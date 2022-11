Biscotti senza zucchero: 5 ricette adatte a tutti

Preparare dei biscotti senza zucchero è facile. Dalle banane ai datteri, dalla stevia allo sciroppo d'acero, sono tanti gli ingredienti da usare in cucina.

I biscotti senza zucchero sono un dolce sfizioso, perfetto per chi è a dieta e per chi, a causa di diabete o altre condizioni, non può assumere zuccheri in grandi quantità. Ma come possiamo dolcificare i biscotti senza usare lo zucchero? Gli ingredienti a nostra disposizione sono sorprendentemente molti.

In questo nostro spazio dedicato alla golosità, scopriremo quali sono le 5 ricette per biscotti senza zucchero più buone, vedremo come preparare dei biscotti naturalmente dolci, impareremo anche a usare alcuni dei dolcificanti più comuni.

Cosa usare al posto dello zucchero per i dolci?

Oltre ai classici sostituti dello zucchero, possiamo fare affidamento sulla frutta fresca e sulla frutta disidratata, vere alleate quando si vuole preparare dolci sani e adatti a tutti, grandi e bambini.

Fra i dolcificanti più usati in cucina vi sono:

Eritritolo: 140 grammi equivalgono a circa 100 grammi di zucchero

Stevia: per sostituire 100 grammi di zucchero saranno sufficienti 40 gr di stevia

Sciroppo di malto

Miele : 80 grammi sostituiscono 100 grammi di zucchero

: 80 grammi sostituiscono 100 grammi di zucchero Fruttosio

Sciroppo d’acero

Sciroppo d’agave.

Fra quelli in elenco, stevia ed eritritolo sono due dolcificanti adatti per preparare biscotti senza zucchero per diabetici e altri dolci.

5 ricette di biscotti senza zucchero facili e veloci

Le ricette che stiamo per preparare sono facili e veloci. La preparazione dell’impasto richiede non più di 10 minuti, la cottura ne richiederà al massimo 15 o 20. Quindi, facendo due conti veloci, in appena mezz’ora potrai soddisfare la tua voglia di dolce, senza sgarrare.

Scegli il biscotto che più ti piace e mettiamoci al lavoro.

La ricetta dei biscotti senza zucchero con i datteri

Personalmente, ritengo che i migliori biscotti senza zucchero siano quelli che non contengono dolcificanti chimici, ma solo ingredienti naturalmente dolci, come la mela, la polpa della frutta, i datteri, le albicocche secche e così via.

In questo caso, per renderlo più dolce ma anche nutriente, abbiamo aggiunto all’impasto dei datteri. Vediamo quali sono gli altri ingredienti necessari per la ricetta.

Ingredienti

Farina di farro: 200 grammi

Datteri essiccati: 100 grammi

Farina di nocciole: 60 grammi

Uova: 1

Olio di semi: 60 ml

Succo di mela: 100 ml

Cannella in polvere: un cucchiaino

Cioccolato fondente in scaglie: 50 grammi

Lievito per dolci: 1 cucchiaio raso.

Procedimento

Taglia a pezzetti i datteri privandoli del seme, mettili in ammollo in acqua tiepida o a temperatura ambiente per circa mezz’ora. Nel frattempo, pensa agli altri ingredienti.

In una ciotola, versa l’uovo, l’olio, il succo di mela e mescola per bene. Frulla i datteri e aggiungili all’impasto. Amalgama tutti gli ingredienti e aggiungi la farina di nocciole, il lievito e il cioccolato.

Aggiungi la farina setacciata continuando a mescolare in modo da ottenere un impasto della giusta consistenza per formare i biscotti. Se l’impasto dovesse risultare troppo sabbioso, aggiungi del succo di mela; se invece risulta troppo liquido, aggiungi uno o due cucchiai di farina.

Usando un cucchiaio, crea i biscotti e mettili in forno a 180 gradi per 15-20 minuti.

La ricetta dei biscotti di avena senza zucchero e burro

Se adori il gusto del porridge, amerai questa ricetta. Questa volta prepareremo dei biscotti senza zucchero né burro. Per dolcificare, useremo del miele, ma tu potrai scegliere un dolcificante a zero calorie di tua preferenza, ricordando però di dosare bene le quantità in base al dolcificante scelto.

Ingredienti

Crusca di avena: 200 grammi

Farina di nocciole: 300 g

Latte di avena: 100 ml

Latte di riso: 100 ml

Olio di semi: 60 ml

Miele: 150 grammi

2 cucchiaini di lievito in polvere per dolci

Un pizzico di sale.

Procedimento

In una ciotola versa gli ingredienti secchi: farina di nocciole, crusca e a piacere delle mandorle tritate e il sale. Aggiungi il lievito e mescola gli ingredienti usando un cucchiaio.

Aggiungi l’olio di semi e il latte, amalgama gli ingredienti e dolcifica con il miele. L’impasto è pronto.

Crea la forma di un salsicciotto, avvolgilo in della pellicola trasparente e lascialo riposare in frigo per 40 minuti. Dopodiché, estrailo dal frigo e crea i tuoi biscotti, che posizionerai su una teglia rivestita con carta da forno. Fai cuocere per 20 minuti a circa 180 gradi.

Biscotti con banane e cioccolato

Una ricetta senza zucchero per bambini facilissima è quella dei biscotti con banane, noci e cioccolato. La preparazione è sorprendentemente veloce e il risultato è buonissimo. Mordere per credere.

Ingredienti

Banane: 2 di piccole dimensioni o una grande

Noci ridotte a pezzetti: 40 grammi

Latte di avena: 30 ml

Muesli: 50 grammi

Farina integrale: 50 grammi

Olio di semi: 2 cucchiai

Cioccolato fondente a pezzetti.

Procedimento

In una ciotola versa il muesli, le banane sbucciate e schiacciate, l’olio, le noci, il latte e le gocce di cioccolato. Aggiungi quindi la farina e impasta il tutto, dopodiché aggiungi le scagliette di cioccolato.

Amalgama gli ingredienti, e impasta con le mani una volta ottenuta una consistenza abbastanza soda.

Fai riposare l’impasto in frigo per circa 20 minuti, quindi riprendilo e crea i biscotti con le mani. Disponi i biscotti alla banana sulla teglia rivestita con carta da forno, inforna a 180 grami per 15 minuti.

Biscotti senza zucchero integrali con sciroppo d’acero

Prepareremo adesso dei classici biscotti per la colazione, senza zucchero, senza burro e senza uova. Un biscotto adatto a tutti. Per un risultato dolcemente goloso, utilizzeremo dello sciroppo d’acero.

Puoi sostituire questo ingrediente con del miele, della melassa, dello sciroppo d’agave o anche con la stevia. Tieni a mente, però, che quest’ultimo dolcificante può conferire un retrogusto di liquirizia ai biscotti, un effetto non a tutti gradito.

Ingredienti

Farina integrale: 100 grammi

Sciroppo d’acero: 40 grammi

Acqua: 1 cucchiaio

1 uovo

Latte d’avena: 25 grammi

Lievito: 1 cucchiaino

Gocce o scagliette di cioccolato.

Procedimento

In una ciotola capiente versa prima la farina, lo sciroppo d’acero, il latte, l’uovo, quindi il lievito e l’acqua. Lavora bene gli ingredienti e aggiungi acqua se necessario, in modo da formare un impasto omogeneo e ben compatto. Forma un panetto che lascerai riposare in frigo per circa 1 ora.

Dopodiché, stendi la pasta su un piano di lavoro e crea i tuoi biscottini. Disponili su una teglia rivestita con carta da forno e cuoci in forno preriscaldato per circa 10-12 minuti a 180 gradi.

Biscotti con burro di arachidi

Un vero e proprio must per i più golosi: i biscotti al burro d’arachidi diventano light, e si presentano in una versione senza zucchero, perfetta praticamente per tutti. Vediamo subito come prepararli.

Ingredienti

Burro di arachidi cremoso al 100%: 70 grammi

Farina d’avena: 100 grammi

Uova: 1

Latte di riso: 50 grammi

Eritritolo: 40 grammi.

Procedimento

In una ciotola capiente unisci l’uovo, il burro di arachidi e l’eritritolo, mescola per bene gli ingredienti. Aggiungi il latte di riso continuando a mescolare, quindi unisci la farina d’avena. Impasta il tutto fin quando non avrai ottenuto un panetto compatto, se necessario aggiungi farina d’avena per raggiungere la consistenza desiderata.

Ricopri il panetto con della pellicola e lascia riposare in frigo per circa 20 minuti. Dopodiché, quando l’impasto sarà diventato più solido, potrai realizzare i tuoi biscotti.

Disponili sulla teglia e inforna a 180 gradi per circa 12 minuti. Buon appetito!.

Prima di impastare

Abbiamo appena visto 5 ottime idee per preparare dei biscotti senza zucchero che non hanno nulla da invidiare a quelli che contengono questo ingrediente. E di certo, questi biscotti non hanno nulla di meno di quelli del supermercato, generalmente pieni di ingredienti dei quali potremmo di certo fare a meno.

Come puoi vedere, il procedimento per fare i biscotti in casa è semplicissimo. La parte difficile sarà riuscire a non mangiarli tutti prima che si raffreddino.