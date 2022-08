Sorbetto senza zucchero: 6 ricette per rinfrescarsi in estate

In tema di dolci estivi non può mancare il sorbetto senza zucchero, la cui ricetta è ideale non sono per chi è a dieta, ma anche per chi ama il gusto unico della frutta e la gradisce in tutta la sua naturalezza. Perché, ricordiamolo, la frutta fresca di stagione, nel pieno della sua maturazione, non ha eguali in fatto di dolcezza.

Il dessert è versatile e le sue varianti includono molti altri ingredienti tra erbe aromatiche, spezie o anche solo il cioccolato. Cosa c’è di meglio di un fresco e gustoso sorbetto per aggiungere una nota delicata a fine pasto? Se avete voglia di fare scorta di ricette a tema continuate a leggere.

Sorbetto senza zucchero

Prima di passare alle singole ricette, un doveroso approfondimento lo meritano le caratteristiche di questo dolce estivo, che troviamo in parecchi menù tutto l’anno, specie nel periodo festivo o in quello delle ricorrenze ed occasioni speciali, come intermezzo tra i vari secondi piatti.

A differenza del gelato, il sorbetto è generalmente una ricetta vegana, quando non contiene l’albume d’uovo, che è naturalmente facoltativo, è meno calorico ed è anche più rinfrescante.

Si conferma essere un dolce al cucchiaio senza troppi ingredienti, fatto con materie prime di qualità, acqua e dolcificanti naturali, se necessario. Si può preparare con l’ausilio della gelatiera classica, oppure con il supporto di un contenitore di acciaio.

Basta un pizzico di pazienza per ottenere un sorbetto cremoso, soffice, fresco e delizioso. Importante è acquistare frutta fresca, possibilmente presso qualche produttore locale, così da abbattere i costi, azzerando anche l’impatto ambientale. L’ideale per ottener un sorbetto sano, ecologico, vegetariano e a chilometro zero. Ma anche per preparare deliziose macedonie o allettanti ghiaccioli.

Sorbetto senza zucchero, ricette

Passiamo quindi alle ricette del sorbetto, varie e golose per accontentare tutti i gusti. Ottime come alternativa alla granita senza zucchero e indicate per qualsiasi occasione, da una semplice merenda fino al dolce di fine pasto. In linea generale, per ottenere un sorbetto alla frutta senza zucchero vi basterebbe anche solo tagliare la frutta di turno a pezzi, quindi congelarla.

Come si mangia la frutta congelata? Dopo qualche ora basta frullarla con un frullatore e gustarla subito. Altrimenti potete sempre ricorrere ai dolcificanti naturali a disposizione sul mercato, dal miele all’eritritolo, e usarli come alternative al saccarosio. Nel primo caso potete anche scegliere, in assenza dello zucchero, di unire alla frutta del latte vaccino o vegetale, come quello di cocco o di mandorle, che andranno a regalare un tocco di cremosità.

Sorbetto al limone senza zucchero

È un must tra i sorbetti, il suo sapore non passa mai di moda e mette sempre tutti d’accordo. Per preparare il sorbetto al limone senza zucchero radunate:

Ingredienti

2 tazze d’acqua

Succo di 8-10 limoni

1/2 tazza di miele

2 cucchiai di scorza di limone

Preparazione

Inserite la vaschetta della gelatiera nel congelatore. Unite l’acqua, il miele e la scorza di limone in un pentolino e fate scaldare fino a quando il miele non si sarà sciolto. Togliete la pentola dal fuoco e aggiungete il succo di limone. Mescolate e trasferite in un contenitore ermetico. Conservate in frigorifero fino a quando non sarà diventato freddo, ci vorranno all’incirca 2 ore. A questo punto versate il composto nella gelatiera ed impostate le istruzioni della vostra per preparare il sorbetto. Una volta pronto, refrigeratelo per un paio di ore, quindi gustate. In alternativa potete ottenerlo senza gelatiera versando il composto in una vaschetta di metallo e mescolando ogni 20 minuti per circa 3 ore.

Sorbetto senza zucchero alla pesca

Per preparare la ricetta del sorbetto alla pesca senza zucchero procuratevi:

Ingredienti

500 grammi di pesche dalla polpa morbida e matura

80 gr di eritritolo

200 ml di acqua

Preparazione

Versate l’eritritolo in un pentolino con l’acqua, quindi ponete il tutto su fiamma bassa e lasciate sciogliere, mescolando con delicatezza. Cuocete per circa 3 minuti, spegnete la fiamma e fate raffreddare. A parte lavate accuratamente le pesche, eliminate la buccia e versatele nel frullatore dopo averle tagliate a cubetti. Aggiungete l’eritritolo sciolto, quindi frullate a più riprese, fino a ottenere una crema omogenea e corposa. Con il supporto della gelatiera e del suo cestello freddo è possibile lavorare il sorbetto per circa 30, massimo 40 minuti. Il prodotto finito dovrà risultare sodo e cremoso, da servire in coppetta con guarnizioni a piacere.

Sorbetto al caffè senza zucchero

Per preparare il sorbetto al caffè senza zucchero potete seguire la classica ricetta che prevede acqua e espresso sostituendo il saccarosio con un dolcificante a piacere. Altrimenti potete ricorrere a questa ricetta.

Ingredienti

2 tazze di caffè

250 ml di latte intero o scremato

Preparazione

Preparate il caffè, quindi trasferitelo in una caraffa a raffreddare. Unite il latte e mescolate bene. A questo punto trasferite in una vaschetta di alluminio e in frigo per almeno un’ora. Trascorso questo lasso di tempo, potete versare il composto in una gelatiera ed impostare le istruzioni riportate. Oppure trasferire in freezer e, come sopra, mescolare ogni 20 minuti per circa 3 ore.

Sorbetto alla fragola senza zucchero

Il sorbetto alla fragola senza zucchero è uno dei più amati. Le fragole sono di stagione tra fine primavera ed inizio estate, ma potete congelarle e all’occorrenza gustarle nella stagione estiva.

Ingredienti

450 g di fragole

1 cucchiaino di succo di limone

¼ tazza di acqua

2 cucchiaini di fruttosio

Preparazione

Preparate le fragole: tagliatele a metà o affettatele prima di congelarle per circa 2 ore. Trasferitele quindi in un frullatore e lasciatelo lavorare per un minuto circa. Unite gli altri ingredienti e continuate a lavorare fino a quando non saranno completamente frullati. Trasferite il composto nel contenitore del congelatore e congelate per un’ora e mezza. Togliete il contenitore dal congelatore e mescolate il sorbetto per rompere eventuali pezzi ghiacciati. Riponete in freezer e congelate fino a quando il composto non si sarà solidificato.

Ecco pronto un sorbetto vegano.

Sorbetto all’ananas senza zucchero

Ideale anche come intermezzo durante un pasto, il sorbetto all’ananas senza zucchero è semplicissimo da portare in tavola.

Ingredienti

1 ananas grande fresco e maturo tagliato a cubetti

1 cucchiaio di succo di lime o limone

Preparazione

Congelate l’ananas tagliato a cubetti dopo averlo posto su un vassoio. Trasferitelo nel congelatore per almeno 3-4 ore. Prelevatelo e trasferitelo nella ciotola di un robot da cucina. Tenetelo a temperatura ambiente 5 minuti, quindi frullate. Unite il succo di lime o limone e frullate ancora. Assaggiate e, se dovesse essere poco dolce per i vostri gusti, addolcite a piacere con poco miele. Trasferite in congelatore dai 30 minuti circa a un’ora per consentirgli di solidificarsi.

Sorbetto senza zucchero Bimby

Se siete in possesso del robot multifunzione più famoso potete realizzare un delizioso sorbetto senza zucchero con il Bimby a base di mango.

Ingredienti

500 g di mango surgelato

5 foglie di menta fresca

10 g di miele

succo di mezzo lime

1 albume (facoltativo)

Preparazione

Versate mango e menta nella ciotola del Bimby e mescolate per 20 secondi. Raschiate la ciotola e inserite la frusta a farfalla. Unite il lime, il miele e l’albume se lo usate. Se necessario attendete per 5-6 minuti per fare scongelare la frutta in modo che sia più facile far lavorare la farfalla. Frullate per 1 min/vel 3 . Raschiare la ciotola e frullare ancora per 1-2 min./vel. 3 fino ad ottenere una crema liscia. Gustate subito.

Come si conserva il sorbetto fatto in casa?

Quello fatto in casa si conserva proprio come il sorbetto senza zucchero da supermercato. In freezer, preferibilmente all’interno di un contenitore di alluminio o, in ogni caso, ermetico.

Da questo potrete tranquillamente trasferirlo nelle coppette o nei bicchieri frullandolo ulteriormente sul momento o, se cremoso, evitando tale passaggio.

Il sorbetto senza zucchero fatto in casa si conserva in freezer per un massimo di 2 settimane.

Come servire il sorbetto senza zucchero

Potrete servirlo nel modo che più vi rappresenta, magari con una guarnizione di pistacchi tostati e granella di noci. Oppure con una spolverata di cocco in polvere o ancora con un goccio di liquore. Delle scagliette di cioccolato o del muesli croccante.

È possibile aggiungere agli ingredienti anche del succo di limone, oppure lime, per una nota acidula ma rinfrescante. A seconda del gusto potete completarlo con una fogliolina di menta o di basilico.

O con un ciuffo di panna montata, se non avete problemi di peso. Il sorbetto è un evergreen, completa i pasti e aiuta la digestione. A tale scopo potete anche arricchirne il sapore con un pizzico di zenzero fresco o della cannella macinata.