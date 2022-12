Come riciclare gli avanzi di panettone e pandoro

All'indomani delle feste di Natale gli avanzi di panettone e pandoro vi mettono in crisi? Sappiate che non siete i soli, ma niente paura: le ricette per usarli evitando inutili sprechi di cibo sono tante, e vale la pena provarle tutte. Dal plumcake con pandoro allo zuccotto con panettone al cioccolato; dal toast di panettone salato alla torta di pandoro e crema pasticcera, non avete che l'imbarazzo della scelta.

Fonte immagine: Pexels

All’indomani delle feste, capire come riciclare gli avanzi di panettone e pandoro è quasi un dovere morale. Sommersi come siamo dal cibo, il periodo delle festività mette a dura prova i nostri fegati. Ma ciò non vuol dire che sia giusto sprecarlo.

Ed è così che bisogna impegnarsi nel riciclo del panettone e del pandoro cogliendo l’occasione, perché no, per trasformarli in dessert ancora più accattivanti e di sicuro originali. Come riciclare il panettone con uvetta? E cosa fare con quello secco? Ecco una serie di ricette nelle quali sfruttarli al meglio.

Come riciclare gli avanzi di panettone e pandoro: consigli

Il panettone ed il pandoro sono dolci natalizi che si caratterizzano per la loro sofficità, oltre che per la ricchezza dei loro impasti. Ognuno a suo modo, sono in grado di appagare il palato come poche altre prelibatezze del periodo.

Proprio per via della loro composizione, quasi spugnosa, possono essere equiparati al pan di spagna ed a questo sostituiti in alcune preparazioni, o essere aggiunti all’impasto di torte, muffin, plumcake al pari di un comune ingrediente.

Ma non solo: possono essere impastati con creme per dare vita a dolcetti finger food. Se siete in cerca di ispirazione su come riciclare gli avanzi di panettone e pandoro, di seguito vi suggeriamo una serie di ricette da provare.

Fonte: Pixabay

7 ricette per riciclare gli avanzi di panettone e pandoro

Le ricette dolci con pandoro e panettone sono tantissime. Per ragioni di spazio ve ne suggeriamo alcune, ma sappiate che potreste ulteriormente usarli per fare dei tartufini, dei cake pops, un salame al cioccolato, torte a strati di ogni tipo, ed ancora dolci al cucchiaio.

Vi basterà mescolarli a tocchetti con una crema qualsiasi e servirli in un bicchiere. Nel frattempo, lasciatevi ispirare da una delle preparazioni che trovate di seguito.

Dolce con panettone e crema pasticcera

Iniziamo con la ricetta di un dolce con panettone avanzato, una torta a strati buona e semplice. Preparate la crema pasticcera e usatela per comporre questo dessert insuperabile.

Ingredienti

8 fette di panettone

4 tuorli

500 ml di latte

40 g di amido di mais, maizena

80 g di zucchero

100 ml di caffè

1 cucchiaio di liquore

Preparazione

Preparate la crema pasticcera: fate scaldare il latte in un pentolino. Nel frattempo mescolate i tuorli con lo zucchero, l’amido ed un cucchiaio di latte. Ottenuto un composto omogeneo, unitelo al latte caldo, mescolando da subito per evitare la formazione di grumi. Continuate a cuocere, mescolando, fino a quando la crema non si addensa. Spegnete la fiamma e fate raffreddare. Mescolate il caffè con il liquore ed unite poca acqua per diluire. Assemblate il dolce. In una teglia versate uno-due cucchiai di crema, quindi adagiatevi le fette di pandoro e bagnatele con il composto di caffè. Coprite con uno strato di crema e proseguite con gli strati di panettone e crema, fino ad esaurimento degli ingredienti. L’ultimo strato dovrà essere la crema. Fate riposare in frigo per 3-4 ore prima di servire.

Tiramisù con pandoro

Fonte: Pexels

Il tiramisù con pandoro è un classico delle feste, probabilmente il dolce con gli avanzi più gettonato. Ecco come si prepara.

Ingredienti

Pandoro qb

500 g di mascarpone

4 uova

100 g di zucchero

4 tazzine di caffè

cacao in polvere per spolverare la superficie

Preparazione

Montate a neve gli albumi e teneteli da parte. Montate i tuorli con lo zucchero fino a quando risultano spumosi e chiari. Unite il mascarpone ed amalgamate bene. Per ultimi incorporate gli albumi, ma senza farli smontare. Versate il caffè in una ciotola e diluitelo a piacere con poca acqua. Componete il dolce: versate sul fondo di una teglia poca crema di mascarpone e adagiatevi delle fette di pandoro non troppo spesse. Irroratele con il caffè e copritele con la crema. Aggiungete un altro strato di pandoro e la restante crema al mascarpone sopra. Spolverare generosamente con il cacao in polvere sopra e conservate in frigorifero per almeno 3-4 ore o fino a una notte prima di servire.

Torta con pandoro e crema pasticcera

Tra i dolci con pandoro senza cottura, se utilizziamo la crema pasticcera già pronta, c’è questo dessert che si gusta al cucchiaio, una torta con il pandoro e crema aromatizzata con l’Alchermes da leccarsi i baffi.

Ingredienti

4-6 fette di pandoro

600 g di crema pasticcera

20-30 ml di liquore Alchermes

cacao amaro in polvere per decorare

Preparazione

Tagliate le fette di pandoro, nel senso della lunghezza, ad uno spessore di circa 1 centimetro ciascuna. Disponetene tre in una pirofila cercando di coprire bene il fondo. Mescolate l’Alckermes al latte e, con un pennello, bagnate le fette di pandoro con questa bagna. Coprite con una parte di crema pasticcera e ripetete l’operazione creando un altro strato. Finite con la crema e completate spolverando la superficie con il cacao in polvere. Fate riposare la torta in frigorifero per almeno due ore prima di servire.

Plumcake con pandoro avanzato

Fonte: Pixabay

Il plumcake con pandoro avanzato si può preparare anche con il panettone, un dessert che permette di riciclare gli avanzi e portare in tavola un dolce buono e semplice.

Ingredienti

400 gr circa di pandoro

3 uova

100 gr di zucchero

1 bustina di lievito

100 gr di burro morbido

70 gr di farina

200 ml di latte

1 cucchiaio di rum

Preparazione

Frullate il pandoro in un mixer fino ad ottenere una farina. Montate le uova intere con lo zucchero fino ad ottenere un composto gonfio, di colore chiaro e spumoso. Unite il burro morbido e incorporatelo bene senza smettere di mescolare. Unite il liquore e il latte, poi la farina unitamente al pandoro. Ottenuto un impasto piuttosto compatto, trasferite in uno stampo da plumcake rivestito di carta forno. Fate cuocere in forno caldo a 180° per circa 45-50 minuti.

Zuccotto con panettone al cioccolato

Un’idea super golosa per il riciclo degli avanzi del panettone al cioccolato: perché non usarlo per fare questo zuccotto? Non ve ne pentirete.

Ingredienti

Panettone al cioccolato qb

500 g di ricotta

125 di zucchero a velo

100 g di cioccolato al latte

125 g di panna fresca

150 g di cioccolato fondente

1 cucchiaio Contreau

Preparazione

Lavorate la ricotta con lo zucchero a velo fino a ottenere una crema. Unite il cioccolato al latte ridotto in scaglie ed un cucchiaio di Contreau. Mescolate bene. Tagliate il panettone al cioccolato a fette spesse circa 1 cm. Con una parte di queste rivestite uno stampo da zuccotto. Farcite con la crema di ricotta e coprite con altre fette di panettone premendo leggermente. Conservate in frigo per 6 ore, quindi tirate lo zuccotto fuori dallo stampo e copritelo interamente con a una ganache ottenuta facendo fondere il cioccolato fondente con la panna. Livellate bene la crema sullo zuccotto e servite.

French toast con panettone

Fonte: Pixabay

Come riciclare il panettone con uvetta? Potete sempre usarlo per fare dei french toast da leccarsi i baffi. Se vi chiedete cosa fare con il panettone secco, questa è sicuramente una delle soluzioni migliori sulle quali puntare.

Ingredienti

4 fette di panettone

3 uova

100 ml di latte

Burro qb

Cannella in polvere

Preparazione

Immergete le fette di panettone nel latte che avrete aromatizzato con la cannella, poi nelle uova sbattute in una ciotola con una forchetta in modo che ne vengano perfettamente ricoperte. Fate scaldare una noce di burro in una padella e, una volta sciolto, adagiatevi con cura il panettone. Fatelo cuocere fino a completa doratura su ambo i lati. Gustatelo caldo spolverando ulteriormente con la cannella macinata e irrorandolo a piacere con miele o sciroppo d’acero. Una delle ricette con panettone più veloci ma soddisfacenti, provare per credere.

Toast di panettone salato

Forse non tutti lo sanno, ma è possibile anche fare un riciclo degli avanzi del panettone salato. VI basterà usarlo come involucro per ospitare formaggi ed affettati. Ad esempio:

Ingredienti

1/4 di panettone

2-3 cucchiai di robiola

6 fette di prosciutto crudo

Rucola

Sale e pepe

Olio di oliva

Preparazione