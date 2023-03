La ricetta della torta pasqualina e 4 varianti light da provare

La torta pasqualina è uno dei piatti di Pasqua più amati in Italia: puoi preparare questa torta salata seguendo l'originale ricetta genovese, oppure puoi usare tutta la tua fantasia e creare delle varianti light e sfiziose, sostituendo alcuni ingredienti con opzioni più leggere. Vediamo come preparare la torta pasqualina e quali sono le idee più leggere ma gustose.

Fonte immagine: Pixabay

La torta Pasqualina è uno dei piatti caratteristici della Pasqua in tutta Italia. Sebbene si tratti di una ricetta tipica della Liguria, nel corso dei secoli questa torta salata, vegetariana e ricca di ingredienti semplici è stata accolta con gran gioia sulle tavole degli italiani, da Nord a Sud.

Come si può facilmente intuire dal nome, la “Pasqualina” è una torta tipica del periodo pasquale, ma in realtà puoi prepararla davvero in ogni periodo dell’anno.

Grazie alla sua semplicità e genuinità, infatti, questo piatto si rivela ottimo sia per le ricorrenze e le celebrazioni più importanti, sia per un pranzo o una cena nutriente e sfiziosa.

Oggi vogliamo imparare a preparare la torta Pasqualina in una versione più veloce rispetto a quella tradizionale. Prima di metterci ai fornelli, però, ti va di leggere qualche curiosità in merito a questo piatto?

Torta Pasqualina: origine e curiosità

Fonte: Pixabay

Le origini della torta Pasqualina, lo abbiamo già accennato, sono liguri. Per essere esatti, la torta Pasqualina originale è quella genovese, dove per la preparazione viene impiegato un particolare tipo di formaggio, il prescinseua, la cui consistenza ricorda quella della ricotta mista allo yogurt, con un sapore leggermente acidulo.

Come le zeppole di San Giuseppe, che dalla Campania sono migrate sulle tavole di tutta Italia, anche la Torta Pasqualina ha trovato spazio sui menù degli italiani, non solo a Pasqua.

Nella ricetta originale, la torta Pasqualina prevede l’utilizzo di ingredienti tipicamente primaverili, come le erbette fresche, le biete, le uova e il formaggio. Con il passare dei secoli, la ricetta si è diversificata sempre più, infatti oggi esistono numerose versioni, alcune light, altre veloci, altre ancora più saporite.

I 33 strati della torta Pasqualina

Una delle principali caratteristiche di questa torta salata è la presenza di numerosi strati di pasta, che vengono sovrapposti l’uno sull’altro con pazienza e dedizione. Tradizionalmente, le massaie preparavano le torte pasqualine con 33 strati, tanti quanti sono gli anni di Cristo.

Le versioni moderne possono contare meno strati. Puoi scegliere di preparare la torta pasqualina con 18 o con 4 strati, oppure puoi optare semplicemente per uno strato superiore e uno inferiore.

Come sempre, in cucina vince la fantasia.

Come si prepara la torta pasqualina?

Fonte: Pixabay

Dopo aver fatto la conoscenza di questo gustoso piatto, non ci rimane che scoprire come prepararlo, per inserirlo nel nostro menu di Pasqua e far felici grandi e bambini. La versione originale della ricetta prevede l’utilizzo di biete, formaggio genovese e la sovrapposizione di 33 strati di pasta.

Come abbiamo visto, però, possiamo senz’altro semplificare il lavoro. Vediamo quali sono gli ingredienti necessari per preparare questa buonissima torta salata e il procedimento da seguire.

La ricetta della torta Pasqualina

Per comodità, suddivideremo la lista degli ingredienti in base alle varie fasi della preparazione. Di conseguenza, elencheremo prima gli ingredienti necessari per realizzare l’impasto, poi quelli per il ripieno di verdure e quelli per il ripieno di formaggio.

A questo proposito, poiché non è affatto semplice riuscire a trovare il formaggio impiegato nella ricetta originale, la prescinseua, al suo posto si utilizza solitamente la ricotta.

Ingredienti per l’impasto

Farina 00: 650 gr

Acqua: 400 gr

Olio extravergine d’oliva: 3 cucchiai

Un pizzico di sale.

Per il ripieno

Bietole pulite e lavate: 1 kg

1 uovo

Aglio: uno spicchio

Parmigiano grattugiato: 50 gr

Uno o due rametti di maggiorana

Olio extravergine di oliva: q.b.

Sale e pepe: q.b.

Per il secondo ripieno

Ricotta: 280-300 gr

Parmigiano grattugiato: 100 gr

2 uova

Sale: q.b.

Per l’ultimo strato

7 uova intere

Parmigiano grattugiato: 25 gr.

Per la preparazione, servirà uno stampo rotondo con un diametro di 26 – 28 cm e un bordo abbastanza alto.

Procedimento

Per prima cosa, dedichiamoci alla preparazione dell’impasto:

Versa in una ciotola la farina, l’acqua e il sale, dopo amalgama tutti gli ingredienti. Aggiungi l’olio e continua a lavorare l’impasto. Quando gli ingredienti saranno ben mescolati, trasferisci l’impasto su un piano da lavoro infarinato, continua a lavorarlo per qualche minuto, finché non avrai ottenuto un panetto liscio e abbastanza morbido. A questo punto, potrai dividere l’impasto in quattro pezzi, uno dei quali dovrà avere dimensioni leggermente più grandi rispetto agli altri tre. Utilizzeremo i 4 impasti per creare gli strati della torta. Forma delle palline con la pasta, e lasciale riposare. Nel frattempo, dedichiamoci al ripieno.

Prepariamo il ripieno

Lava e taglia a pezzetti le bietole e le erbette. Lascia rosolare uno spicchio di aglio in padella con un filo d’olio, quindi aggiungi le bietole e lascia cuocere per qualche minuto a fiamma dolce. Insaporisci con sale e prosegui la cottura. Quando le bietole saranno cotte, scola il tutto, strizza le verdure e lasciale raffreddare. Taglia le bietole a pezzetti piccoli. Quindi, versa le verdure un una ciotola e aggiungi le uova, la maggiorana e il parmigiano. Mescola per bene gli ingredienti e mettili da parte per qualche minuto.

Prepariamo la farcitura a base di ricotta

In una ciotola, versa la ricotta ben scolata e mescolala con un cucchiaio. Aggiungi le uova e il parmigiano grattugiato. Mescola gli ingredienti finché non avrai ottenuto una sorta di crema, aggiungi un pizzico di sale e una spolverata di pepe. Amalgama gli ingredienti e metti da parte anche questa ciotola.

Benissimo. È ora di assemblare le varie parti della torta Pasqualina.

Assembliamo!

Ora che tutti gli ingredienti della torta Pasqualina sono pronti, non rimane che assemblare il tutto.

Prendi la pallina di impasto più grande e stendila utilizzando un matterello, in modo da farla diventare molto sottile. Crea un disco del diametro di circa 38 centimetri, in modo tale da poter coprire l’intera teglia e far fuoriuscire la pasta dai bordi. Quindi, adagia il disco di pasta sulla teglia precedentemente unta e lascialo aderire bene sui bordi. Spennella la base con un filo d’olio, in modo che le sfoglie rimangano separate, poi adagia il secondo strato di pasta. Questa volta, le dimensioni dovranno essere esattamente quelle del fondo della teglia, circa 28 cm.

È il momento di aggiungere il ripieno.

Prima di tutto, verseremo la farcia con le bietole e le erbette. Quindi, verseremo il ripieno con la ricotta. Spalmalo per bene in modo da livellare la superficie. Quindi, usando un cucchiaio, crea 7 avvallamenti, uno al centro e gli altri 6 tutti intorno. All’interno di questi avvallamenti bisognerà versare le uova crude, diventeranno sode in cottura. Rompi ciascuna delle 7 uova e, con delicatezza, lasciale scivolare una a una in ogni cavità cercando di non rompere i tuorli. Quindi, aggiungi una spolverata di parmigiano. Crea altri due dischi di pasta con le palline rimaste, crea dei fori sulla superficie usando uno stuzzicadenti e adagiali sulla torta, ricordando sempre di spennellare una piccola quantità di olio di oliva fra un disco e l’altro. Usando un coltello, taglia la pasta che fuoriesce dai bordi della teglia, quindi crea una decorazione per chiudere la torta. Inserisci la teglia in forno preriscaldato a 160-180° e lascia cuocere per circa 50-60 minuti.

Torta pasqualina: varianti light, veloci e sfiziose

Fonte: Pixabay

Come avevamo anticipato, sebbene la vera ricetta della torta Pasqualina sia quella a base di formaggio e bietole, in giro per l’Italia si cucinano molte varianti altrettanto deliziose. Vediamo alcune idee che potresti mettere in pratica in cucina.

La versione integrale

Per rendere più light la tua ricetta, potresti preparare la pasta utilizzando della farina integrale. Per velocizzare la preparazione, invece, potresti utilizzare della pasta sfoglia, pasta fillo o la brisè pronte.

In questo caso, dovresti acquistare almeno due rotoli di pasta pronta, per preparare una torta pasqualina semplice, con soli due strati. Il procedimento per la preparazione del ripieno, invece, rimarrà lo stesso, come anche gli step da seguire per un assemblaggio preciso.

Versione con carciofi e ricotta light

Se vuoi provare una versione sfiziosa e più leggera della torta Pasqualina, i carciofi sono l’ingrediente che fa al caso tuo. Ti basterà farli saltare in padella con un filo d’olio e uno spicchio di aglio, e utilizzarli al posto delle bietole, abbinandoli, magari, a una ricotta light.

In alternativa, puoi preparare un’ottima torta di pasqua con gli spinaci, con i funghi o con un mix di radicchio e speck.

La versione veloce

Per una versione veloce della torta Pasqualina, puoi mescolare insieme tutti gli ingredienti della farcitura, e versarli sulla base della torta, senza creare gli strati che contraddistinguono la ricetta originale.

Torta Pasqualina light con yogurt greco 0%

Una versione più leggera rispetto a quella originale è quella che abbina la ricotta allo yogurt. Puoi utilizzare lo yogurt greco o uno yogurt magro bianco per ottenere una consistenza più leggera e un risultato più simile alla versione originale.

E a questo punto, non ci rimane che metterci ai fornelli e scegliere la versione della torta Pasqualina che più ci piace. Questo piatto può essere servito sia caldo che freddo, quindi sarà una soluzione ottimale per un pranzo di Pasqua e Pasquetta gustoso e pratico.