Torta di mele senza burro: 7 ricette light per colazione

La torta di mele è un must della colazione, ma senza burro si trasforma in un piacere che tutti possono concedersi a cuor leggero. Più sana e meno calorica, magari fatta con ingredienti salutari quali farine integrali o dolcificanti al posto del classico zucchero, la torta di mele senza burro diventa un dolce adatto a qualsiasi tipo di alimentazione ed esigenza, da quella dei bambini fino a quella di chi è a dieta.

Se state cercando la torta di mele più buona che abbiate mai mangiato, queste ricette senza burro possono fare al caso vostro.

Torta di mele senza burro, 7 ricette da provare

La torta di mele è uno dei classici dolci rassicuranti con i quali tutti siamo cresciuti, ottima per iniziare al meglio una nuova giornata. Nella ricetta tradizionale, però, spesso è ricca di grassi, derivati principalmente dal burro. Cosa, questa, alla quale si può ovviare in tanti e golosi modi, che non ce lo fanno di certo rimpiangere.

In particolare, possiamo sostituirlo con l’olio. Se il più indicato è quello di girasole, si può optare per qualsiasi olio vegetale, anche se è preferibile evitare quello di oliva, in quanto troppo forte al palato in un dolce come questo.

Potete anche pensare di usare un burro vegano sciolto. Con olio, senza latte, con lo yogurt, perfino la classica torta di mele della nonna diventa personalizzabile. Ecco alcune ricette che non potete perdere.

Torta di mele sofficissima senza burro

Ingredienti

3 mele grandi

3 uova

300 g di farina 0

110 g di zucchero

60 ml di olio di semi

40 ml di latte scremato

100 ml di acqua

1/2 bustina di lievito

1 cucchiaio di cannella

succo di mezzo limone

Preparazione

Sbucciate le mele e tagliatele a cubetti: unite il succo di limone e la cannella. Lavorate le uova con lo zucchero con una frusta elettrica fino ad ottenere un composto gonfio e spumoso. Unite l’olio, il latte e l’acqua e mescolate. Aggiungete la farina setacciata con il lievito e la cannella e continuate a mescolare fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. Accendete il forno a 180°C. Unite al composto precedente le mele e trasferite in una teglia rivestita di carta forno, livellando bene. Fate cuocere per circa 40 minuti a 180°C (verificate la cottura infilzando uno stuzzicadenti al centro della torta, se esce asciutto la torta è pronta). Un consiglio che vale per tutte le torte: una volta sfornate, fatele raffreddare su una griglia e non all’interno della teglia, perché quest’ultima, essendo calda, potrebbe continuare a cuocere troppo la base della torta.

Torta di mele senza burro con yogurt

Ingredienti

4 uova

150 g di eritritolo

350 gr di yogurt

100 grammi di farina

1 cucchiaino di lievito in polvere

3 mele

scorza di limone

sale

Preparazione

Preriscaldate il forno a 180ºC. Nel frattempo, montate le uova e l’eritritolo, un dolcificante a zero calorie che possiamo sostituire allo zucchero, con le fruste elettriche, fino a quando il composto diventa bianco e spumoso. Unite lo yogurt, la farina, la scorza di limone, il lievito. Sbucciate le mele e tagliatele a spicchi sottili. Aggiungetene una parte all’impasto e versatelo in uno stampo rivestito di carta forno. Adagiate le mele rimaste sulla superficie del dolce, fate cuocere in forno caldo per circa 45-50 minuti. Anche in questo caso, per verificare l’avvenuta cottura, inserite uno stuzzicadenti: se esce pulito, la torta è pronta.

Torta di mele senza burro e latte

Ingredienti

3 mele

1 limone

150 g di eritritolo

3 uova

150 ml di acqua

250 g di farina di grano tenero

50 g di farina integrale o di grano saraceno

80 ml di olio di semi

1 bustina di lievito per dolci

Cannella qb

Preparazione

Per prima cosa tagliate le mele a cubetti o fettine. Irroratele con succo di limone e cannella. Montate gli albumi a neve e i tuorli a parte con l’eritritolo fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Unite ai tuorli a filo, e continuando a mescolare, l’olio di semi, l’acqua e la scorza di limone. Infine, aggiungete anche le farine setacciate con il lievito. Per ultimi incorporate gli albumi senza farli smontare e aggiungete parte delle mele. Versate il composto in una teglia rivestita di carta forno e livellate. Decorate con le mele rimaste e fare cuocere in forno caldo a 180°C per 45/50 minuti. Sfornate la torta di mele senza latte e senza burro e gustatela tiepida o fredda.

Torta di mele della nonna senza burro

Ingredienti

4 mele

1 limone

250 gr di farina 00

60 ml olio vegetale

60 ml di acqua

3 uova

1 bustina di lievito

6 cucchiai di dolcificante ipocalorico

Cannella

1 pizzico di sale

Preparazione

Sbucciate le mele e tagliatene metà a cubetti e l’altra metà a fettine sottili. Raccoglietele tutte in una ciotola e irroratele con il succo di limone misto a cannella. Setacciate la farina attraverso un colino insieme al lievito e mettete da parte. Separare gli albumi dai tuorli e montate i primi a neve ferma con un pizzico di sale. Montate i tuorli in un’altra ciotola con il dolcificante, quindi aggiungete l’olio. Aggiungete la farina continuando a mescolare. Aggiungete adesso le mele tagliate a cubetti e incorporatele delicatamente. Versate gli albumi montati a neve e incorporate anche questi, prestando attenzione a non farli smontare. Foderate lo stampo con della carta forno, accendete il forno a 180°C. Versate l’impasto nello stampo e livellate bene, quindi decorate con le mele affettate. Infornate per 40 minuti circa ma, prima di tirarla fuori, effettuate la prova stecchino.

Torta di mele con olio

Ingredienti

3 mele

3 uova

250 g di farina 0

50 g di farina di farro integrale

150 g di eritritolo o altro dolcificante

100 ml di olio di semi di girasole

100 ml di latte scremato

1/2 bustina di lievito

1 cucchiaio di cannella

Succo e scorza di mezzo limone

Preparazione

Lavate le mele, sbucciatele e tagliatele a pezzetti. Irroratele con il succo del limone e spolveratele con la cannella. Montate zucchero e uova con le fruste elettriche in una ciotola fino ad ottenere un composto leggermente spumoso. Unite l’olio, il latte, la farina 00 e quella di farro integrale, il lievito e continuate a mescolare fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Accendete il forno a 180°C, aggiungete le mele all’impasto e incorporatele bene. Versate nello stampo rivestito di carta forno e fate cuocere per circa 40 minuti. Verificate lo stato della cottura infilzando uno stecchino e, se esce asciutto, la torta è pronta.

Torta di mele senza burro e uova

Ingredienti

3 mele

180 g di latte di soia

150 g di farina 00

100 g di farina di farro integrale

8 g di lievito in polvere

100 g di zucchero di canna

25 ml di olio di semi

1 cucchiaino di cannella

Sale

Preparazione

Accendete il forno a 180 °C. Mescolate il latte di soia, l’olio di semi e lo zucchero in una ciotola. Unite le farine miscelate con il lievito e la cannella. Sbucciate e tagliate le mele a cubetti o a spicchi e unitele al composto, lasciandone da parte una per la decorazione della superficie del dolce. Versate il composto in una teglia rivestita di carta forno e decorate con le fette di mela tenute da parte. Fate cuocere per circa 50 minuti facendo, al termine, la prova stecchino. Quindi sfornate la torta e fatela raffreddare su una gratella prima di gustarla.

Torta di mele senza burro Bimby

Ingredienti

150 g di farina

50 g di farina integrale

120 ml di olio di semi

150 g eritritolo

1/2 cucchiaino di estratto di vaniglia

3 uova

1 pizzico di cannella

1 cucchiaino di lievito in polvere

1 pizzico di sale

Preparazione