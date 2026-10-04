Sycamore Gap, l’albero di Robin Hood rinato tre anni dopo l’abbattimento illegale: germogli alti 90 centimetri

Tre anni fa, nella notte tra il 27 e il 28 settembre 2023, qualcuno ha segato illegalmente uno degli alberi più fotografati d’Inghilterra. Oggi, dal ceppo del Sycamore Gap, l’albero che aveva reso celebre un angolo del Vallo di Adriano nel Northumberland, spunta un anello fitto di germogli che raggiunge quasi 90 centimetri di altezza. Una rigenerazione naturale che ha sorpreso molti, e che riaccende il dibattito sulla conservazione del patrimonio naturale britannico.

Un albero, una depressione naturale, un paesaggio iconico

Il Sycamore Gap tree — il sycamore gap albero diventato simbolo del Northumberland — non era semplicemente un sicomoro isolato. Era cresciuto in una caratteristica depressione del terreno accanto al Vallo di Adriano, nei pressi del villaggio di Once Brewed, in un punto in cui il contrasto tra la pietra millenaria del vallo romano e la chioma dell’albero creava una delle inquadrature più riprodotte del paesaggio inglese.

A piantarlo, alla fine del 1800, fu John Clayton, proprietario terriero dell’epoca, con l’intenzione esplicita di creare un feature in the landscape, un elemento decorativo nel paesaggio. Quel gesto si è trasformato, nel corso del Novecento, in qualcosa di molto più grande: un punto di riferimento culturale, ambientale e sentimentale per migliaia di visitatori ogni anno. Il sito rientra nel perimetro del Patrimonio Mondiale UNESCO del Vallo di Adriano e del forte romano di Housesteads, ed è gestito congiuntamente dal National Trust e dalla Northumberland National Park Authority.

Il taglio illegale e la perdita di un patrimonio condiviso

Quando la notizia dell’abbattimento si diffuse nel settembre 2023, la reazione fu immediata e trasversale. Non si trattava solo di un atto vandalico contro un albero: era la distruzione deliberata di un pezzo di identità collettiva. L’albero era descritto come vecchio di circa 100 anni al momento del taglio, un individuo vegetale maturo che aveva attraversato un intero secolo di storia britannica.

La sua fama aveva valicato i confini del Northumberland molto prima dei social media. Il sicomoro era apparso nel film Robin Hood: Prince of Thieves del 1991, con Kevin Costner, Morgan Freeman e Alan Rickman, guadagnandosi il soprannome popolare di “albero di Robin Hood”. Quella scena aveva fissato l’immagine nell’immaginario collettivo internazionale, rendendo il luogo una meta di pellegrinaggio per appassionati di cinema e amanti della natura.

Il taglio ha lasciato un ceppo, radici integre e una domanda aperta: l’albero avrebbe potuto sopravvivere in qualche forma?

La risposta biologica: germogli da un ceppo creduto perduto

Immagine generata con AI

La risposta, tre anni dopo, sembra essere sì. Il ceppo del sycamore gap albero ha sviluppato un anello denso di nuovi germogli, documentato e condiviso da chi frequenta regolarmente il sito. I polloni — così si chiamano tecnicamente i getti che nascono dalla base o dalle radici di un albero tagliato — hanno raggiunto un’altezza di circa 90 centimetri, pari a circa 3 piedi nel sistema imperiale britannico.

Questo tipo di rigenerazione non è insolita nei sicomori (Acer pseudoplatanus), specie dotata di una notevole capacità di ricaccio basale quando le radici rimangono integre. In condizioni favorevoli, un ceppo vitale può emettere numerosi polloni nel giro di poche stagioni vegetative. La sfida, per chi gestisce il sito, sarà decidere come accompagnare questa rinascita spontanea: lasciare che il più vigoroso dei getti si sviluppi liberamente, intervenire con potature selettive, oppure affiancare la rigenerazione naturale con esemplari propagati dal materiale genetico originale.

Il National Trust e la Northumberland National Park Authority non hanno ancora comunicato decisioni definitive sulla gestione a lungo termine del sito, ma la vitalità del ceppo offre scenari che fino a poco tempo fa sembravano improbabili.

Perché questa rigenerazione conta oltre il caso singolo

La storia del sycamore gap albero intercetta temi più ampi che riguardano la conservazione del patrimonio naturale e il rapporto tra comunità e paesaggio. Un albero monumentale non è solo un organismo vivente: è un archivio ecologico, un habitat per insetti, licheni e uccelli, un elemento identitario per le popolazioni locali. La sua perdita improvvisa — e la reazione emotiva globale che ne è seguita — ha mostrato quanto profondamente certi elementi del paesaggio siano radicati nella psicologia collettiva.

La rigenerazione naturale, in questo senso, non è soltanto una buona notizia biologica. È anche un promemoria del fatto che gli alberi maturi, quando le loro radici restano sane, possiedono risorse di sopravvivenza che spesso sottovalutiamo. Il sicomoro del Northumberland stava crescendo in quel punto da oltre un secolo: le sue radici avevano esplorato il suolo del Vallo di Adriano per decenni, accumulando riserve che ora alimentano quei germogli alti quasi un metro.

Seguire l’evoluzione di questo sito nei prossimi anni — quanti polloni sopravvivranno all’inverno, quale forma assumerà la nuova chioma, come risponderà l’ecosistema locale — rappresenta anche un’opportunità scientifica concreta per studiare la resilienza degli alberi in ambienti ad alto valore patrimoniale. Per chi vuole seguire gli aggiornamenti ufficiali, la BBC mantiene una copertura continuativa della vicenda con contributi di esperti e delle autorità di gestione del sito.

I 90 centimetri di germogli che spuntano dal ceppo del sycamore gap albero non restituiranno in tempi brevi la silhouette che Kevin Costner inquadrò nel 1991, né la chioma che John Clayton aveva immaginato come ornamento del paesaggio del Northumberland. Ma dimostrano che la storia di quell’angolo di Vallo di Adriano non si è chiusa con il taglio di una motosega.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.