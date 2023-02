Torta di pane: 7 ricette per riciclare gli avanzi raffermi

La torta di pane è un dolce che richiama alla memoria il calore e l'affetto della famiglia, che rappresenta la cucina casalinga e la tradizione italiana. Preparazione di origine povera, nel tempo se ne sono affiancate varianti più o meno ricche pronte a soddisfare tutti i gusti e le esigenze alimentari. In questo articolo vi proponiamo 7 diverse ricette della torta di pane da sperimentare, da quella al cioccolato a quella trentina, dalla classica della nonna alla salata.

Inutile dire come la torta di pane sia un ottimo modo per riciclare gli avanzi di quello raffermo ottenendo un dolce della tradizione che non passa mai di moda e che, in molti, risveglia piacevoli ricordi d’infanzia.

Riciclare gli avanzi di pane realizzando una torta ci permette di evitare sprechi di cibo, il che non è mai piacevole, ma allo stesso tempo di viziarci con un dessert sfizioso del quale, in quanto ricetta di origine povera, esistono un’infinità di varianti che sarebbe un peccato non provare.

Torta di pane

La torta di pane è un dolce tradizionale italiano che si prepara, così come è facile dedurre, utilizzando gli avanzi di pane, quelli duri e immangiabili che rimangono in dispensa per giorni Si tratta di un dessert semplice e rustico, che viene solitamente realizzato con ingredienti come latte, uova, zucchero e aromi.

Oltre che diverse aggiunte, le stesse che denotano le singole varianti, come ad esempio frutta secca o fresca, mele in primis, liquore, cioccolato. Lo step che accomuna tutte le ricette che seguono, è che il pane viene prima ammollato nel latte e poi mescolato con gli altri ingredienti fino ad ottenere l’impasto della torta.

Torta della nonna, 7 ricette

Se una cosa è certa, è che nel vasto panorama della pasticceria italiana, la torta di pane della nonna rimane un punto fermo, una presenza la cui popolarità non viene minata dal tempo. Rappresenta un dolce versatile che può essere servito come dessert di fine pasto, a colazione o merenda, da personalizzare in base ai gusti.

Magari servendolo con un ciuffo di panna montata, con una colata di cioccolato fuso o con un cucchiaio di crema pasticcera. Si tratta di un peccato di gola che richiama alla memoria il calore e l’affetto familiare, che rappresenta la cucina casalinga e la tradizione italiana. Eccone 7 varianti tutte da scoprire.

Torta di pane soffice

Ingredienti

250 g di pane raffermo

50 g di burro

50 g di ricotta

750 ml di latte

2 uova

90 g di zucchero

1 cucchiaio di liquore (facoltativo)

Preparazione

Fate sciogliere il burro e fate riscaldare il latte. Tagliate il pane raffermo a cubetti e trasferitelo in una ciotola. Aggiungete lo zucchero e il liquore, quindi coprite con il latte tiepido e fate riposare per una decina di minuti. A questo punto aggiungete il burro e la ricotta insieme alle uova, e mescolate benissimo in modo da ottenere un composto omogeneo. Versate il composto ottenuto in uno stampo precedentemente imburrato livellando e premendo leggermente con il dorso di un cucchiaio. Trasferite in forno caldo e fate cuocere la torta di pane soffice a 180 °C per circa 1 ora.

Torta di pane salata

Ingredienti

400 g di pane raffermo

6 uova

3-4 cucchiai di latte

4 cucchiai di grana grattugiato

400 g di salsiccia

Rosmarino

1 mozzarella

1 spicchio di aglio

Olio di oliva

Sale e pepe

Preparazione

Tagliate il pane a fette. Mescolate le uova con il latte ed il grana grattugiato in una ciotola. Sgranate la salsiccia e fatela rosolare in un tegame con dell’olio e l’aglio. Una volta cotta spegnete la fiamma. Assemblate la torta in una teglia rivestita di carta forno: inzuppate le fette di pane nel composto di uova e disponete un primo strato di pane. Fate uno strato con la salsiccia e la mozzarella tagliata a cubetti. Regolate di sale e pepe e insaporite con il rosmarino. Continuate con un altro strato di pane, mozzarella e salsiccia e procedete con la cottura. Infornate la torta di pane salata a 180°C per circa 20-25 minuti, finché la torta non risulta dorata in superficie.

Torta di pane della nonna

Ingredienti

250 gr di pane raffermo

100 g di amaretti

500 ml di latte

90 g di zucchero

50 gr di cacao amaro

1 uovo

50 gr di uvetta

50 gr di mandorle

30 gr di pinoli

50 gr di fichi secchi

Scorza di limone

1/2 bustina di lievito per dolci

1 pizzico di sale

Preparazione

Fate intiepidire il latte e versatelo sul pane tagliato a cubetti e sugli amaretti. Fate riposare per circa 30 minuti. Aggiungete lo zucchero e il cacao amaro in polvere e mescolate bene. Unite anche l’uovo, il lievito setacciato e tutta la frutta secca, eventualmente sminuzzata. L’uvetta dovrà prima essere stata ammollata. Mescolate benissimo e trasferite il composto in una teglia imburrata e infarinata. Livellate e trasferite in forno caldo, dove la torta di pane della nonna dovrà cuocere a 180 °C per circa un’ora.

Torta di pane al cioccolato

Ingredienti

250 g pane raffermo

500 g latte intero

90 g burro

100 g di zucchero di canna

2 uova

1/2 bustina di lievito per dolci

70 g cacao amaro

100 g cioccolato fondente

Sale

Preparazione

Tagliate il pane raffermo a pezzetti e irroratelo con il latte. Fatelo riposare per almeno un’ora o anche tutta la notte. Fate sciogliere il burro e tenetelo da parte. Prendete il composto di pane e frullatelo o lavoratelo con una frusta per farlo diventare omogeneo. Unite lo zucchero e mescolate, quindi aggiungete le uova, ma una alla volta, e poi il lievito setacciato. Aggiungete il burro fuso a filo ed il cacao amaro in polvere. Completate con il cioccolato fondente ridotto in scaglie. Ottenuto un impasto omogeneo, trasferitelo in una teglia apribile rivestita di carta forno, livellando bene. Fate cuocere la torta di pane e cioccolato a 175°C, in forno già caldo, per 45 minuti.

Torta di pane trentina

Ingredienti

300 gr di pane raffermo

500 gr di latte

2 uova

3 mele

100 gr di uvetta sultanina

140 gr di zucchero

Scorza di limone grattugiata

Burro q.b.

Preparazione

Ponete il pane raffermo in una ciotola e bagnatelo con il latte tenendolo a bagno per circa 1 ora. Ammollate anche l’uvetta, in acqua tiepida. Tagliate le mele a tocchetti dopo averle sbucciate ed aggiungete l’uvetta strizzata e due cucchiai di zucchero insieme alla scorza del limone grattugiata. Montate con le fruste elettriche le uova con lo zucchero rimasto e aggiungete il pane strizzato e sbriciolato con le mani. Aggiungete infine le mele e l’uvetta e trasferite il composto in una teglia precedentemente imburrata. Fate cuocere la torta di pane trentina in forno caldo a 180°C per circa 45 minuti.

Torta di pane veneta

Ingredienti

500 g di pane raffermo

700 ml di latte

220 g di zucchero

70 g di farina 00

5 uova

4 mele

1/2 cucchiaino di sale

1 cucchiaino di cannella in polvere

Frutta secca mista q.b. (noci, mandorle, nocciole, pinoli, uva passa)

1 bustina di lievito per dolci

Liquore o rum qb

Preparazione

Tagliate il pane raffermo a pezzi, eventualmente dopo averlo privato della crosta e bagnatelo con il latte. Lasciatelo in ammollo per 1-2 ore. In un’altra ciotola versate tutta la frutta secca a pezzi e bagnatela con il liquore o il rum. Mescolate bene il tutto e fate riposare anche questo composto. Tagliate a cubetti le mele sbucciate e unitele alla frutta secca. Frullate il pane con un frullatore e aggiungete le uova, il sale, lo zucchero e la cannella. Mescolate e aggiungete la farina setacciata con la bustina di lievito. Amalgamate bene il tutto ed incorporate la frutta secca e le mele a pezzetti. Trasferite quanto ottenuto in uno stampo imburrato ed infarinato. Fate cuocere la torta di pane veneta, altrimenti detta “torta putana”, in forno già riscaldato a 160°C per circa 50 minuti. Fate la prova stecchino prima di sfornare.

Torta di pane cioccolato e uvetta

Ingredienti

500 g di pane raffermo

100 g di cioccolato fondente

100 g di zucchero

2 uova

500 ml di latte

30 g di burro

50 g di uvetta sultanina

Preparazione

Tagliate il pane raffermo a cubetti e mettetelo in ammollo nel latte tiepido per circa 30 minuti. Una volta morbido, frullatelo con il mixer. Trasferitelo in una ciotola e mescolatelo con le uova, lo zucchero, il cioccolato fondente che avrete grattugiato o ridotto in scaglie. Unite anche l’uvetta, precedentemente ammollata e strizzata, ed il burro fuso. Trasferite in una teglia imburrata ed infarinata e fate cuocere la torta di pane cioccolato e uvetta a 180°C per circa 30-35 minuti.

