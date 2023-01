Biscotti con farina di riso: 4 ricette leggere e digeribili

I biscotti con farina di riso sono un dolce leggero e digeribile, in più sono adatti anche per chi è intollerante al glutine o celiaco. Preparare in casa i biscotti di riso è semplice più di quanto si possa pensare. La ricetta di base, infatti, si presta a mille variazioni. Puoi preparare i biscotti di riso con il cioccolato, con il cocco, con e senza uova. Scegli la ricetta più adatta a te e prepara i tuoi biscotti con noi.

I biscotti con farina di riso sono un dolce ideale per la colazione. Leggeri, digeribili e dal sapore delicato, questi biscottini sono anche molto semplici da preparare. In più, grazie all’utilizzo della farina di riso al posto di quelle più tradizionali, questi biscotti saranno adatti per i celiaci.

Ma anche per chi manifesta una maggiore sensibilità al glutine o ha bisogno di uno snack facilmente digeribile da accompagnare ad una tazza di tè, da inzuppare nel caffè al mattino o da sgranocchiare a merenda, fra un impegno e l’altro.

La farina di riso, tra l’altro, è un ingrediente molto versatile, uno di quelli che vale la pena avere sempre a portata di mano.

A cosa serve la farina di riso?

Ricavata dalla macinazione dei chicchi di riso grezzo, la farina di riso può aiutarti in molte preparazioni. Dal momento che è ricco di amido, questo ingrediente sarà, ad esempio, molto utile per addensare una zuppa troppo liquida e acquosa.

La farina di riso è utile anche per preparare la besciamella senza glutine, crostate e dolci gluten free buonissimi. Insomma, questo ingrediente può darci una grande mano in cucina, quindi è sempre utile averlo in dispensa.

Ma tornando alle nostre colazioni, vediamo come preparare dei biscotti con farina di riso seguendo la ricetta tradizionale, ma anche qualche variante golosa.

Come fare i biscotti di riso? Tante ricette da provare

La preparazione dei biscotti con farina di riso richiede poco tempo e pochi ingredienti. Come vedremo, la ricetta base prevede l’utilizzo del burro e delle uova, ma possiamo preparare dei biscotti senza burro o anche dei biscotti senza uova, apportando delle piccole modifiche alla ricetta.

Qui di seguito, puoi trovare la ricetta completa dei biscotti con farina di riso con e senza burro, alcune varianti da sperimentare e un paio di consigli extra per personalizzare questo dolce.

La ricetta dei biscotti con farina di riso e burro

Per cominciare, vediamo la ricetta base dei biscotti senza glutine, con farina di riso e burro. Per la preparazione, abbiamo deciso di aromatizzare i biscotti con della scorza di limone grattugiato, ma tu potrai scegliere l’aroma che preferisci.

Ingredienti

Farina di riso: 200 grammi

Zucchero di canna: 60 grammi

Burro: 70 grammi

Uova: 2 intere

Scorza di limone grattugiato.

Procedimento

In una ciotola abbastanza capiente, mescola le uova con lo zucchero in modo da formare una crema liscia e densa. Aggiungi il burro a temperatura ambiente e la scorza di limone. Mescola tutti gli ingredienti, quindi aggiungi la farina setacciata, incorporandola gradualmente per evitare la formazione di grumi. Dopo aver lavorato l’impasto con le mani, forma una sorta di palla da far riposare in frigorifero avvolta nella pellicola per alimenti. Lascia riposare per circa 30 minuti, dopodiché estrai la pasta frolla di riso dal frigo, stendi l’impasto sulla spianatoia creando un disco liscio e non troppo spesso. Usando le formine, crea i tuoi biscotti di riso e posizionali su una teglia foderata con della carta da forno. Inserisci la teglia in forno caldo a 180 gradi e fai cuocere per 15 minuti. Quando i biscotti saranno pronti e ben dorati, estrai la teglia dal forno e lascia raffreddare i biscottini su una gratella.

Biscotti con farina di riso senza burro: ricetta

Per una versione più light e digeribile dei biscotti con farina di riso, ti consigliamo anche questa ricetta senza burro. Al posto di questo ingrediente, useremo infatti un olio di semi a scelta. Solitamente, si opta per un olio di semi di girasole, ideale per preparare dei biscotti e delle crostate più croccanti.

Ingredienti

Farina di riso: 200 grammi

Zucchero: 60 grammi

Olio di semi di girasole: 60 ml

2 uova

Aroma a scelta.

Procedimento

Anche questa volta, bisognerà unire prima le uova con lo zucchero, mescola i due ingredienti, quindi aggiungi l’olio e l’aroma scelto. Amalgama il tutto, e aggiungi la farina in modo graduale, continuando a mescolare. Quando avrai ottenuto una palla abbastanza solida, avvolgila con la pellicola per alimenti e metti a riposare in frigo per un’ora. Estrai la pasta frolla senza burro dal frigo, mettila su una spianatoia e lavorala con le mani. Quindi, crea delle palline di pasta frolla e posizionale su una teglia coperta con della carta da forno. Schiaccia le palline usando una forchetta, e inforna i biscotti in forno preriscaldato a 180 gradi per circa un quarto d’ora.

La ricetta dei biscotti di riso e yogurt

Una versione ancor più leggera e gustosa dei biscotti con la farina di riso è quella che prevede un ingrediente extra, e cioè lo yogurt. Per questa ricetta puoi utilizzare uno yogurt greco naturale, oppure puoi usarne uno alla vaniglia, alla fragola o del sapore che preferisci.

Ingredienti

Farina di riso: 250 grammi

Maizena: 50 grammi

Olio di semi di girasole: 90 ml

Zucchero: 75 grammi

Yogurt: 125 ml (un vasetto)

Lievito per dolci; mezza bustina.

Procedimento

Per preparare i biscotti con farina di riso e yogurt, inizieremo versando farina, zucchero e maizena in una ciotola. Mescola gli ingredienti secchi, quindi aggiungi quelli umidi, ossia olio e yogurt. Amalgama tutti gli ingredienti con un cucchiaio, quindi aggiungi il lievito. Una volta ottenuta una consistenza sufficientemente solida, sposta la frolla di riso su una spianatoia leggermente infarinata, dopo continua a impastare a mano. Quando avrai ottenuto un panetto liscio, stendilo con il mattarello creando un disco dello spessore di mezzo centimetro. Crea i tuoi biscotti e disponili sulla teglia foderata con carta da forno. Inserisci la teglia in forno preriscaldato a 180 gradi e lascia cuocere per 15 minuti. A cottura ultimata, lascia raffreddare i biscotti e gustali.

Biscotti con farina di riso senza zucchero: la ricetta

Partendo dalla ricetta base, che abbiamo segnalato in alto, possiamo eliminare o aggiungere alcuni ingredienti, per preparare dei biscotti che si adattino perfettamente ai nostri gusti e alle nostre esigenze. Questa volta, ad esempio, prepareremo dei biscotti senza zucchero e senza glutine.

Ingredienti

Farina di riso: 200 grammi

2 uova

Dolcificante a scelta, come stevia o altro dolcificante naturale che usi solitamente

Olio di semi di girasole: 85 ml

Fecola di patate: 60 grammi

Mezza bustina di lievito per dolci.

Procedimento

In una ciotola versa le uova, il dolcificante e l’olio di semi. Mescola gli ingredienti, quindi aggiungi gradualmente la farina di riso setacciata. Se lo desideri, puoi aggiungere anche due cucchiai di cioccolato fondente a pezzetti o in gocce, per ottenere dei buonissimi biscotti con farina di riso e cioccolato. Lavora l’impasto usando le mani, e quando sarà ben omogeneo, dividilo in tante palline della grandezza di una noce. Disponi le palline di frolla su una teglia ricoperta con carta da forno, appiattiscile con una forchetta e inforna. Lascia cuocere a 180 gradi per 9/10 minuti, o finché i biscotti non avranno un aspetto dorato.

Varianti e consigli

I biscotti con farina di riso sono già buoni così, al naturale. Tuttavia, le idee per personalizzare questo dolce non mancano di certo. Ecco tre spunti per preparare dei biscotti a modo tuo:

Puoi preparare dei biscotti con farina di riso e cocco . Per farlo, alla farina di riso aggiungi una parte di farina di cocco, per dare un gusto più esotico ai tuoi biscotti. Eventualmente, puoi anche farcirli con della marmellata e cospargere la superficie dei biscotti con del cocco in scaglie.

. Per farlo, alla farina di riso aggiungi una parte di farina di cocco, per dare un gusto più esotico ai tuoi biscotti. Eventualmente, puoi anche farcirli con della marmellata e cospargere la superficie dei biscotti con del cocco in scaglie. Per un sapore più rustico , tipico della più tradizionale ricetta della nonna dei biscotti con farina di riso, all’impasto puoi aggiungere anche delle mandorle tagliate a fettine o della granella di nocciole sulla superficie

, tipico della più tradizionale ricetta della nonna dei biscotti con farina di riso, all’impasto puoi aggiungere anche delle o della sulla superficie Per gustare dei biscotti morbidi e ricchi di fibre, invece, puoi aggiungere un paio di mele tagliate a dadini all’impasto, eventualmente completando con una spolverata di cannella.

A questo punto non resta che rimboccarsi le maniche e impastare.