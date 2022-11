Diuretici naturali: erbe e rimedi per eliminare i liquidi

Nel corso della vita, può accadere di sentirsi appesantiti e avere pancia o gambe gonfie. I diuretici naturali, in situazioni del genere, potrebbero rappresentare la soluzione più adatta a questo problema. La ritenzione idrica è infatti un disturbo molto comune, un fenomeno che può manifestarsi per le cause più disparate.

Potresti trattenere i liquidi a causa di una dieta troppo ricca di sale, per mancanza di attività fisica, a causa di alcuni farmaci che stai assumendo, del ciclo mestruale o per mille altri motivi diversi. La buona notizia è che non sempre un problema di ritenzione idrica richiede l’utilizzo di farmaci o di trattamenti costosi e impegnativi.

Puoi combattere questo fenomeno semplicemente migliorando il tuo stile di vita e, magari, introducendo nella tua alimentazione giornaliera una serie di bevande, erbe e alimenti drenanti e sgonfianti. In questo articolo vedremo quali sono i diuretici naturali più efficaci che possiamo aggiungere alla nostra dieta.

Come vedremo, non si parla solo di cibi e bevande drenanti, ma anche di approcci basilari e di nuove abitudini per risolvere il problema. Prima però, capiamo le cause della ritenzione idrica.

Quali sono le cause della ritenzione idrica?

La ritenzione idrica è una condizione fastidiosa e, in alcuni casi, persino dannosa per la salute. Non si tratta di un problema esclusivamente di natura estetica, ma può anche essere associato a malattie e condizioni che non vanno trascurate. Il fenomeno si verifica quando il corpo non è in grado di eliminare correttamente i fluidi dai tessuti.

In gran parte dei casi, la ritenzione idrica si manifesta su alcune zone del corpo in particolare, come ad esempio le gambe o il sedere.

Spesso il problema è causato da più fattori. Notoriamente, una dieta ad alto contenuto di sale può causare il ristagno dei liquidi e la conseguente pelle a buccia d’arancia.

Il problema può verificarsi in prossimità del ciclo o durante la gravidanza o la menopausa, ma cause della ritenzione idrica possono essere anche l’assunzione di certi tipi di farmaci, come la pillola anticoncezionale o i farmaci per l’ipertensione, problemi di circolazione o la tendenza a stare troppo in piedi o seduti.

A cosa servono i diuretici naturali?

Sappiamo adesso che la ritenzione dei liquidi è un problema comune a molte persone, e sappiamo anche che potrebbe essere provocato da un gran numero di cause.

In base alle diverse cause del disturbo, talvolta è possibile assumere degli appositi diuretici, farmaci che aiutano a rimuovere i liquidi in eccesso. Questa soluzione deve essere sempre indicata dal medico, in quanto un utilizzo improprio di questi farmaci può comportare effetti collaterali gravi, o può dare delle controindicazioni che è bene conoscere.

Un’alternativa ai medicinali da banco sono i cosiddetti diuretici naturali. Com’è facilmente intuibile, si tratta di integratori, cibi e bevande che aiutano il corpo a drenare i liquidi e ripristinare il benessere fisiologico.

Anche in questo caso, specialmente se si parla di integratori naturali, il consiglio è comunque quello di rivolgersi al medico curante prima di cominciare il trattamento, specialmente se soffri di patologie o condizioni mediche che richiedono particolare attenzione.

Di seguito vedremo quali sono i diuretici naturali per la ritenzione idrica. A questi prodotti, sarà opportuno abbinare cambiamenti nello stile di vita, come svolgere regolare attività fisica, sottoporsi a dei massaggi drenanti, bere molta acqua, smettere di fumare e ridurre sensibilmente il consumo di bevande alcoliche e zuccherate.

Diuretici per dimagrire e drenare: quali sono i migliori?

Nel panorama dei rimedi proposti da Madre Natura, possiamo scegliere fra una lunga lista di cibi, erbe, tisane e altri alleati per drenare i liquidi e ritrovare il benessere naturale. I diuretici naturali che stiamo per conoscere permettono di ridurre la sensazione di gonfiore e, se abbinati a un sano stile di vita, di attenuare l’antiestetica pelle a buccia d’arancia.

Molti di questi rimedi non solo ti aiuteranno a drenare i liquidi, ma apporteranno al tuo corpo anche una serie di sostanze nutritive, vitamine, minerali, sostanze antiossidanti e fitocomposti preziosi per il tuo benessere.

E a questo punto, bando agli indugi, scopriamo cosa prendere come diuretico naturale.

Erbe e integratori drenanti

Le erbe e gli integratori drenanti sono una delle prime risorse alle quali si rivolgono uomini e donne in cerca di una soluzione al problema della ritenzione. Esempi di erbe e spezie dalla funzione drenante sono:

Zenzero

Prezzemolo

Biancospino

Ginepro

Equiseto

Dente di leone o Tarassaco.

Ognuna di queste erbe esercita funzioni drenanti, ossia aiuta il corpo a eliminare liquidi e scorie accumulati, ma bisogna saper scegliere il rimedio più adatto a noi.

In alcuni casi, ad esempio, può essere preferibile optare per un integratore di biancospino se alla ritenzione idrica si unisce anche una certa dose di stress e nervosismo, mentre in altri può essere preferibile aggiungere semplicemente un paio di foglioline di prezzemolo all’insalata o a un piatto di pesce.

Non sempre, infatti, è necessario o consigliabile l’utilizzo di integratori alimentari.

Spesso è sufficiente aggiungere qualche pezzetto di radice di zenzero o un paio di foglie di prezzemolo alle preparazioni, per ottenere un effetto drenante e una buona dose di gusto extra. Se intendi assumere un integratore per drenare i liquidi, parlane prima con il tuo medico curante.

Frutta e verdura

Quando si parla di benessere e di cura del corpo, non possiamo dimenticarci della frutta e della verdura, i rimedi diuretici per eccellenza, sul podio insieme ad acqua e attività fisica.

Per migliorare la tua salute fisica, porta in tavola le consuete 5 porzioni di frutta e verdura ogni giorno. In particolar modo, per drenare i liquidi puoi prediligere cibi come:

Sedano

Aglio

Finocchio

Asparagi

Cicoria

Radicchio

Ananas

Anguria

Cetrioli.

Sempre in tema di alimentazione, a tavola ti raccomandiamo di limitare l’uso del sale. Il sodio ha infatti la brutta abitudine di trattenere i liquidi nel nostro corpo, causando o aggravando il problema della ritenzione idrica.

Al posto del sale, puoi usare le spezie e le erbe aromatiche per condire i tuoi piatti.

Bevi bevi bevi

Vuoi sapere qual è il migliore e più potente diuretico dimagrante? Hai indovinato, è l’acqua. Bere almeno un litro e mezzo, meglio se due, di acqua al giorno può aiutarti a drenare i liquidi in eccesso.

Ma cos’altro possiamo bere per urinare molto? All’acqua che bevi quotidianamente puoi aggiungere anche delle tisane drenanti, a cominciare dal classico tè verde, continuando poi con una buona tisana di equiseto, di ibisco o di ortica.

Anche la caffeina può aiutarti a sbarazzarti dei liquidi di troppo. Un’ottima notizia per gli amanti di tè e caffè. Ricorda però di non esagerare con le quantità.

Esercizio fisico

Per sbloccare la ritenzione idrica non bastano bicchieri d’acqua, tisane e frutta. Sebbene possano di certo migliorare la situazione, è importante agire su tutti i fronti. Questo vuol dire che dovremo svolgere regolarmente anche dell’attività fisica, soprattutto esercizi e attività aerobiche.

Ad esempio la camminata, la bicicletta o la corsa, per trenta minuti al giorno, ti aiuteranno a espellere i liquidi e miglioreranno la tua salute sia fisica che mentale.

Qual è il diuretico più potente?

Rispondere a questa domanda è tutt’altro che semplice. Spesso, prima di riuscire a trovare il rimedio naturale più adatto bisogna valutare diverse alternative. In tutti i casi, per poter ottenere un vero effetto drenante e migliorare la salute dell’intero organismo, è necessario iniziare da una sana alimentazione, abbinata a un abbondante consumo di acqua e a della regolare attività fisica.

Erbe e integratori possono certamente aiutare il corpo a espellere i liquidi in eccesso, ma bisogna sempre associarli a un sano stile di vita.

Per quanto riguarda la scelta del drenante più efficace, molto dipenderà dalle tue condizioni di salute e dalle tue specifiche esigenze. Per questa ragione è sempre meglio scegliere un prodotto affidandosi ai consigli del medico curante, che conosce la nostra storia medica e può fornirci un valido aiuto.

Come si usano i diuretici naturali?

Il metodo di utilizzo dipenderà naturalmente dal tipo di diuretico scelto. Alcuni prodotti drenanti sono venduti sotto forma di pillole o in formato liquido, da aggiungere all’acqua per aiutare il corpo a liberarsi di liquidi e scorie.

Per quanto riguarda i cibi e le erbe drenanti, potrai semplicemente aggiungerli alle tue ricette. Un pezzetto di radice di zenzero sarà l’ideale per preparare una tisana drenante, mentre a colazione potresti preparare un buon frullato con frutta e verdure depurative.

Durante la giornata, puoi invece sorseggiare un tè verde o una tisana all’ibisco o Karkadè, per ricevere i tanti effetti benefici che queste erbe sono in grado di regalarti.

Prima di cominciare

Molte persone scelgono di assumere diuretici naturali per l’ipertensione al posto dei farmaci indicati dallo specialista. Prima di farlo, vaglia sempre il parere del dottore e assicurati di assumere il rimedio più adatto, attenendoti al dosaggio indicato dal medico o sulla confezione.

Prima di acquistare i diuretici che ti sembrano più adatti, ti ricordiamo anche che la ritenzione idrica può avere sia cause “comuni”, quali una scarsa attività fisica o le mestruazioni in arrivo, sia cause più serie, come malattie sottostanti o anche problemi di circolazione.

In presenza di un’importante ritenzione dei liquidi che non migliora con sport e dieta sana, prima di affidarti a uno dei rimedi di Madre Natura ti consigliamo quindi di parlarne con il medico, così da individuare insieme l’approccio più adeguato.

