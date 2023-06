Come fare uno sbiancante per vestiti naturale

Come sbiancare delle magliette bianche senza usare la candeggina? Facile! Puoi optare per uno sbiancante per vestiti naturale ed economico. Le opzioni a tua disposizione sono tante: puoi rendere il bucato più bianco usando del bicarbonato, del sale grosso, aceto, latte o persino i raggi del sole.

Fonte immagine: Pixabay

Con il cambio stagione in corso, anche tu hai trovato dei vestiti bianchi ingialliti e dall’aspetto un po’ spento? Se la risposta è si, prima di afferrare il flacone della candeggina, perché non provare uno sbiancante per vestiti naturale, economico e sicuro per la tua pelle?

Sapere come sbiancare magliette bianche ingrigite e camicie ingiallite dal sudore può rivelarsi molto vantaggioso, sia per il tuo guardaroba che per le tue finanze.

Cosa c’entrano le tue finanze? Beh, c’entrano per due diversi motivi:

Uno: non dovrai acquistare smacchiatori o sbiancanti del supermercato, il cui prezzo sembra un tantino lievitato negli ultimi tempi;

Due: imparando a sbiancare le magliette con bicarbonato, limone e altri rimedi naturali, potrai salvare i tuoi vestiti preferiti. Traduzione, non dovrai fare shopping per rimpiazzarli.

E allora, bando alle chiacchiere, scopriamo come creare uno sbiancante per vestiti naturale, senza spese e senza stress.

Sbiancante per vestiti naturale: 6 ingredienti sorprendenti

Fonte: Pixabay

Per chi si stesse chiedendo come sbiancare i capi in modo naturale, la buona notizia è che, anche stavolta, madre natura ha pensato a tutto.

Dal sole al sale, dall’aceto al limone, i rimedi naturali per sbiancare i tuoi vestiti senza candeggina sono sorprendentemente molti. Qui vedremo quali sono i più efficaci e facili da applicare.

Stendi i vestiti al sole

Uno dei più facili espedienti per sbiancare i tessuti senza candeggina consiste semplicemente nello stenderli al sole. I raggi solari faranno il resto.

La luce solare, infatti, aiuta a schiarire le macchie superficiali e leggere. Provare per credere!

Limone

Per sbiancare dei capi bianchi diventati rosa e gli abiti ingialliti dal sudore, il limone potrebbe essere un vero e proprio toccasana. L’acido citrico, infatti, ti aiuterà a schiarire le macchie sui tessuti, specialmente quelli in cotone e lino.

Per ricorrere a questo metodo, prepara una bacinella con un litro di acqua e il succo filtrato di due limoni. Se vuoi ottenere un effetto ancor più sbiancante, aggiungi un cucchiaio di sale grosso. Dopodiché, immergi i capi da lavare e lascia in ammollo per 2 o 3 ore. Strizza, metti tutto il lavatrice e procedi con il normale lavaggio.

Bicarbonato per sbiancare il bucato

A chi si chiede come sbiancare il bucato bianco in lavatrice rispondiamo che, con buone probabilità, il miglior alleato del tuo bucato è il bicarbonato di sodio.

Versatile, economico ed efficace, il bicarbonato non ti aiuta solo a combattere l’acidità di stomaco o a schiarire le macchie della pelle, può fare molto di più. Usato in lavatrice, manterrà i tuoi capi bianchi più a lungo.

Versane una tazza nel cassettino del detersivo, avvia il normale lavaggio, stendi i vestiti al sole e ammira il risultato. Per rimuovere le macchie più ostinate, invece, prepara una pastella usando bicarbonato e acqua, applica sulla zona da trattare e lascia agire per circa 10 minuti, dopodiché procedi con il normale lavaggio.

Sale grosso

Un altro ingrediente spesso abbinato al bicarbonato è senz’altro il sale, un ottimo alleato per sbiancare i vestiti che hanno preso colore e, soprattutto, quelli che hanno delle fastidiose macchie.

In questo caso, ti basterà preparare una vaschetta con dell’acqua calda e sale, metti in ammollo, dopodiché tratta le singole macchie, procedi con il normale lavaggio, e il gioco è fatto!

Sbiancante per vestiti naturale con aceto bianco

Per ridare il bianco ai capi ingialliti, puoi usare anche una tazza di aceto bianco. Questo ingrediente, spesso impiegato nelle pulizie di casa, è infatti in grado di sbiancare i vestiti, elimina i cattivi odori e, in più, può rendere il tuo bucato più morbido.

Per riportare a nuova vita i tuoi capi, versa in una bacinella dell’acqua tiepida e una tazza di aceto bianco, lascia i vestiti in ammollo per qualche ora, quindi procedi con il consueto lavaggio.

Per rimuovere le macchie più resistenti, spruzza una soluzione di aceto e acqua direttamente sulla zona da trattare, lascia agire per 10-15 minuti, quindi risciacqua.

Latte per far tornare i capi bianchi

Cosa sbianca i vestiti più del bicarbonato, dell’aceto e del sale? Probabilmente il latte. Lo avresti mai detto? A seconda del tipo di tessuto, potresti voler utilizzare un rimedio più delicato; il latte (anche se scaduto da qualche giorno) rappresenta la soluzione più adatta per sbiancare dei panni bianchi ingrigiti senza danneggiarli.

Ecco quindi un altro utilizzo alternativo per il latte scaduto (prego, non c’è di che)! Questo rimedio è adatto soprattutto per trattare i tessuti più delicati, perché è meno “aggressivo” rispetto a uno sbiancante con aceto, bicarbonato o limone.

Quale di questi metodi proverai per primo?