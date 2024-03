Organizzare una caccia alle uova di Pasqua sostenibile è più facile di quanto sembri: basta sostituire uova di plastica e imballaggi non riciclabili con alternative naturali e amiche dell'ambiente. Ecco 4 spunti per far divertire i tuoi bambini senza inquinare la nostra Casa.

La caccia alle uova di Pasqua è un’attività divertente per bambini di ogni età, ma sarà anche “sostenibile” per l’ambiente? La risposta a questa domanda è “dipende”. Possiamo senz’altro organizzare una caccia alle uova sostenibile, utilizzando oggetti e accessori eco-friendly e rispettosi per il Pianeta. Se, però, decidessimo di organizzare una caccia a base di uova di plastica, cestini usa e getta, imballaggi non riciclabili e montagne di rifiuti, beh, il gioco sarebbe chiaramente meno eco-sostenibile.

Sebbene si tratti di una tradizione tipica dei Paesi anglosassoni e del Nord Europa, un po’ come Halloween anche la caccia alle uova di Pasqua sta prendendo rapidamente piede anche in Italia. Il gioco è senz’altro divertente: una caccia al tesoro a tema pasquale che coinvolge perlustratori di ogni età.

Tuttavia, generalmente questa attività produce una quantità industriale di spazzatura, a iniziare dalle stesse uova che vengono nascoste in giardino, solitamente realizzate in plastica, polistirolo o altri materiali non riciclabili.

Per regalare una giornata divertente ai nostri figli senza inquinare il pianeta, sarà il caso di rivedere la caccia alle uova di Pasqua con uno sguardo più sostenibile, scegliere decorazioni pasquali ecologiche, utilizzare materiali riciclati o riciclabili e abbracciare la sostenibilità, anche e soprattutto durante le feste.

Prima, però, vediamo qual è l’origine e quando si organizza la caccia alle uova.

Cos’è e come funziona la caccia alle uova di Pasqua?

Fonte: iStock

Come anticipato, la caccia alle uova pasquali non è un’usanza tipicamente italiana. Si tratta piuttosto di una celebrazione americana e anglosassone che, come molte altre festività, ha gettato le sue prime radici anche in Italia.

Riguardo le origini, l’uovo è considerato da secoli un simbolo della rinascita della Terra, sin dalle cerimonie precristiane che celebravano l’arrivo della Primavera. Ed è proprio l’uovo in quanto emblema di rinnovamento e rinascita che, negli Stati Uniti e nei Paesi del Nord Europa, ha dato origine a una tradizione adorata dai bambini, la caccia alle uova.

Se ti stai domandando come si dice in inglese “caccia alle uova di Pasqua”, la traduzione è “Easter Egg Hunt”.

Di solito il gioco viene organizzato durante la domenica di Pasqua o nella giornata successiva, e coinvolge bambini e ragazzi (ma soprattutto bambini), che devono seguire degli indizi e scovare le uova precedentemente nascoste dai genitori. Il più delle volte si tratta di uova di plastica contenenti dolciumi o qualche giocattolo. Al termine della caccia al tesoro, tutti i bambini riceveranno dei premi in base al bottino raccolto.

Per quanto possa essere una tradizione divertente e piacevole, ammettiamolo, la caccia alle uova di Pasqua può risultare estremamente inquinante. Dunque, sarà meglio scegliere materiali biodegradabili e naturali per organizzare questo gioco.

4 “indizi” per organizzare una caccia alle uova di Pasqua sostenibile

Fonte: iStock

Organizzare una caccia alle uova eco-sostenibile è più facile ed economico di quanto si possa pensare. In fin dei conti, si tratta solo di sostituire uova di plastica, cestini e accessori usa e getta con alternative più verdi, il nostro colore preferito.

La scelta delle uova

Invece di acquistare quei classici kit già pronti per la caccia alle uova – spesso realizzati con materiali poco amici dell’ambiente – potremmo utilizzare delle uova ecologiche. Ecco qualche esempio:

Uova sode decorate e dipinte con tinte naturali

Uova in legno o cartapesta da dipingere, per rispolverare l’arte del découpage

da dipingere, per rispolverare l’arte del Cioccolatini a forma di uovo fatti in casa

Pietre a forma di uovo decorate e dipinte da te e dai tuoi bambini

decorate e dipinte da te e dai tuoi bambini Tortine e dolcetti a forma di uovo di Pasqua

Uova di Pasqua origami o di cartone e cartoncino.

Ti vengono in mente altre idee per sostituire le uova di plastica?

Cosa mettere nelle uova di Pasqua?

Se intendi realizzare delle uova con sorpresa per la caccia pasquale, al posto dei classici giocattolini usa e getta potresti inserire al loro interno dei dolcetti fatti in casa, cioccolatini homemade o anche qualche piccolo giocattolo realizzato in legno o altri materiali naturali, come iuta o cartone.

Il cestino per la caccia alle uova

Da che mondo è mondo, quando pensiamo a un “cestino” ci vengono in mente la paglia o il bambù. Perché mai, allora, dovremmo utilizzare dei cestini di plastica per la caccia alle uova? Non sono di certo sostenibili e, ammettiamolo, non sono neanche così carini.

Al posto dei contenitori usa e getta inquinanti, utilizziamo dei cestini in materiali naturali, riutilizzabili e biodegradabili, come per l’appunto la paglia, ma anche il cotone biologico, il legno o la iuta. Potresti benissimo riciclare vecchie ceste e cestini e agghindarli per l’occasione.

Per decorare il cestino, poi, meglio evitare la paglia sintetica. Potresti invece realizzare della finta paglia utilizzando della carta riciclata e un paio di forbici, o potresti semplicemente inserire l’erba del tuo giardino e qualche fiore primaverile.

Andiamo a caccia … di uova!

Ora che è tutto pronto, non rimane che nascondere le uova e preparare una mappa con tanto di indizi per la caccia. I tuoi bambini si divertiranno un sacco a trovare quei piccoli tesori, raccoglierli e ricevere i premi!

Solitamente la caccia alle uova di Pasqua si gioca all’aperto, approfittando delle soleggiate giornate primaverili, ma potresti nascondere le uova anche in casa, se lo preferisci.

Al termine del gioco, quando tutti i bambini avranno ricevuto il loro premio, non rimarrà che riciclare correttamente i pochi rifiuti rimasti. E se dovesse avanzare del cioccolato, beh, potresti sempre utilizzarlo per preparare dolci e ricette antispreco!