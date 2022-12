Biscotti integrali: le ricette salutari per colazione

Usare le farine integrali al posto di quelle raffinate offre la preziosa opportunità di rendere più nutriente e sana la nostra alimentazione, senza mai rinunciare al gusto. I biscotti integrali sono una colazione semplice, nutriente ma anche golosa. Basta solo scegliere gli ingredienti giusti.

Nell’immaginario comune, i biscotti integrali sono spesso associati alle diete dimagranti o a un’alimentazione semplice e decisamente poco golosa. In realtà, anche questi biscotti, che di certo offrono molti benefici alla salute, possono rivelarsi buonissimi. Basta solo usare gli ingredienti giusti.

Utilizzare le farine integrali al posto di quelle più raffinate e lavorate, può offrire un’opportunità in più per rendere nutriente e sana la propria alimentazione. Queste particolari farine, infatti, racchiudono in sé tutte le parti del chicco, inclusa la crusca, una parte molto ricca di fibre.

A cosa fanno bene i biscotti integrali?

La farina integrale è leggermente meno lavorata rispetto a quella raffinata, può conferire non solo un sapore e un aroma più rustico alle tue preparazioni, ma può anche offrirti una dose extra di fibre, vitamine e minerali, utili per migliorare la digestione e ridurre i livelli del colesterolo cattivo e quelli dei trigliceridi, migliorando così la salute del cuore.

Per di più, è noto come consumare alimenti integrali, compresi i biscotti con farina integrale, sia utile per tenere a bada la fame eccessiva. La quantità di fibre contenute in questi alimenti, favorisce infatti un senso di sazietà, e questo ci porta a mangiare meno, aiutandoci quindi ad eliminare qualche chiletto di troppo, senza rinunciare al gusto.

Ma a proposito di gusto, hai voglia di preparare dei biscotti integrali da colazione o per la merenda facili e buonissimi?

Allora ecco pronte per te 3 ricette con la pasta frolla integrale da provare subito.

Biscotti integrali: 3 ricette golose e facilissime

I biscotti integrali sono un dolce dal sapore rustico e goloso, e rappresentano la scelta ideale per iniziare la giornata all’insegna della salute e del benessere. Se fino ad oggi hai sempre creduto che “integrale” equivalesse a “noioso”, fra poco ti ricrederai.

Le ricette che ti proponiamo sono tutto fuorché noiose. Prepareremo infatti dei biscotti profumati e deliziosi, utilizzando ingredienti come frutti rossi, granella di nocciole e qualche goccia di cioccolato qua e là, che non guasta mai.

Biscotti integrali: la ricetta senza burro

Per cominciare, ci dedicheremo alla preparazione di una ricetta semplice dei biscotti integrali per chi è a dieta. Si tratta infatti di una ricetta rigorosamente senza burro e con poco zucchero, ma con un paio di cucchiaini di miele per rendere il sapore più corposo e intenso.

Vediamo quali sono gli ingredienti necessari e il procedimento da seguire.

Ingredienti

250 gr di farina integrale

50 gr acqua

50 gr olio di semi di girasole o di semi di arachide

40 gr di zucchero di canna

20 gr di miele biologico

Mezza bustina di lievito per dolci.

Procedimento

In una ciotola abbastanza capiente versa l’acqua, lo zucchero, l’olio e il miele e mescola tutti gli ingredienti. Aggiungi il lievito e la farina integrale pian piano, setacciandola con un colino. Dopo averli mescolati con un cucchiaio, impasta tutti gli ingredienti usando le mani, finché non avrai ottenuto un panetto abbastanza solido e compatto. A questo punto possiamo trasferirlo su un tagliere grande e leggermente infarinato. Stendi l’impasto di pasta frolla integrale usando un matterello, ad uno spessore di circa mezzo centimetro. Utilizzando dei tagliabiscotti o delle formine a tuo piacere, crea i biscottini integrali, che posizionerai poi su una teglia rivestita con carta da forno o con un tappetino di silicone adatto per il forno. Inserisci la teglia in forno preriscaldato a 180 gradi e lascia cuocere per 20 minuti, o finché i biscotti non saranno dorati. Lascia raffreddare il tutto su una gratella, dopo assaggia i tuoi biscotti integrali friabili e fragranti.

Biscotti integrali: la ricetta della nonna

Nella ricetta precedente abbiamo visto una versione senza burro dei biscotti integrali, ideale per chi è intollerante al lattosio o desidera dare un taglio alle calorie. Questa volta, invece, prepareremo dei biscotti integrali al burro morbidi, con gocce di cioccolato e nocciole.

Ingredienti

250 gr di farina integrale

100 gr di burro freddo da frigo

80 gr di zucchero di canna

Un uovo grande a temperatura ambiente

Nocciole tostate e tritate: 70 grammi

Gocce di cioccolato: 80 grammi

Un pizzico di sale

Mezza bustina di lievito per dolci.

Procedimento

In una ciotola versa la farina setacciata, lo zucchero, il lievito, il sale e il burro tagliato a cubetti, dopo mescola tutti gli ingredienti usando prima un cucchiaio, poi le mani. Aggiungi le nocciole tritate e l’uovo leggermente sbattuto, e impasta con le mani, in modo da ottenere un panetto abbastanza solido. Quindi, aggiungi le gocce di cioccolato, dopo torna a impastare abbastanza rapidamente. Copri il panetto con della pellicola trasparente e lascialo riposare in frigo per almeno un’ora. Dopodiché, estrai la pasta frolla dal frigo e rimboccati le maniche. È ora di darti all’arte, per creare biscotti con le forme che più ti piacciono. Stendi la pasta frolla su una spianatoia leggermente infarinata usando un matterello. Quando avrai ottenuto uno strato di circa mezzo centimetro, crea i tuoi biscotti e disponili su una teglia rivestita con carta da forno. Inforna per 15 minuti a 180 gradi in forno preriscaldato, quando i biscotti saranno pronti lasciali raffreddare su una gratella. Potrai conservare i biscotti in un contenitore ermetico e ben chiuso, in modo che non entri umidità.

La ricetta dei biscotti integrali con il Bimby

Se in casa hai il tuo fidato Bimby pronto ad alleviare ogni fatica e a regalarti prelibatezze e squisitezze, beh, è ora di metterlo a lavoro. Questa volta gli affideremo una ricettina semplice, quella dei biscotti integrali con frutti rossi. Ti va di scoprire come si preparano?

Ingredienti

200 gr di farina integrale

100 gr di burro freddo da frigorifero

80 gr di zucchero di canna muscovado

Un uovo medio

Un pizzico di sale

Lievito per dolci: mezza bustina

50 gr di frutti rossi disidratati.

