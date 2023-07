Come pulire il pavimento con rimedi naturali

Cosa usare per pulire un pavimento molto sporco? Per chi è stanco dei soliti detersivi costosi e dall'odore decisamente aggressivo, esistono molte alternative per lavare il pavimento in modo green. Per pulire il pavimento con i rimedi naturali, affidati al potere di ingredienti come aceto, bicarbonato, limone e acqua.

Fonte immagine: Pixabay

Pulire regolarmente il pavimento è uno step fondamentale per avere una casa igienizzata e profumata, ma esistono dei rimedi naturali da utilizzare al posto del classico detersivo per pavimenti? Se anche tu non ami particolarmente l’odore intenso dei detersivi del supermercato, e se preferisci igienizzare e pulire casa in modo green, ti trovi nel posto giusto!

Affidarsi a dei rimedi naturali per lavare i pavimenti ti permetterà di avere una casa sempre pulita e profumata, risparmiando un bel po’ di soldi e, soprattutto, inquinando meno il Pianeta.

In più, utilizzare dei detersivi per pavimenti fai da te ti permetterà di conoscere con precisione la lista degli ingredienti che utilizzerai, il che può essere molto importante se in casa vivono bambini, animali domestici o persone che soffrono di malattie respiratorie o allergie, i cui sintomi potrebbero essere aggravati da molti dei saponi e detersivi che si trovano in commercio.

Con pochi rimedi naturali potrai creare un detersivo per pavimenti profumatissimo e sicuro per la salute di tutta la famiglia.

Scopriamo quindi quali sono le migliori “ricette” per avere una casa sempre pulita in modo green e sostenibile.

4 rimedi naturali per pulire e far brillare i pavimenti

Prima di scoprire come pulire i pavimenti in modo naturale, ti ricordiamo che ogni pavimento ha le sue caratteristiche, e che non tutti i rimedi possono andar bene per tutti i tipi di pavimenti.

Un parquet, ad esempio, necessita di cure differenti rispetto a un laminato o a un gres effetto legno, e lo stesso vale per il marmo, la pietra naturale o la ceramica, che richiedono cure specifiche.

Prima di afferrare il mocio e darti alle pulizie domestiche, quindi, accertati di conoscere il tipo di pavimento che dovrai pulire, per evitare di danneggiarlo irrimediabilmente utilizzando un ingrediente sbagliato. Ti consigliamo inoltre di testare il prodotto su una piccola porzione di pavimento ben nascosta, per accertarti che si tratti del detersivo homemade adatto a quella determinata superficie.

Fatta questa breve (e sempre utile) premessa, scopriamo come pulire a fondo il pavimento in modo 100% sostenibile.

Acqua e aceto

Uno dei rimedi fai da te più famosi al mondo per pulire i pavimenti è quello a base di acqua e aceto. Quest’ultimo si comporta come un vero e proprio sgrassatore e disinfettante naturale, quindi sarà perfetto per pulire a fondo il tuo pavimento.

Ma come lavare il pavimento con acqua e aceto?

E’ facilissimo! Ti basterà unire mezzo bicchiere di aceto per ogni litro d’acqua. Se lo desideri, aggiungi poche gocce del tuo olio essenziale preferito (come il Tea Tree oil ad esempio) per eliminare la puzza d’aceto. Immergi il mocio, e lava il pavimento come di consueto.

Se temi che la puzza di aceto possa invadere tutta la casa, non preoccuparti: in realtà l’odore pungente sparirà del tutto quando il pavimento sarà asciutto.

Rimedi naturali per pulire il pavimento: aceto e bicarbonato

Cerchi un’alternativa ancor più efficace per igienizzare a fondo la tua casa? Potresti lavare i pavimenti usando aceto e bicarbonato. E acqua, naturalmente!

Con questo metodo, ti sbarazzerai di grasso, macchie di cibo e cattivi odori in una sola passata.

Per ogni litro di acqua (calda), versa nel secchio due cucchiai di aceto bianco e due cucchiai di bicarbonato. Se lo desideri, puoi aggiungere anche un cucchiaio di sapone per piatti. Utilizza questo detersivo fatto in casa per pulire le superfici in profondità.

Acqua, olio e limone

Se ti stai domandando cosa usare per pulire il pavimento in legno, il limone è senz’altro l’ingrediente che fa al caso tuo.

Questo portentoso frutto ti aiuterà ad igienizzare il pavimento ed eliminare sporcizia e grasso dalle superfici. In più, il limone farà anche profumare di fresco la tua casa.

Per preparare questo detersivo per pavimenti fai da te, ti basterà versare mezza tazza di succo di limone e tre quarti di tazza di olio d’oliva in un secchio pieno d’acqua calda. Mescola i tre ingredienti e utilizza il mocio adatto per lavare a terra. Il bello di questo detersivo per pavimenti è che è senza risciacquo. Lascia asciugare e vedrai brillare il tuo pavimento!

Aceto e olio d’oliva

Lo so, così su due piedi potrebbe sembrare un mix ottimo per condire i tuoi piatti, ma in realtà, per pulire e lucidare un pavimento in legno, aceto, olio d’oliva e acqua possono fare magie.

Mescola 4 cucchiai di olio d’oliva in un secchio pieno d’acqua e aceto (100 ml), e utilizza un mocio per parquet per pulire e lucidare il pavimento. Et voilà, l’effetto lucido è assicurato!