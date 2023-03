Menù di Pasqua vegetariano con 9 ricette dall’antipasto al dolce

Scegliere un menù di Pasqua vegetariano può essere un'ottima scelta per la salute, l'ambiente e l'etica. Sappiamo tutti come ridurre il consumo di carne possa contribuire a limitare l'impatto ambientale, senza contare come esistano diverse ricette vegetariane gustose e nutrienti che possono accontentare le papille gustative di ognuno. Tutti ottimi motivi per scegliere di non portare in tavola agnello, maiale e carni: lasciatevi ispirare da queste deliziose ricette veg per Pasqua e Pasquetta.

Scegliere un menù di Pasqua vegetariano per festeggiare senza mangiare carne. Un menù fatto di ricette all’insegna del rispetto e dell’amore, verso gli animali e l’ambiente. Chi non sopporta l’idea dell’agnello o del maiale in tavola, o non trova giusto seguire la tradizione delle proteine animali a tutti i costi, può pensare di sostituirle con prelibatezze veg.

Il falso mito del vegetarianesimo come un insieme di cibi privi di gusto e sapore è stato ampiamente smentito a suon di pietanze saporite e invitanti.

Una schiera di nuovi sostenitori, ogni giorno sempre più numerosi, ha optato per una dieta più salutare e rispettosa. Specialmente in occasione delle ricorrenze e delle festività più importanti. Bene: ma cosa mangiare a Pasqua di vegetariano?

Di seguito vi consigliamo un menù completo, dall’antipasto al dolce, per fare un’ottima figura, convincere i commensali più esigenti e far ricredere definitivamente chi ritenga la cucina veg non all’altezza di quella “tradizionale”.

Menù di Pasqua vegetariano

Cosa si mangia a pranzo per Pasqua se l’intento è quello di bandire la carne e il pesce dalla tavola? L’ideale è dedicarsi alla realizzazione di ricette vegetariane veloci, gustose e sane, non necessariamente light, da portare in tavola e da assaporare in allegria.

E, in caso di tempo clemente, magari organizzare un piccolo pic-nic al parco, oppure approfittare per una scampagnata al mare o in montagna. Pranzo al sacco, o nel cestino di vimini e aria fresca: un abbinamento ottimale per un menù tutto green.

Antipasti vegetariani per Pasqua

Per aprire il menù vegetariano di Pasqua preparate una serie di mini antipasti. Bruschette con melanzane, pomodorini ripieni, insalatina di funghi e formaggio. Per le bruschette tostate le fette di pane in forno, grigliate le melanzane tagliate sottili e servite insieme con un filo di olio EVO, pepe e prezzemolo.

Per i pomodorini ripieni, invece, seguite questa ricetta.

Pomodorini ripieni

Ingredienti

Pomodorini

Formaggio spalmabile

Erba cipollina

Sale e pepe

Olio extra vergine di oliva

Preparazione

Tagliate ai pomodorini un’estremità, svuotateli della polpa e tenetela da parte. Riempiteli con una crema di formaggio mescolata con erba cipollina, olio EVO e pepe nero. Se preferite, potete aggiungere alla stessa anche la polpa dei pomodorini privata degli eventuali semi. Conservate in frigo fino al momento di servire.

Uova farcite con julienne di verdure

Ingredienti

6 uova

1 zucchina

1 carota

Maionese qb

Sale e pepe q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Procedimento

Fate rassodare le uova, quindi sbucciatele, tagliatele a metà e ricavate con cura i tuorli. Schiacciateli con una forchetta e mescolateli con la maionese, del sale e del pepe fino ad ottenere una crema. Usatela per farcire le uova tagliate a metà e tenetele da parte. Lavate e pelate la carota e la zucchina e tagliatele entrambe a julienne. In una padella antiaderente, versate un filo d’olio extravergine di oliva e fate rosolare le verdure per qualche minuto, fino a renderle croccanti e dorate. Usatele per decorare le uova farcite e servite.

Primi piatti vegetariani per Pasqua

Per i primi potreste optare per una crema di piselli molto morbida da realizzare lessandoli in acqua con una patata piccola e una cipolla a fette. Salate e pepate a piacere, aggiungete del latte di soia e frullate il tutto per ottenere una vellutata da servire con crostini di pane tostato.

Inoltre, potreste optare per una classica parmigiana di melanzane, ma non solo.

Cous cous con zucchine, pomodori e ceci

Ingredienti

250 g di cous cous

400 g di ceci in scatola, scolati e risciacquati

2 zucchine medie

2 pomodori maturi

50 g di olive nere snocciolate

1 cipolla bianca

1 spicchio di aglio

1 cucchiaino di curcuma

1 cucchiaino di paprika dolce

1 limone

olio extravergine di oliva q.b.

sale e pepe q.b.

Preparazione

Preparate il cous cous seguendo le istruzioni sulla confezione. Una volta pronto, mettetelo in una ciotola e conditelo con un filo di olio extravergine di oliva e il succo di mezzo limone. Mescolate bene e lasciate raffreddare. Nel frattempo, tagliate a cubetti le zucchine. Tritate finemente la cipolla e l’aglio e fateli soffriggere in una padella con un filo d’olio extravergine di oliva. Aggiungete i cubetti di zucchine e lasciate cuocere per circa 10 minuti, o fino a quando saranno morbide. Tagliate i pomodori a cubetti ed aggiungeteli, insieme ai ceci, in padella. Mescolate bene il tutto. Insaporite con la curcuma e la paprika dolce e mescolate, quindi aggiustate di sale e pepe a piacere. Unite le olive, quindi versate il cous cous nella padella con le verdure e mescolate aggiungendo il succo del restante mezzo limone. Servite caldo o a temperatura ambiente, guarnendo con qualche foglia di prezzemolo fresco, se desiderato.

Ravioli ricotta e spinaci su letto di pomodoro

Ingredienti

400 g di farina 00

4 uova

1 pizzico di sale

300 g di spinaci freschi

250 g di ricotta fresca

50 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

1 uovo per il ripieno

sale e pepe q.b.

400 g di pomodori pelati

1 spicchio d’aglio

olio extravergine di oliva q.b.

sale e pepe q.b.

200 g di ceci in scatola, scolati e risciacquati

1 cucchiaino di paprika dolce

1/2 cucchiaino di cumino in polvere

sale q.b.

olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione

Iniziate preparando la pasta fresca. Versate la farina sulla spianatoia, create un buco al centro e aggiungete le 4 uova e il pizzico di sale. Mescolate gli ingredienti con una forchetta e poi impastate con le mani fino a ottenere un impasto omogeneo. Coprite l’impasto con un canovaccio e lasciatelo riposare per almeno 30 minuti. Nel frattempo, preparate il ripieno. Sbollentate gli spinaci per pochi minuti in acqua bollente salata, scolateli e strizzateli bene. Tritateli finemente e metteteli in una ciotola con la ricotta, il Parmigiano Reggiano grattugiato, l’uovo rimasto, il sale e il pepe. Mescolate bene fino a ottenere un composto omogeneo. Stendete la pasta fresca con un matterello o con una macchina per la pasta fino ad ottenere delle sfoglie sottili. Disponete delle porzioni di ripieno sulla metà di ogni sfoglia e richiudete con l’altra metà. Tagliate i ravioli con un tagliapasta a forma di mezzaluna. In una padella antiaderente, versate un filo d’olio extravergine di oliva e fate rosolare lo spicchio d’aglio schiacciato. Aggiungete i pomodori pelati e cuocete per circa 10-15 minuti a fuoco medio, schiacciandoli con una forchetta. Regolate di sale e pepe a piacere e tenete da parte. Preparate i ceci croccanti. Sciacquateli ed asciugateli bene con carta assorbente. Conditeli con la paprika dolce, il cumino in polvere e il sale. In una padella antiaderente, scaldate un filo d’olio extravergine di oliva e aggiungete i ceci conditi. Fate rosolare per 5-10 minuti, finché saranno dorati. Assemblate il piatto come vedete in foto, completando a piacere con delle noci.

Secondi vegetariani per Pasqua

Cosa mangiare come secondo a Pasqua? Per quanto riguarda le ricette dei secondi sbizzarritevi preparando torte salate, verdure ripiene, spiedini di verdure grigliate alternate con il formaggio scottato in padella. O le ricette suggerite.

Falafel ai piselli

Ingredienti

400 g di piselli freschi o surgelati

1 cipolla

2 spicchi d’aglio

2 cucchiai di prezzemolo tritato

1 cucchiaino di cumino in polvere

1 cucchiaino di paprika dolce

2 cucchiai di farina di ceci

Sale e pepe q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione

Iniziate lavando i piselli freschi, se li usate, sbollentateli in acqua bollente salata per 5 minuti. Se usate quelli surgelati, decongelateli seguendo le istruzioni sulla confezione. Pelate e tritate la cipolla e gli spicchi d’aglio. Metteteli in una ciotola insieme ai piselli sbollentati e schiacciateli con una forchetta o un frullatore ad immersione. Aggiungete al composto di piselli la farina di ceci, il prezzemolo tritato, il cumino in polvere, la paprika dolce, il sale e il pepe. Mescolate bene tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto abbastanza denso. Con le mani, formate delle polpette di piselli della grandezza di una noce e schiacciatele leggermente per ottenere la forma dei falafel. In una padella antiaderente, versate un filo d’olio extravergine di oliva e fate scaldare a fuoco medio-alto. Aggiungete i falafel e cuoceteli per circa 5-7 minuti per lato, finché saranno dorati e croccanti. Scolateti su carta assorbente per eliminare l’eccesso di olio. Serviteli con una salsa di yogurt e menta, oppure accompagnati da hummus e una insalata fresca, e non dimenticate di annotarli tra le ricette vegetariane veloci per cena, quando siete di fretta e non sapete come risolvere.

Insalata di ceci con songino, avocado e arance

Ingredienti

400 g di ceci in scatola, scolati e sciacquati

100 g di songino

1 avocado maturo

2 arance

1 cipolla rossa

1 limone

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Preparazione

Tra le ricette vegetariane veloci di secondi piatti rientra anche questa deliziosa insalata. Iniziate preparando gli ingredienti. Lavate e asciugate il songino, pelate l’avocado e tagliatelo a cubetti, pelate le arance e tagliatele a spicchi, affettate sottilmente la cipolla rossa. In una ciotola, mescolate i ceci con un filo d’olio extravergine di oliva, il succo di mezzo limone, sale e pepe. Aggiungete il songino e la cipolla rossa ai ceci e mescolate bene. Distribuite l’insalata di ceci e songino nei piatti e guarnite con i cubetti di avocado e gli spicchi di arancia. Condite con un filo d’olio extravergine di oliva e il succo dell’altro mezzo limone. Aggiustate di sale e pepe e servite.

Contorni per Pasqua

Per i contorni divertitevi creando tante mini insalate mono verdura da completare singolarmente con noci tritate, pinoli, uvetta, crostini di pane, uova affettate, origano, olio e sale. In ogni caso, affidatevi ai prodotti di stagione.

Contorno di carote, arance e finocchio

Ingredienti

4 carote

1 finocchio

2 arance

1 mazzetto di menta fresca

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

1 cucchiaio di aceto di mele

Sale e pepe q.b.

Preparazione

Lavate e sbucciate le carote, poi tagliatele a rondelle sottili. Tagliate il finocchio a fettine sottili. Sbucciate le arance, quindi tagliatele a spicchi. Lavate le foglie di menta. In una ciotola, mescolate le carote che avrete fatto lessare a piacere, con il finocchio, gli spicchi di arancia e la menta. Condite con l’olio extravergine di oliva, l’aceto di mele, il sale e il pepe. Mescolate bene tutti gli ingredienti e fate riposare in frigorifero per almeno 30 minuti prima di servire.

Dolci per il menù di Pasqua veg

Stabilito cosa si può fare da mangiare a Pasqua, per i dolci puntate sulla tradizionale colomba o sulle uova di cioccolato, possibilmente da mercato equo e solidale, oppure preparate una saporita cheesecake. O, ancora, lasciatevi ispirare dalla frutta di stagione.

Mousse di fragole nel bicchiere

Ingredienti

400 g di fragole

200 ml di panna fresca

100 g di zucchero a velo

3 fogli di gelatina vegetale

2 cucchiai di succo di limone

Preparazione

Lavate le fragole, poi asciugatele e tagliatele a pezzi. Mettete la panna fresca in una ciotola e montatela a neve ferma con una frusta elettrica o a mano. In un’altra ciotola, versate lo zucchero a velo e il succo di limone e mescolate bene. Aggiungete le fragole e frullatele con un frullatore ad immersione fino ad ottenere una purea liscia. Mettete la gelatina in acqua fredda per circa 5 minuti. Scolatela e fatela sciogliere in un pentolino con un paio di cucchiai di acqua calda. Aggiungete alla purea di fragole e mescolate bene. Aggiungete poi la panna montata e mescolate delicatamente dal basso verso l’alto con una spatola. Trasferite la mousse nei bicchieri e fate riposare in frigorifero per almeno un’ora prima di servire. Decorate con ciuffi di panna montata e con fragole a pezzi prima di portare in tavola.

Uovo farcito con crema di cioccolato

Ingredienti

200 g di cioccolato fondente

200 ml di panna vegetale

2 uova di cioccolato Pasqua da 150 grammi ciascuna

1 cucchiaio di zucchero a velo

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

