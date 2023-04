Rassodare interno coscia: esercizi e rimedi naturali utili

Per rassodare l'interno coscia, i soli esercizi non bastano: bisogna adottare una tripla strategia, agendo su più fronti, ovvero dieta, massaggi e sport. Fra i migliori esercizi per un interno coscia tonico vi sono gli squat e gli affondi laterali, ma ne esistono tanti altri da aggiungere alla tua routine di allenamento.

Fonte immagine: Pexels

Ti è mai capitato di guardare il tuo interno coscia e provare avversione nei confronti della forza di gravità? Questa parte del corpo è probabilmente una di quelle che ne risentono maggiormente. Ed è anche una delle più difficili da rassodare, insieme alla zona dei tricipiti, spesso noti come “braccia ad ali di pipistrello”.

Chi ha braccia poco toniche, ad esempio, potrebbe non sentirsi a proprio agio indossando canottiere o magliette che mettono in risalto il tanto odiato “effetto tendina”. Ma non divaghiamo, torniamo all’interno coscia: sarà capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di osservare questa parte del corpo e di volerla rendere più soda e tonica.

Oltre che per un fattore estetico, tra l’altro, questa zona, meglio nota con il nome di “adduttori”, è essenziale per poterci muovere in sicurezza e stabilizzare il corpo.

E allora, come eliminare la pelle flaccida sulle gambe e rinforzare i muscoli dell’interno coscia?

Come rassodare le cosce velocemente?

Fonte: Pexels

Sappiamo adesso qual è il punto critico su cui lavorare, cioè la pelle flaccida sulle cosce e i muscoli poco tonici. Ma in che modo possiamo ottenere un interno coscia sodo? Hai indovinato: con impegno e fatica. Il miglior modo per rassodare un interno coscia flaccido consiste nell’agire su diversi fronti:

Dieta

Attività fisica

Massaggi.

Di seguito, vedremo quali sono i consigli per tonificare questa importante parte del corpo. Prima, però, ti ricordiamo che come sempre è necessario allenarsi con costanza e avere pazienza. Con il giusto impegno e determinazione, i primi risultati non tarderanno ad arrivare.

Dieta per rassodare l’interno coscia

Per quanto riguarda l’alimentazione, il segreto non è quello di seguire diete da fame, che sarebbero controproducenti, in quanto prosciugherebbero le tue energie e ti impedirebbero di allenarti come vorresti. Bisogna seguire una dieta sana e bilanciata, se necessario anche dimagrante.

Purché sia consigliata da un nutrizionista o da un dietologo. Alla dieta, bisognerà abbinare anche un’adeguata idratazione. Bevi almeno 2 litri di acqua ogni giorno, in modo da garantire idratazione al tuo corpo e contrastare la ritenzione idrica, che inevitabilmente tende a mostrarsi proprio nella zona dell’interno coscia.

Esercizi per rassodare l’interno coscia velocemente

Per quanto riguarda l’allenamento, oltre all’attività cardio, è possibile eseguire alcuni esercizi per l’interno coscia più mirati. Tieni a mente che, quando parliamo di rassodare le cosce “velocemente”, ci riferiamo a un tempo che va dalle 2 alle 4 settimane e oltre, durante le quali bisognerà abbinare gli esercizi a una sana alimentazione e a massaggi mirati.

L’ideale sarebbe inserire gli esercizi che vedremo 3 volte a settimana nella tua workout routine. Se intendi rassodare l’interno coscia camminando, invece, dovrai rendere l’attività un tantino più intensa, scegliendo percorsi in salita o correndo sulle scale quando possibile. Vediamo, adesso, come rafforzare i muscoli dell’interno coscia.

Inner Thigh Raise

Fonte: Pexels

Il primo esercizio che eseguiremo è quello del sollevamento della gamba in posizione coricata. Si tratta di un classico esercizio di pilates che agisce in modo mirato su interno ed esterno coscia, glutei e core. Vediamo i passaggi per eseguirlo:

Sdraiati su un fianco e poggia la testa sul gomito, in modo che testa, fianchi e talloni siano lungo la stessa linea.

Poggia l’altra mano sul pavimento di fronte a te, in modo da stabilizzare la posizione.

Quindi, piega la gamba superiore sopra quella inferiore, ad esempio, se parti sdraiata sul fianco destro, piega la gamba sinistra sopra la destra.

Solleva l’altra gamba di alcuni centimetri verso l’alto, quindi abbassala di nuovo e ripeti il movimento.

Plié Squat

Lo squat è uno degli esercizi più eseguiti a casa, al parco e in palestra. Si tratta di un esercizio in grado di far lavorare molti muscoli. Il pliè squat, proprio come il sumo squat, può rafforzare le gambe, l’interno coscia e i polpacci.

Per eseguirlo, mettiti in piedi con le gambe oltre la larghezza delle spalle, gli arti inferiori rivolti verso l’esterno. Mantenendo la schiena dritta, senza inarcarla o incurvarla, scendi nella posizione dello squat, quindi risali in posizione iniziale.

Affondi laterali

Insieme agli squat, gli affondi sono fra gli esercizi più apprezzati e utili per rassodare un interno coscia flaccido. Oltre a lavorare sugli adduttori, questo esercizio rafforza anche l’esterno coscia, glutei, quadricipiti e cosce. Per eseguirlo:

Mettiti in posizione eretta, con i piedi alla stessa larghezza dei fianchi.

Mantenendo il petto e la schiena dritti, allunga il piede sinistro lateralmente, affondando in una posizione di squat laterale.

Torna in posizione iniziale e ripeti il movimento.

Squeeze Ball

Il quarto esercizio ti aiuterà a rassodare l’interno coscia con un attrezzo che quasi certamente avrai in casa, cioè una semplice palla. Lo squeeze ball è uno degli esercizi per le cosce più apprezzati, in quanto ti permette di attivare sia gli adduttori che glutei e core.

Per eseguire questo esercizio:

Mettiti in posizione eretta con le gambe alla stessa larghezza dei fianchi.

Posiziona una palla tra le cosce e stringi, assumendo una posizione di squat alto .

. Schiaccia la palla con le cosce, mantenendo la posizione per 15 secondi.

Quindi, rilassa le gambe e ripeti il movimento.

Side Squat Walk

Il side squat walk, anche detto “camminata laterale in squat” è proprio quello che sembra: una camminata laterale eseguita in posizione squat. A un primo sguardo potrebbe sembrare un esercizio banale e piuttosto semplice, ma richiede equilibrio e concentrazione.

L’esercizio è utile per rafforzare l’interno e l’esterno coscia, tonificare glutei, quadricipiti e core. In più, ti aiuterà a migliorare il tuo equilibrio.

Per eseguirlo, mettiti in posizione eretta con le gambe alla stessa larghezza dei fianchi.

Abbassati nella posizione di semi-squat e cammina lateralmente per 10 passi

Esegui lo stesso movimento dall’altra parte.

Puoi rendere più intenso questo esercizio per rassodare l’interno coscia usando un elastico o una fascia, da avvolgere sopra al ginocchio, in modo da creare maggiore resistenza durante la camminata.

Rassodare l’interno coscia con crema e massaggi

Fonte: Pexels

Abbiamo dato un’occhiata ai consigli dietetici e agli esercizi per liberarsi delle cosce flaccide, ma non dimentichiamo il terzo punto su cui bisogna agire: il massaggio.

Per rassodare la pelle dell’interno coscia è importante regalarsi regolarmente un bel massaggio alle gambe, partendo dalle caviglie a salire, concentrando l’attenzione sulla zona delle cosce.

Puoi eseguire il massaggio usando la crema che più ti piace, o anche un olio di cocco o di mandorle, abbinato a degli oli essenziali drenanti, utili per sciogliere la cellulite, come ad esempio:

Quanto tempo ci vuole per rassodare l’interno coscia?

Rassodare l’interno coscia a 50 anni è “difficile”, tanto quanto lo è a 20 o a 30 anni. Questa particolare zona del corpo, infatti, richiede particolare dedizione, costanza e impegno.

Tuttavia, abbinando le tre strategie che abbiamo appena visto, e cioè una sana alimentazione, esercizi mirati e regolari massaggi, sarà possibile ottenere dei risultati molto evidenti già nell’arco di alcuni mesi.

Per i più impazienti, la buona notizia è che i primi piccoli risultati, come una pelle più soda e un interno coscia meno cadente, saranno visibili già dopo due o quattro settimane di allenamento e impegno.