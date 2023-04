Come riciclare la colomba di Pasqua in 5 ricette dolci

Riciclare la colomba di Pasqua è senz'altro uno dei trucchi più apprezzati da chi non ama sprecare nulla in cucina. Questo dolce tipico della tradizione italiana può trasformarsi in un ingrediente versatile, ideale per preparare cake pops, tiramisù alternativi e biscotti per una colazione golosa.

Fonte immagine: Pixabay

Riciclare la colomba di Pasqua è uno degli espedienti più gettonati da tutti coloro che non amano gli sprechi in cucina. Con la Pasqua ormai alle porte, probabilmente anche tu avrai già gustato qualche ottima fetta di colomba, ma con buone probabilità, anche a te non andrà di consumare questo dolce fra qualche settimana, o persino fra qualche giorno.

Succede sempre. In vista delle feste facciamo il pieno di cioccolata, dolci e colombe, poi, come se niente fosse, ci risvegliamo da questo incantesimo, così finiamo per non poterne mangiare più neanche un boccone.

Che fare quindi? L’idea di buttare via la colomba rimasta è fuori discussione, e in fin dei conti, perché mai dovremmo farlo? Ci sono decine di altri modi per riciclare la colomba di Pasqua evitando gli sprechi. Come nel caso delle torte di pane avanzato, oggi vedremo come preparare dei dolci con la colomba avanzata.

Da Pasqua arriva una base ottima per un tiramisù, o “colombamisù” diverso, o per un salame di colomba, fino ai cake pops più facili che ci siano. E allora, rimbocchiamo le maniche e scegliamo le ricette per recuperare la colomba di Pasqua avanzata.

Come riciclare la colomba di Pasqua con 5 ricette facili e buonissime

Fonte: Pixabay

A pezzetti, sbriciolata o a cubetti, con la crema al mascarpone, con le fragole o con una ganache al cioccolato bianco: le idee per riciclare la colomba di Pasqua sono molte, più di quante ne potresti mai immaginare.

Da ora in poi la colomba non va più considerata “solo” un dolce, ma piuttosto un ingrediente utile per le nostre ricette.

Avresti mai immaginato di poter preparare dei dolci al cucchiaio con avanzi di colomba? E hai mai pensato di creare dei tartufi con colomba e cioccolato? Come dicevamo, le idee sono molte, tutte decisamente invitanti.

Prima di metterci al lavoro, però, vogliamo darti un ulteriore spunto. Di certo, fra qualche giorno avrai in casa qualche chilo di cioccolato delle uova di Pasqua, non è vero? Bene, oltre a riciclare la colomba, vedremo anche qualche trucchetto per recuperare il cioccolato delle uova di Pasqua.

Tiramisù di colomba

Iniziamo con una delle ricette più amate al mondo, quella del tiramisù. In questo caso, si tratterà di una ricetta rivisitata, a base di colomba pasquale.

Ingredienti

Colomba: 400 gr

Caffè: 2 tazzine

Mascarpone: 300 gr

Uova: 3

Zucchero: 40 gr

Cacao amaro in polvere per decorare

Procedimento

Per prima cosa, bisognerà tagliare la colomba a fettine orizzontali dello spessore di un centimetro. Disponiamo su una teglia rivestita con carta da forno e lasciamole imbrunire per circa 10 minuti a 170 gradi.

Nel frattempo, rompiamo le uova e separiamo i tuorli dagli albumi. In una ciotola, mescoliamo i tuorli con lo zucchero usando lo sbattitore elettrico. Quindi, aggiungiamo il mascarpone e amalgamiamo.

In un’altra ciotola, montiamo gli albumi a neve, quindi uniamo la crema di mascarpone agli albumi e mescoliamo per bene utilizzando un’apposita spatola per dolci.

Nel frattempo, la colomba dovrebbe essere ben tostata. È ora di assemblare i vari ingredienti.

In una pirofila abbastanza alta disponiamo uno strato di fette di colomba, quindi spennelliamo leggermente con il caffè e, utilizzando una sac a poche, creiamo uno strato di crema al mascarpone.

Procediamo allo stesso modo con le altre fette di colomba e la crema al mascarpone. Sulla superficie, creiamo dei ciuffetti di crema, quindi spolveriamo del cacao amaro in polvere ed ecco pronto il dolce con colomba riciclata.

Lasciamo riposare in frigo per almeno 2 ore, meglio se tutta la notte, dopo assaggiamo questo connubio di sapori tipici della cucina italiana.

Come riciclare la colomba di Pasqua: il salame di cioccolato

Un altro dolce facile da preparare, ideale per chi vuole riciclare dolci delle feste e frutta secca è senz’altro il salame di cioccolato. Vediamo come prepararlo utilizzando gli avanzi della colomba di Pasqua e il cioccolato delle uova.

Ingredienti

Colomba: 350 gr

Cioccolato delle uova di Pasqua: 200 gr

Zucchero: 30 gr

Burro: 120 gr

Granella di nocciole: 100 gr

Cacao amaro in polvere: 4 cucchiaini

Procedimento

In una ciotola, sbriciola la colomba usando le mani, quindi aggiungi il cioccolato fuso e mescola gli ingredienti. Dopodiché, aggiungi il burro fuso e lo zucchero, continuando ad amalgamare per bene.

Versa le nocciole tritate nell’impasto e continua a lavorarlo con le mani. Quando avrai ottenuto una consistenza abbastanza compatta, crea la forma del classico salame di cioccolato e avvolgi il dolce nella pellicola per alimenti.

Lascia riposare in frigo per almeno 2 ore, dopodiché potrai affettare il salame di colomba e gustare questo delizioso dolce di avanzi.

Biscotti con avanzi di colomba

Una ricetta evergreen, che è possibile preparare usando gli avanzi di colomba, di panettone o anche con gli avanzi di torta è quella dei biscotti. Vediamo quali sono gli ingredienti necessari e come preparare questo dolce ideale per la colazione.

Ingredienti

Colomba: 300 gr

Burro: 60 gr

Uova: 1 piccola

Cacao in polvere: 1 cucchiaino

Fecola: 1 cucchiaio

Lievito per dolci: un cucchiaino

Procedimento

Taglia a pezzettini la colomba e frullala usando un mixer, quindi spostala in una ciotola, dove aggiungerai il burro, la fecola, il cacao, il lievito e l’uovo.

Mescola per bene gli ingredienti fino ad ottenere un impasto abbastanza compatto.

Quindi, crea delle piccole palline e disponile in una teglia rivestita con carta da forno. Schiacciale leggermente, dopo inforna a 200 gradi per 15 minuti.

Spiedini di colomba

Se non sei un’amante della cucina e di tutto ciò che contempla farine, lievito e mixer, non c’è problema. Abbiamo una ricetta di riciclo anche per te.

Con la colomba avanzata, potresti preparare dei buonissimi spiedini con fragole e cioccolato fondente o al latte, come quello dell’uovo.

Ingredienti

Colomba

Fragole fresche

Cioccolato fondente o al latte, come più ti piace

Procedimento

Per prima cosa, bisognerà tostare la colomba tagliata a quadratoni. Per farlo, ti basterà disporla in una teglia rivestita con carta da forno e scaldare per una decina di minuti a 160 gradi.

Nel frattempo, lava e taglia a metà le fragole, asciugale bene. Mentre la colomba si dora in forno, sciogli il cioccolato fondente a bagnomaria.

A questo punto la colomba dovrebbe essere pronta. Lasciala raffreddare per un paio di minuti, quindi assembla tutti gli ingredienti creando i tuoi spiedini. Decora il tutto con un filo di cioccolato fondente e gusta la tua merenda pasquale.

Cosa accompagnare agli spiedini di colomba?

Oltre che con il cioccolato fuso, gli spiedini con frutta e colomba si sposano benissimo con una crema di agrumi, una crema pasticcera, una ganache al cioccolato bianco o una crema al mascarpone.

Cake pops e tartufi con avanzi di colomba

Fonte: Pixabay

Terminiamo la nostra carrellata di ricette con avanzi di colomba pregustando dei buonissimi e stilosi Cake pops o tartufini. Non trovi anche tu che siano davvero bellissimi? Vediamo come prepararli.

Ingredienti

Colomba avanzata: 200 gr

Mascarpone: 2 cucchiai

Liquore per aromatizzare: 1 cucchiaio

Cioccolato fondente o al latte: 250 gr

Granella di pistacchio, mandorle, nocciole o zuccherini per decorare.

Procedimento

Per questa preparazione, bisognerà tagliare a pezzetti la colomba e tritarla usando un mixer. Sposta il tutto in una ciotola e aggiungi il mascarpone e il liquore. Mescola tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto compatto, con il quale creeremo le palline dei cake pops.

Disponi i tartufini in un piatto, infilzali con uno stecchino o con il bastoncino dei lecca lecca. Sciogli il cioccolato a bagnomaria e immergi le palline nel cioccolato.

A questo punto potrai decorarle con la granella, gli zuccherini o come più ti piace. Lascia riposare per un paio di ore in frigo, per un dolce buonissimo e a prova di sprechi.

Come si conserva la colomba pasquale?

Fonte: Pixabay

Ora che abbiamo visto come riciclare la colomba di Pasqua con tante ricette sfiziose, non ci rimane che scoprire alcune curiosità in merito alla conservazione di questo dolce tipico della tradizione italiana.

Per prima cosa, bisognerà capire come conservare la colomba di Pasqua per evitare che possa rovinarsi in pochi giorni.

Il dolce va conservato preferibilmente nella sua confezione, che dovrà essere sempre ben chiusa e al riparo da fonti di luce e di calore.

Quanto dura una colomba pasquale?

La colomba preparata in casa dovrebbe essere consumata nell’arco di 5 giorni o al massimo una settimana. Leggermente maggiore è la “durata” della colomba artigianale, ma dovrebbe comunque essere consumata in tempi brevi, entro pochi giorni dall’acquisto.

Diverso è il discorso per le colombe del supermercato, quelle industriali, che potrebbero avere una scadenza molto più lunga, da alcuni mesi fino a oltre un anno.

Per prolungare la scadenza della colomba, potresti anche decidere di conservarla in congelatore, un espediente infallibile anche per chi desidera conservare a lungo torte, muffin o altri dolci.

Come congelare la colomba pasquale?

Per congelare la colomba di Pasqua ti basterà tagliare il dolce a fettine, inserirle in un sacchetto gelo o in una vaschetta per alimenti adatta per il freezer.

Quando vorrai gustarne una fetta, ti basterà lasciarla scongelare per un paio di ore, dopo scalda con il tostapane o al forno.