Lavoretti di Pasqua con rotoli di carta igienica con 3 idee creative

Realizzare dei lavoretti di Pasqua con materiali di riciclo è di certo un modo divertente e creativo per trascorrere le vacanze pasquali. Ma cosa possiamo creare con il tubetto della carta igienica? Questo semplice oggetto può diventare, all'occorrenza, un coniglio pasquale, un bel pulcino o una simpatica ape. Vediamo come creare questi lavoretti fai da te per adulti e bambini.

Fonte immagine: Pixabay

Le vacanze di Pasqua sono il momento ideale per creare dei lavoretti a tema insieme ai nostri figli, un’occasione speciale per riutilizzare alcuni degli oggetti più comuni che abbiamo in casa, come i rotoli della carta igienica, per regalare loro una nuova vita. Se di settimana in settimana, i rotoli di carta tendono ad accumularsi nel bidone della raccolta differenziata, aspetta un attimo, non gettarli via.

Questi piccoli cilindri di cartoncino possono diventare la base ottimale per lavoretti di Pasqua facili ma originali. Per quanto ci riguarda, adoriamo realizzare creazioni fai da te con materiali di riciclo, facendoci aiutare da tutta la famiglia.

Se ti stai domandando come si fanno i lavoretti di Pasqua, in questo articolo abbiamo raccolto alcuni progetti per grandi e, soprattutto, bambini. Sono inclusi semplici progetti di pittura e di disegno, e solo in pochissimi casi potrebbe essere necessario l’aiuto di un adulto.

Ma bando alle presentazioni, Pasqua è praticamente dietro l’angolo, è il momento di rimboccarsi le maniche.

3 lavoretti di pasqua per adulti e bambini

Fare degli oggetti per Pasqua utilizzando dei materiali di riciclo è molto semplice: come prima cosa, bisognerà dare un’occhiata in giro per casa e pensare fuori dagli schemi.

Un rotolo di carta igienica potrebbe diventare un coniglietto pasquale. Un pompon diventerà, lo hai già capito, la sua codina. Gli scovolini colorati per lavoretti, quelli che usiamo per creare i fiorellini fai da te, potrebbero invece diventare le ali di un pulcino di Pasqua. Vediamo cosa si può fare con i rotoli della carta igienica.

Coniglietti di pasqua con rotoli di carta igienica

Uno dei più famosi simboli della Pasqua è indubbiamente il coniglietto pasquale. Per realizzarlo, utilizzeremo pochissimi accessori e tutta la nostra creatività.

Questo lavoretto è ottimo sia per adulti che per bambini, ma il bello è che potrete personalizzare ciascun coniglietto, donandogli una “personalità” unica e caratteristiche differenti.

Cosa ti serve

Rotoli di carta igienica

I colori a tempera o acrilici che più ti piacciono

Un pennello

Un pennarello nero a punta fine

Occhi finti

Pompon di piccole dimensioni per realizzare codine e nasini

Cartoncino bianco e cartoncino colorato

Colla molto resistente per applicare pompon e scovolini.

Procedimento

Per prima cosa, dipingeremo i rotoli di carta igienica. Potresti scegliere colori chiari e primaverili, come il bianco, il rosa, l’azzurro, il giallo paglierino e così via. Potrebbero essere necessarie più passate per ottenere un colore uniforme. Lascia asciugare la pittura, nel frattempo dedichiamoci ai dettagli del coniglietto.

Creiamo le orecchie ritagliando il cartoncino, facendo in modo che le dimensioni siano proporzionate a quelle del rotolo di carta igienica.

Quando la vernice sarà asciutta, incolliamo le orecchie sul rotolo usando la colla a caldo. Dopodiché, applichiamo gli occhi finti, che potresti anche realizzare usando il pennarello a punta fine, il pompon per la codina, quello più piccolo per realizzare il nasino.

A questo punto, disegneremo bocca e baffi usando il pennarello.

Ed ecco pronto il tuo primo coniglietto pasquale. Come puoi vedere, questo progetto unisce lavoretti di pasqua e riciclo, è davvero facilissimo da realizzare, adatto anche per i piccoli, purché ricevano qualche aiuto al momento di incollare i vari dettagli.

Il pulcino fatto con un rotolo di carta igienica

Tra i lavoretti di pasqua per la scuola primaria proponiamo questo bel pulcino pasquale. Non è carino? Per realizzarlo ci vogliono solo 10 minuti e qualche materiale di riciclo.

Cosa ti serve

Rotoli di carta igienica

Pittura acrilica di colore giallo

Un paio di forbici

Cartoncino arancione per realizzare il becco

Scovolini gialli e arancioni, oppure del cartoncino, che utilizzeremo per realizzare i dettagli

Occhi finti

Pennarelli a punta fine: rosa e nero.

Procedimento

Per prima cosa, anche questa volta, prepareremo il rotolo. Ritaglia il tubo di cartone in due parti in orizzontale, poi dipingile entrambe con il colore giallo. In questo modo, avremo la base per realizzare due pulcini. Lascia asciugare il colore, mentre nel frattempo penserai ai dettagli.

Con il cartoncino arancione, ritaglia un piccolo rombo, piegalo in verticale, ecco pronto il becco del pulcino.

Quando il rotolo sarà ben asciutto, procediamo ad applicare gli occhi finti usando la colla a caldo. Quindi, incolliamo anche il becco e realizziamo i dettagli. Basterà usare il pennarello rosa per creare delle belle guance e il nero per realizzare delle minuscole sopracciglia.

Utilizzando delle forbicine appuntite, crea due fori alla stessa altezza su entrambi i lati del cartoncino. Qui andremo a inserire gli scovolini gialli, per formare le ali del pulcino. In alternativa, puoi utilizzare del semplice cartoncino ritagliato a forma di ali, da applicare con la colla a caldo.

Per realizzare le zampe, possiamo utilizzare gli scovolini arancioni o del cartoncino. Oppure potresti saltare questo passaggio. Il pulcino è già bello così.

Lavoretti di pasqua per bambini: l’ape con un rotolo di carta igienica

E per finire, costruiamo un’ape con un rotolo di carta igienica. Ti stai chiedendo perché proprio un’ape? Perché la Pasqua ci fa pensare alla Primavera, la Primavera ci fa pensare ai fiori e i fiori ci fanno pensare alle api.

Se possibile, questo progetto è ancor più semplice dei precedenti!

Cosa ti serve

Rotoli di carta igienica

Cartoncino giallo e arancione

Pennarello nero a punta spessa

Pennarello nero a punta fine

Occhi finti

Forbicine

Colla stick e colla a caldo

Un righello

Scovolini neri per creare le antenne.

Procedimento

Prendi il foglio di cartoncino giallo e ritaglia una striscia delle dimensioni adatte per rivestire il rotolo di carta igienica. Quindi, colora il cartoncino realizzando le classiche bande nere delle api. Per farlo, potrai utilizzare un righello per evitare sbavature.

Usando la colla a caldo, incolla il cartoncino sul tubo della carta igienica.

Dopodiché, esattamente come abbiamo fatto con pulcino e coniglietto, incolliamo gli occhi finti e realizziamo i vari dettagli dell’ape. Nel video tutorial in alto si è scelto di utilizzare anche una bocca finta, ma personalmente credo sia meglio, oltre che più semplice, disegnare tutto usando un pennarello nero a punta fine.

Con il cartoncino arancione, potrai ritagliare le ali, da incollare sulla parte posteriore del tubo, mentre con gli scovolini neri potrai realizzare le antenne, che incollerai con la colla a caldo.

Come dipingere i rotoli di carta igienica?

Fonte: Pixabay

Prima di lasciarti ai tuoi lavoretti pasquali fai da te, vogliamo rispondere a una domanda che molti aspiranti creativi si pongono: come colorare i rotoli di carta igienica?

Molti tutorial mostrano come colorare CON i rotoli, ma non spiegano come dipingere il cartoncino per usarlo come base per i propri progetti.

Per farlo, potresti scegliere di utilizzare la classica vernice spray facendo attenzione agli occhi ed evitando di respirare i vapori, oppure puoi armarti di pennello e vernice acrilica. Come abbiamo visto in alto, per ottenere un bel colore uniforme, probabilmente dovrai passare la pittura più di una volta.

In alternativa puoi sempre utilizzare del cartoncino colorato, da incollare sul tubetto della carta igienica. Una soluzione sicuramente più facile e veloce.

Per creare dei lavoretti pasquali originali, usando semplicemente i rotoli della carta igienica, basta poco.

Non ti rimane che arruolare i tuoi piccoli aiutanti e mettervi al lavoro.