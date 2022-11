Torta dietetica: 5 ricette light per colazione o merenda

Amanti del cioccolato e della linea, è ora di metterci ai fornelli e preparare una torta dietetica ma anche buonissima! Quando cominciamo a seguire una dieta, sappiamo già che, come per magia, verremo assaliti dalla voglia di dolci e biscotti. È come una regola non scritta che ci porta a bramare, all’improvviso, torte, dolciumi, dolcetti, cioccolate calde, sempre gradite con l’arrivo dei primi freddi e altri “capricci” di vario genere.

Eh, ma siamo a dieta, come fare a soddisfare questa voglia di dolcezza senza sgarrare? Quali sono i dolci con meno calorie che possiamo concederci di tanto in tanto?

E se ti dicessimo che una torta al cioccolato, o persino un tiramisù, possono essere preparati con poche calorie e tanto gusto?

Non dobbiamo necessariamente mettere a tacere la nostra parte più golosa, per evitare qualche caloria extra. Ci basterà preparare un dolce fatto in casa, magari usare ingredienti light, alternativi ma gustosi.

Torta dietetica: 5 ricette per la colazione e la merenda

Quest’oggi vedremo come preparare torte dietetiche senza grassi e senza ripensamenti, con qualche ricetta che addolcirà la tua giornata, dalla colazione alla merenda. Come fare una torta veloce e magra (una fit-torta, se vogliamo) con le fette biscottate, un fit-tiramisù e anche una torta con zucchine, o una con l’acqua?

Pensi che il gusto lascerà molto a desiderare? Preparati a ricrederti. Segui le istruzioni e i passaggi, fai una torta light, buona e salutare come ottimo spezza fame per grandi e bambini.

Torta dietetica morbida con zucchine e cioccolato

Zucchine e cioccolato per preparare una torta? Si tratta di una combinazione infallibile, impastare per credere. Per questa preparazione useremo un ingrediente insolito, le zucchine per l’appunto, ma possiamo assicurarti un risultato delizioso e senza nessuna ombra di sensi di colpa.

Leggi la lista degli ingredienti e i passaggi da seguire per preparare questa torta alternativa.

Ingredienti

4 zucchine di media grandezza tagliate a julienne

Farina bianca: 230 gr

Cacao amaro: 60 gr

Zucchero: 150 gr, da sostituire con un dolcificante light come la stevia o l’eritritolo, facendo attenzione alle dovute proporzioni

Latte vegetale a scelta: 120 ml

Olio di semi: 80 ml

Cioccolato fondente ridotto a pezzetti: 50 gr

Una bustina di lievito per dolci

Un pizzico di sale.

Procedimento

In una ciotola, versa la farina, il cacao setacciato, il sale, le scagliette di cioccolato, lo zucchero e il lievito. Mescola gli ingredienti e aggiungi le zucchine.

Adesso è il momento di aggiungere gli ingredienti liquidi.

Amalgama tutti gli ingredienti facendo in modo di non formare dei grumi. Quando il composto è pronto, versalo in una tortiera, aggiungi qualche pezzetto di cioccolato extra sulla superficie.

Inforna a 180°C per circa 40 minuti.

La cheesecake con fette biscottate

Prepariamo adesso una torta dietetica allo yogurt con ingredienti di certo diversi dal solito. Si tratta di una torta dietetica “senza farina”, senza uova, senza burro e anche senza forno.

Ingrediente principale del nostro dolce: le fette biscottate.

Ingredienti

Fette biscottate integrali: circa 4

Yogurt greco bianco o alla frutta: 300 grammi

Formaggio spalmabile magro (ad esempio il Philadelphia): 300 grammi

Latte o acqua: 2 cucchiai

Zucchero: 50 grammi o dolcificante a piacere, sempre facendo attenzione alle proporzioni

Frutta fresca a piacere per decorare.

Procedimento

Per la preparazione, bisognerà schiacciare e sbriciolare finemente le fette biscottate, dopo aggiungere i due cucchiai di latte e versare all’interno di una tortiera apribile, dopo livellare la base usando un cucchiaio. Fai raffreddare il tutto in frigorifero per circa 30 minuti.

In una ciotola, nel frattempo, metti lo yogurt, il Philadelphia e mescola bene. Riprendi la teglia con il fondo di fette biscottate e versa la crema. Livella la superficie, quindi riponi in frigo per almeno 4 ore, in modo che si addensi. Potrai guarnire il dolce con della frutta fresca o secca.

La ricetta del Fit-tiramisù

Hai voglia di una buona torta-tiramisù ma non ti va di esagerare con gli zuccheri? E allora prepariamo un buon tiramisù fit anche noto come “wasamisù“, un dessert che potrai preparare in comode monoporzioni, per i tuoi piccoli peccati di gola.

Ingredienti

Fette wasa (o anche fette biscottate o pavesini): 4 o 5, in base alla grandezza della porzione

Yogurt greco bianco senza grassi: 200 grammi

Miele: un cucchiaio (opzionale)

Caffè: q.b.

Cacao amaro: q.b.

Procedimento

Per prima cosa, aggiungi un cucchiaio di miele allo yogurt greco magro per addolcirlo, mescola i due ingredienti. Metti lo yogurt da parte e inzuppa le wasa nel caffè, quindi posiziona ciascuna wasa su un piatto o una tortiera. Crea degli strati aggiungendo lo yogurt, alternandolo alle fette.

Termina il tutto con un ultimo strato di yogurt e una spolverata di cacao amaro. Ed ecco pronto il tuo Fit-tiramisù.

Torta dietetica al limone

La torta al limone è il dolce ideale per l’inverno, per rinforzare le difese immunitarie grazie alla vitamina C e coccolarci durante una fredda giornata invernale. Per la preparazione, non ci serviranno né latte né uova. Vediamo quali sono gli ingredienti necessari e il procedimento da seguire.

Ingredienti

Farina: 320 gr

Zucchero: 140 gr

Acqua: 200 gr

Olio di semi: 100 ml

Succo di limone: 200 ml

La buccia di un limone grattugiato

Lievito: una bustina

Procedimento

In una ciotola versa l’acqua e il succo di limone, mescola e aggiungi lo zucchero, amalgamando gli ingredienti finché non otterrai un composto ben omogeneo e finché lo zucchero non si sarà sciolto completamente. Aggiungi pian piano l’olio, mescola e aggiungi la farina, la buccia del limone grattugiato e il lievito.

Continua ad amalgamare tutti gli ingredienti evitando la formazione di grumi, dopodiché versa l’impasto in una tortiera imburrata e infarinata. Inforna a 180 gradi per circa 35-40 minuti. Quando la torta sarà pronta, vale sempre la prova stecchino, lasciala raffreddare e guarniscila a piacere. Buon appetito.

La ricetta della torta all’acqua

Terminiamo il nostro piccolo viaggio alla scoperta della torta dietetica ideale per la colazione, preparando un dolce all’acqua. Poteva mai mancare? La torta che ti proponiamo è al cioccolato, ed ha anche un ingrediente speciale, la farina di carrube. Provala, è davvero buonissima.

Ingredienti

Farina 00: 200 gr

Farina di carrube: 50 gr

Zucchero o dolcificante a scelta: 120 gr

Acqua: 370 ml

Olio di semi: 90 ml

Cioccolato fondente: 80 gr

Lievito per dolci: una bustina da 16 gr.

Procedimento

In una ciotola abbastanza capiente versa l’acqua e lo zucchero, mescola bene finché lo zucchero non si sarà sciolto del tutto. Quindi, aggiungi l’olio di semi e continua a mescolare.

Aggiungi le farine setacciate, il cacao e il lievito. Se lo desideri, puoi aggiungere anche la buccia grattugiata di un’arancia per dare un aroma più fresco alla torta.

Quindi, continua a mescolare finché non si saranno ben amalgamati tutti gli ingredienti.

Versa l’impasto in una teglia imburrata e infarinata, metti in forno a 180 gradi per circa 40 minuti. Ecco pronta la tua torta dietetica al cioccolato.

Ma allora, che dolce mangiare quando si è a dieta?

Abbiamo pregustato 5 possibili idee light per fare colazione o merenda con gusto e dolcezza. In tutti i casi, il nostro suggerimento è quello di utilizzare ingredienti sani. Invece della classica farina bianca. Ad esempio, potresti utilizzare della farina integrale o della farina di carrube.

Per ridurre il più possibile la quantità di zuccheri nelle tue ricette, puoi aggiungere della frutta o, come abbiamo visto, anche delle verdure. In alternativa, puoi anche utilizzare dei dolcificanti naturali.

Non ti rimane che scegliere il tuo dolce preferito e divertirti a prepararlo.