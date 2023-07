Come smacchiare il materasso in modo naturale

Come smacchiare il materasso senza dover ricorrere alla lavanderia o a prodotti chimici costosi e spesso poco efficaci? Usando gli ingredienti che hai già in dispensa, come bicarbonato, limone, vapore, aceto, e una buona dose di olio di gomito, potrai pulire anche il materasso più sporco senza spendere un soldo.

Fonte immagine: Pixabay

Come smacchiare un materasso senza usare prodotti chimici puzzolenti e decisamente costosi? Esistono forse dei rimedi naturali altrettanto efficaci ed eco-sostenibili? Statisticamente parlando, ognuno di noi trascorre in media un terzo della propria vita sdraiato a letto (circa 26 anni, se si considera una vita media di 80 anni).

Proprio un bel po’ di tempo, non credi?

Eppure, nonostante lo utilizziamo tanto spesso, non tutti provvedono a pulire, smacchiare e igienizzare regolarmente il proprio materasso.

Giorno dopo giorno, anno dopo anno, germi, acari, sporcizia, muffa e macchie (di sudore, di sangue, urina o cibo) si accumulano. E tutto ciò non potrà che incidere negativamente sulla nostra salute, causando reazioni allergiche e compromettendo la qualità del nostro sonno.

Lo sappiamo, smacchiare un materasso è un compito lungo, poco piacevole e anche piuttosto stressante, specialmente se non abbiamo a disposizione gli accessori e i prodotti giusti. La buona notizia, però, è che puoi utilizzare bicarbonato, aceto, limone altri rimedi naturali economici ed efficaci per portare a termine questo lavoro.

In questo articolo scopriremo come creare dei prodotti per pulire il materasso a casa, senza spendere un soldo (o quasi) e senza dover ricorrere alla lavanderia.

Come mantenere pulito il materasso?

Prima di provare i migliori rimedi naturali per smacchiare il materasso, scopriamo come mantenerlo pulito ogni giorno, per non dover affrontare macchie e sporco ostinato dovuti ad anni e anni di incuria.

Circa ogni 2 settimane, bisognerebbe esporre il materasso all’aria e al sole, in modo da igienizzarlo nella maniera più naturale che esista.

Se possibile, sposta il materasso in balcone o all’aperto, e sbattilo in modo da eliminare la polvere, molliche e quant’altro. Lascialo arieggiare per almeno mezz’ora, e con un panno pulisci gli angoli più nascosti, dove si annidano polvere, sporcizia e germi.

Con questo semplice metodo, potrai facilmente pulire il materasso dagli acari e dalla sporcizia che tende ad accumularsi notte dopo notte.

Per evitare che il materasso si macchi, inoltre, ti consigliamo di utilizzare un apposito coprimaterassi (possibilmente in tessuto impermeabile), che terrà alla larga le macchie di sudore, sangue, urina e così via.

6 metodi naturali per smacchiare il tuo materasso

E adesso, rispondiamo alla nostra domanda: come pulire e smacchiare il materasso? Vediamo alcuni rimedi naturali che faranno al caso tuo.

Una rapida premessa: in base al tipo di macchia, potresti dover utilizzare prodotti e rimedi diversi o in combinazione tra loro, per ottenere dei risultati davvero soddisfacenti.

Acqua ossigenata contro le macchie sul materasso

Per eliminare dal materasso le macchie marroni o gialle (ad esempio quelle di urina, fresca o secca), puoi utilizzare un rimedio molto efficace, ovvero l’acqua ossigenata (perossido di idrogeno).

Ti basterà versarne una buona quantità su un panno asciutto, e tamponare il prodotto sulla parte da trattare (non strofinare, o rischierai di allargare la macchia).

Lascia agire per qualche minuto, quindi rimuovi l’acqua ossigenata utilizzando un panno imbevuto con acqua.

Se la macchia non dovesse sparire del tutto, ripeti il procedimento.

Bicarbonato per pulire il materasso a secco

Il vero protagonista delle pulizie domestiche eco e green è senz’altro il bicarbonato di sodio, un rimedio naturale versatile, capace di prendersi cura della nostra bellezza, della nostra salute e si, anche della nostra casa.

Ma a proposito, come togliere le macchie dal materasso con il bicarbonato?

Per sfruttare questo antico rimedio, ti basterà versare 3 cucchiai di bicarbonato in polvere sulla superficie del materasso, sfrega il prodotto usando una spazzola o una spugnetta asciutta e lasciare agire per circa 10 minuti. Lascia asciugare il prodotto. Dopodiché, utilizzando un aspirapolvere, elimina il prodotto in eccesso, e sfrega il tutto con un panno asciutto.

Il tuo materasso sarà finalmente pulito e igienizzato, ed avrai eliminato anche i cattivi odori.

Bicarbonato e aceto bianco

Ti chiedi come togliere le macchie gialle dal materasso? Il bicarbonato non è il solo alleato per pulizie domestiche green. Anche limone e aceto sono altri due grandi aiutanti per la tua casa.

Mescola questi tre ingredienti (un cucchiaio di bicarbonato, uno di limone e uno di aceto) e aggiungi dell’acqua fredda in uno spruzzino. In questo modo, avrai creato uno spray per smacchiare il materasso da pipì (umana o del tuo animale domestico) e altre macchie ostinate, eliminando anche i cattivi odori.

Tampona il prodotto sulla superficie usando un panno pulito e asciutto, lascia agire per circa 30 minuti, quindi rimuovi il prodotto in eccesso usando un aspirapolvere.

Bicarbonato e limone

Per smacchiare il materasso dalle macchie di sangue, un altro rimedio della nonna efficace è quello a base di bicarbonato e limone.

Mescola i due ingredienti formando una pastella e applica il composto sulla zona interessata, quindi lascia agire per 30 minuti e rimuovi i residui.

Aceto e limone contro le macchie

Se in casa non hai del bicarbonato, non c’è nessun problema: puoi creare uno smacchiatore per materassi fai da te semplicemente unendo acqua tiepida, un bicchiere di succo di limone e mezzo bicchiere di aceto.

Mescola per bene il tutto e spruzza il composto sulle macchie da trattare. Strofina con un panno ben pulito fino a quando le macchie non diventeranno solo un lontano ricordo.

Smacchiare il materasso con il vapore

Per chi ancora si stesse chiedendo come pulire e disinfettare il materasso, un altro alleato indispensabile è senz’altro il pulitore a vapore.

Con questo strumento, potrai eliminare gli acari dal letto, e ti sbarazzerai anche di germi, sporcizia, polvere e macchie. Puoi utilizzare il vapore per igienizzare il materasso una volta ogni 2 settimane.

Sappiamo adesso cosa si usa per pulire il materasso. Per eliminare le macchie e tenere alla larga i cattivi odori, ti raccomandiamo di pulire il materasso almeno una volta ogni 3 mesi.

Prima di lasciarti alle pulizie domestiche, un ultimo promemoria: dal momento che trascorriamo una bella fetta della nostra vita sdraiati a letto, ricorda di cambiare il materasso regolarmente (almeno una volta ogni 10 anni), e di scegliere un prodotto di buona qualità. Il prezzo probabilmente sarà più altino, ma ne guadagnerai in salute.