alcune foglie sotto al cuscino, quindi, potrebbe ridurre lo stress, favorire un senso di calma e benessere e migliorare la qualità del sonno.

Foglie di alloro sotto il cuscino: un repellente naturale

Un altro motivo interessante per mettere l’alloro sotto al cuscino riguarda il potere repellente di questa pianta.

Come dicevamo, se per noi umani il profumo di alloro può risultare gradevole e delicato, non possiamo dire lo stesso per molti insetti, i quali sembrano odiare questo particolare odore. Ecco perché, posizionando alcune foglie di alloro vicino al letto o sotto al cuscino, potresti dormire meglio.

Zanzare, scarafaggi e blatte volanti, infatti, si terranno ben alla larga.

L’alloro porta consiglio

Oltre ai due impieghi che abbiamo appena esaminato, ve ne sono altri che affondano le radici nella tradizione popolare e nelle credenze mistiche. Alla pianta di alloro, infatti, sono da sempre attribuiti molteplici poteri magici.

Secondo la tradizione, le foglie di alloro potrebbero influenzare i nostri sogni, tenendo alla larga gli incubi.

Fatto ancor più sorprendente, si ritiene che dormire con delle foglie di alloro sotto al cuscino permetterebbe di fare dei sogni rivelatori. Se hai delle incertezze, dei dubbi o se sei in cerca di una soluzione ai tuoi problemi, secondo le credenze popolari, l’alloro potrebbe aiutarti a trovare la risposta che cercavi.

Una foglia di alloro porta fortuna?

C’è chi dice che l’alloro porti sfortuna e chi, affidandosi alla saggezza degli antichi Greci e Romani, crede invece che le foglie di questa pianta possano fungere da vero e proprio amuleto in grado di attirare positività e fortuna nella propria vita.

Da inguaribili ottimisti quali siamo, noi preferiamo credere che l’alloro porti fortuna, e tu?

Energia positiva nella tua casa

Infine, sembra che l’alloro sia in grado di portare energia positiva in casa. Secondo la disciplina del Feng Shui, un rituale con alloro e zucchero sarebbe utile per tenere alla larga influenze negative, litigi in famiglia, conflitti e invidie. Tentar non nuove, non trovi?