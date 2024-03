Perché sprecarla quando si può usare per dare vita ad aquiloni, spaventapasseri, festoni e ghirlande per i momenti speciali? I diversi riutilizzi creativi della carta delle uova di Pasqua dai quali prendere spunto.

Riciclare la carta delle uova di Pasqua è l’esigenza di chi, all’indomani della festa, si ritrova in casa almeno una decina (nella migliore delle ipotesi, ovvero quando si ha un solo bambino, perché in caso contrario il numero sale in maniera direttamente proporzionale a quello dei figli) di involucri argentati. Poco male, perché l’incarto delle uova è colorato, brillante, vivace. Ed il fatto che non sia riciclabile (è una mescola indivisibile di alluminio e plastica, destinata quindi al bidone del “secco indifferenziato” e quindi all’inceneritore) può rappresentare un incentivo non da poco per impegnarci nel riciclo creativo. Cosa fare con la carta delle uova di Pasqua per evitare di sprecarla, quindi?

Riciclare carta uova di Pasqua: 8 idee

È in questi casi che entra in gioco la creatività di ognuno di noi: un materiale come la carta delle uova di Pasqua si presta a tantissimi usi alternativi, basta lavorare un po’ di fantasia.

Carta regalo

La prima idea non si discosta poi molto dall’uso originale: impacchettate per familiari o amici gli avanzi del pranzo pasquale nella carta delle uova, è già adatta all’uso alimentare. In alternativa, potete metterci dentro anche dei regali. Alimentari, come possono essere biscotti o dolcetti, o meno.

Spaventapasseri

La seconda idea è molto stagionale e già le bisnonne la conoscevano: tagliatela a strisce, legatene cinque o sei ad una stecca di legno e infilatele, o appendetele a un filo, nell’orto come spaventapasseri. Che sia un orto a tutti gli effetti o che abbiate qualche cassetta e vaso sul balcone, funzionerà lo stesso: la carta riflette la luce e fa rumore nel vento, è quanto basta per scoraggiare la maggior parte dei becchi dall’avvicinarsi al vostro orticello.

Fonte: iStock

Ghirlande

La terza idea è sempre festiva: tagliate delle strisce e inanellatele fra loro per creare delle ghirlande e dei festoni, perfetti per decorare la casa per un compleanno o qualsiasi altra festa. Non preoccupatevi se il motivo decorativo della carta ha un tema troppo pasquale, una volta tagliato a strisce e scomposto in anelli non dovrebbe notarsi più. Nel caso si notassero ancora troppo coniglietti, colombe e uova pastello, basterà girare la carta dal lato interno, tenendo in mostra la parte argentata e nascondendo quella decorata.

Bijoux

Questa idea richiede solo un po’ di pazienza: tagliate la carta in strisce non regolari, le estremità devono essere più sottili, la parte centrale dev’essere più panciuta. Mettete una goccia di colla su una delle due estremità e, con l’aiuto dello stuzzicadenti, iniziate ad arrotolare la striscia su se stessa. Quando sarete arrivati all’altra estremità incollate anche questa al rotolino di carta, ripetete più volte e, voilà avrete ottenuto delle bellissime perline luccicanti, da usare per collane, orecchini e altre decorazioni.

Collage

Altre idee semplici per riciclare creativamente la carta delle uova di Pasqua consistono nell’usarla per farne dei vivaci collage: i colori accesi e sgargianti si prestano benissimo a tale scopo, e potrete dare vita a dei quadri da inserire all’interno di cornici da esporre appese alle pareti di casa.

Fonte: Pixabay

Aquilone

Un must intramontabile è poi l’aquilone con la carta delle uova di Pasqua, un ottimo passatempo per i più piccoli ed una sfida per gli adulti che dovranno costruirlo. Come procedere? Tagliate la carta in modo da ottenere un rombo. Quindi, incollatela su due bacchette di legno che avrete fissato tra loro in modo che non si incontrino perfettamente a metà ma un po’ più su rispetto al centro. Attaccate un lungo filo al centro dell’aquilone e delle striscioline della stessa carta se volete decorarlo. Alzatelo in volo e godete della vostra creazione.

Protezione pavimento

Restando in tema artistico, la carta delle uova di Pasqua è perfetta per proteggere il pavimento nel caso in cui si intenda dipingere un quadro o i muri di casa.

Palline di Natale

Tagliando la carta delle uova fino ad ottenere delle striscioline o dei coriandoli, potreste usarli per abbellire le palline di Natale. Starebbero benissimo all’interno delle sfere di plastica trasparente, o come decorazioni, sempre per l’albero, da fare girare tutto intorno.glio portarsi avanti.