Torta allo yogurt: 6 ricette per la prima colazione

La torta allo yogurt è piuttosto popolare a colazione: è morbida e soffice, più leggera e meno calorica rispetto a molti altri dolci e rappresenta la scelta ottimale per iniziare la giornata in modo sano ed energico. È molto versatile: può essere infatti personalizzata con l'aggiunta di frutta fresca o secca, cioccolato, spezie o altri ingredienti per soddisfare i gusti di ognuno. Infine, si può preparare in anticipo e conservare per qualche giorno, un fattore da non sottovalutare.

La torta allo yogurt è un dolce popolare nell’ambito della prima colazione, per diversi motivi. Lo yogurt è un alimento ricco di proteine e calcio, versatile soprattutto nella preparazione dei dolci e comune in casa. La ricetta è facile da preparare, può essere personalizzata in base ai gusti personali aggiungendo ingredienti vari.

Infine, la torta allo yogurt può essere considerata un’opzione più leggera rispetto ad altre torte o dolci, in quanto solitamente è meno ricca di zucchero e burro. Tutti ottimi motivi per decidere di prepararla e gustarla al mattino.

Torta allo yogurt

Alternativa sana e golosa per iniziare la giornata nel migliore dei modi, la torta allo yogurt aiuta a mantenere una dieta equilibrata senza rinunciare al gusto. È in genere una torta soffice e leggera, con una consistenza che può variare a seconda della ricetta utilizzata, ma in genere sempre morbida e umida.

L’utilizzo dello yogurt, che apporta sofficità, le conferisce un sapore delicato e una nota acidula, che la rende fresca e piacevole al palato. Insomma, non teme il confronto con dolci ben più elaborati, così risulta adatta a tutti i componenti della famiglia.

Torta allo yogurt, 6 ricette

Non esiste una sola ricetta della torta allo yogurt. Come anticipato può essere personalizzata con l’aggiunta di vari ingredienti in base alle proprie preferenze.

Può essere aromatizzata con la vaniglia, il limone, la cannella; o arricchita con le noci o il cioccolato, per ottenere varianti gustose e originali. Se c’è chi preferisce una torta allo yogurt soffice e umida, c’è chi preferisce una ricetta semplice e veloce. Eccola in 6 accattivanti varianti.

Torta allo yogurt soffice

Ingredienti

3 uova

150 g di zucchero

150 g di yogurt bianco

150 g di farina 00

50 g di fecola di patate

1 bustina di lievito per dolci

scorza grattugiata di 1 limone

1 pizzico di sale

Procedimento

Iniziate separando i tuorli dagli albumi. Mettete questi ultimi da parte. In una ciotola, sbattete i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso e chiaro. Aggiungete lo yogurt e mescolate bene. Dopo anche la farina, la fecola di patate, il lievito, la scorza di limone e il pizzico di sale al composto. Mescolate fino a quando tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati. Montate gli albumi a neve ferma e aggiungeteli delicatamente al composto precedente, mescolando delicatamente dal basso verso l’alto. Versate l’impasto in una tortiera unta di olio e infarinata di 22-24 cm di diametro. Cuocete in forno preriscaldato a 180°C per circa 35-40 minuti o fino a quando la torta risulta dorata in superficie e asciutta al suo interno.

Torta allo yogurt senza uova

Ingredienti

250g di farina 00

150g di zucchero

1 bustina di lievito per dolci

1 pizzico di sale

250g di yogurt bianco

100ml di olio di semi di girasole

scorza di 1 limone

zucchero a velo q.b.

Procedimento

Preriscaldate il forno a 180°C. In una ciotola, setacciate la farina e il lievito e aggiungete lo zucchero e il pizzico di sale. Mescolate bene. In un’altra ciotola, mescolate lo yogurt, l’olio e la scorza di limone grattugiata. Unite i due composti e mescolate bene con una frusta, fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Versate il composto in una tortiera precedentemente imburrata o oleata e infarinata. Infornate per circa 35-40 minuti, fate cuocere a 180 °C fino a quando la torta sarà dorata in superficie. Sfornate la torta allo yogurt senza uova e lasciatela raffreddare completamente. Cospargetela a piacere con zucchero a velo prima di servirla.

Torta allo yogurt fredda

Ingredienti

150 g di zucchero

250 g di yogurt bianco

250 g di panna montata

200 g di biscotti secchi

200 g di formaggio cremoso

100 g di burro fuso

8-10 g di colla di pesce

succo di 1 limone

Procedimento

Iniziate preparando la base della torta: sbriciolate i biscotti secchi e mischiateli con il burro fuso fino ad ottenere un composto omogeneo. Versate il composto in una tortiera con fondo amovibile di circa 24 cm di diametro e pressatelo con il dorso di un cucchiaio per creare uno strato uniforme e compatto. Riponete la tortiera in frigorifero per almeno 30 minuti. Nel frattempo, preparate la crema allo yogurt: in una ciotola, mescolate il formaggio cremoso con lo zucchero. Aggiungete lo yogurt, il succo di limone e continuate a mescolare fino ad incorporare tutti gli ingredienti. Mettete la colla di pesce a bagno in acqua fredda per 10 minuti, mentre montate a neve la panna. Aggiungetela delicatamente al composto mescolando dal basso verso l’alto per evitare di farla smontare ed aggiungete anche la colla di pesce strizzata e fatta sciogliere in un paio di cucchiai di acqua calda. Versate la crema di yogurt sulla base di biscotti e livellate bene la superficie con una spatola. Coprite con della pellicola trasparente e riponete in frigorifero per almeno 4 ore, o meglio ancora tutta la notte, affinché la torta si solidifichi bene. Trascorso il tempo di riposo, togliete la torta dal frigorifero, rimuovete delicatamente la tortiera e servite la torta allo yogurt fredda tagliata a fette.

Torta allo yogurt 4 ingredienti

Ingredienti

4 uova medie

60 g di amido di mais

80 g di zucchero semolato

400 g di yogurt classico

Preparazione

Dividete i tuorli dagli albumi. Montate a neve i secondi e metteteli da parte. Lavorate i tuorli con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e raddoppiato di volume. Aggiungete lo yogurt e continuate a montare a bassa velocità. Successivamente, unite l’amido di mais setacciato mescolando con le fruste a bassa velocità per altri 3 minuti. Unite poi gli albumi montati a neve poco alla volta dal basso verso l’alto, incorporandoli del tutto. Versate il composto ottenuto in uno stampo ad anello oliato oppure rivestito con carta forno posto all’interno di una teglia più grande, capace di contenerlo. Trasferitelo in forno preriscaldato a 160 gradi per circa 70-80 minuti, mettendo dell’acqua già calda sulla leccarda. Trascorsi i minuti di cottura, aprite leggermente il forno, fate riposare per circa 10 minuti ed estraete il dolce.

Torta allo yogurt e mele

Ingredienti

3 mele

200 g di farina

150 g di zucchero

3 uova

1 bustina di lievito per dolci

125 g di yogurt bianco

80 ml di olio di semi di girasole

1 bustina di zucchero vanigliato

1 presa di sale

Procedimento

Preriscaldate il forno a 180°C e imburrate e infarinate una tortiera. Sbucciate le mele, tagliatele a pezzetti e mettetele da parte. In una ciotola, montate le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso e gonfio. Mescolate insieme la farina, il lievito per dolci, lo zucchero vanigliato e il sale. Aggiungete lo yogurt e l’olio di semi di girasole al composto di uova, alternandoli con quello degli ingredienti in polvere. Infine unite le mele ed incorporatele. Versate il composto nella tortiera e livellatelo. Infornate per circa 40-45 minuti a 180 °C, finché la torta risulta dorata e cotta all’interno. Fate raffreddare completamente prima di servirla. Se vi piacciono le mele, provate anche queste torte senza burro.

Torta allo yogurt e cioccolato

Ingredienti

3 uova

1 yogurt bianco

1 vasetto di olio di semi

2 vasetti di zucchero

3 vasetti di farina 00

1 bustina di lievito per dolci

100 g di cioccolato fondente

Procedimento

Preriscaldate il forno a 180°C e preparate una teglia rotonda da 24 cm di diametro imburrata e infarinata. In una ciotola, sbattete le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungete l’olio di semi e lo yogurt, mescolando bene. Aggiungete la farina setacciata con il lievito, incorporandola al composto con una spatola. Tritate grossolanamente il cioccolato fondente e aggiungetelo all’impasto. Versate l’impasto nella teglia preparata e livellatelo con una spatola. Infornate per circa 35-40 minuti a 180 °C, finché la torta non risulta dorata in superficie. Verificate la cottura con uno stecchino, che dovrà uscire asciutto.

Le ricette illustrate possono essere realizzate anche con lo yogurt greco, col formaggio quark o con varianti aromatizzate.

