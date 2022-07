Protezione solare viso: 3 soluzioni naturali e fai da te

Fonte immagine: Pixabay

Il sole rappresenta una risorsa importante per fare il pieno di vitamina D, sostanza fondamentale per la salute e la prevenzione di alcune malattie. I raggi ultravioletti, tuttavia, possono causare problemi anche gravi se l’esposizione non avviene in modo corretto.

Per questo, è consigliato evitare i momenti della giornata più caldi, esporsi in modo graduale e soprattutto usare protezioni solari adeguate al proprio fototipo e all’età.

Non è detto che le varie creme e lozioni reperibili in commercio, e basate su filtri di origine chimica, siano le uniche soluzioni veramente efficaci per tutelare la pelle del viso dai danni del sole: infatti è anche possibile utilizzare preparazioni naturali da realizzare anche in casa adoperando ingredienti semplici e facili da reperire.

Protezione solare viso: 3 soluzioni naturali e fai da te

Qui di seguito vedremo tre possibili alternative per preparare in casa un’ottima protezione solare per il viso. È bene ricordare che, prima di utilizzare qualsiasi prodotto anche naturale, è importante testarlo su una piccola zona del corpo per verificare eventuali reazioni, consultandosi con il proprio medico o dermatologo di fiducia per essere sicuri di adottare il rimedio protettivo più adatto alle proprie esigenze.

A tal proposito, è bene sapere che la maggior parte dei componenti solitamente usati per realizzare autonomamente le protezioni solari naturali sono caratterizzati da un proprio SPF (sun protection factor – fattore di protezione solare), anche se limitato: l’olio di mandorle, ad esempio, vanta un SPF pari a 5, l’olio di cocco da 4 a 6, l’ossido di zinco da 2 a 20 a seconda delle quantità utilizzata, il burro di karitè da 4 a 6, l’olio di semi di lamponi rosso da 25 a 50 e l’olio di semi di carota da 35 a 40.

Protezione solare viso con ossido di zinco

L’ossido di zinco è un filtro solare molto efficace, facile da recuperare e da utilizzare in associazione ad altri prodotti. Questa preparazione prevede l’utilizzo di:

un cucchiaio di ossido di zinco in polvere;

1/4 di tazza di burro di karité;

cucchiai di olio di jojoba;

2 cucchiai di cera d’api;

1 cucchiaino di olio di vitamina E

10 gocce di olio di semi di carota.

Protezione solare agli oli vegetali

Gli oli vegetali, come quello d’oliva e di sesamo, possono essere usati per creare una crema protettiva naturale e fai da te, ideale per la pelle già esposta al sole in precedenza. Occorrono:

40 grammi di burro di karité;

30 grammi di olio di sesamo;

15 grammi di olio di oliva.

Dopo aver sciolto il burro di karité è necessario aggiungere gli oli, mescolare e lasciar raffreddare.

Protezione con aloe vera in gel

Sempre a base di burro di karité e ossido di zinco, un’altra protezione efficace per la pelle del viso prevede l’aggiunta di aloe vera in gel, un vero toccasana per l’epidermide con effetto rinfrescante e lenitivo. È necessario predisporre:

250 grammi di burro di karité;

uno o due cucchiai di ossido di zinco (va bene quello in pasta spalmabile);

3 cucchiai di aloe vera in gel.

Unire al burro di karité sciolto il gel di aloe vera e, infine, la pasta all’ossido di zinco fino a ottenere un composto abbastanza compatto. La preparazione deve essere riposta in un contenitore di vetro e usata nel momento del bisogno.