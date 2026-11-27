Corea del Sud, la pista ciclabile con 7.500 pannelli solari: energia e mobilità sostenibile in un’unica infrastruttura

Costruire infrastrutture che facciano due cose contemporaneamente è una delle sfide più concrete della transizione energetica: non consumare nuovo suolo e produrre energia rinnovabile nello stesso spazio già destinato alla mobilità. La pista ciclabile solare realizzata dal governo sudcoreano è uno degli esempi più avanzati di questo approccio, con oltre 7.500 pannelli fotovoltaici integrati direttamente lungo il percorso, a formare una copertura continua che protegge i ciclisti e genera elettricità verde ogni giorno dell’anno.

Un’infrastruttura che produce energia mentre ci si sposta

Il progetto sudcoreano non è una sperimentazione in scala ridotta. Una delle installazioni documentate si estende per circa 8,8 chilometri complessivi, dei quali oltre 4,6 coperti da pannelli solari montati su strutture che fungono simultaneamente da pensilina e da impianto fotovoltaico. Con 7.502 pannelli installati, il sistema produce in media circa 2.200 MWh di elettricità verde all’anno — una quantità significativa per un’infrastruttura che occupa esclusivamente spazio già destinato alla mobilità ciclistica.

Un secondo corridoio, che collega le città di Daejeon e Sejong, si sviluppa invece per circa 32 chilometri lungo una carreggiata autostradale, con la pista ciclabile ricavata nella corsia centrale e protetta da una tettoia fotovoltaica continua. In questo caso il vantaggio è doppio: i ciclisti si trovano fisicamente separati dal traffico veicolare ad alta velocità, mentre i pannelli sopra di loro trasformano la radiazione solare in energia immessa nella rete locale.

Non si tratta di un caso isolato. La Corea del Sud ha sviluppato un modello più ampio di solar infrastructure repurposing, che riutilizza spazi urbani esistenti — ponti sui fiumi, barriere antirumore lungo le autostrade, corsie mediane — per installare fotovoltaico senza sottrarre terreno agricolo o naturale. È un approccio che risponde a una delle critiche più ricorrenti all’espansione delle energie rinnovabili: il consumo di suolo.

Perché il modello della pista ciclabile solare è rilevante oltre i confini coreani

La logica che sta dietro alla pista ciclabile solare sudcoreana è trasferibile, almeno in parte, a molti contesti europei e italiani. Le infrastrutture lineari — strade, autostrade, ferrovie, canali — occupano superfici enormi che rimangono sostanzialmente improduttive dal punto di vista energetico. Integrare la generazione fotovoltaica lungo questi corridoi significa sfruttare un patrimonio già esistente senza aprire nuovi cantieri su terreni vergini.

Il concetto di agrivoltaico ha già dimostrato che la coesistenza di produzione energetica e uso del suolo è tecnicamente possibile. Le piste ciclabili solari applicano la stessa filosofia alla mobilità urbana e periurbana: lo spazio non è sottratto a nessun uso precedente, ma aggiunto a uno già in essere.

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Dal punto di vista tecnico, le coperture fotovoltaiche su percorsi ciclabili presentano alcune caratteristiche specifiche che le distinguono dai tradizionali impianti a terra o da tetto:

I pannelli devono resistere a carichi meccanici più variabili, incluse sollecitazioni laterali dovute al vento in corridoi aperti;

L’angolazione ottimale dei moduli può essere influenzata dalla necessità di garantire protezione dalla pioggia e luminosità sufficiente per la sicurezza dei ciclisti;

La manutenzione deve essere progettata in modo da non interrompere il flusso ciclabile per periodi prolungati;

L’integrazione con la rete elettrica locale richiede una pianificazione accurata dei punti di connessione.

Nessuno di questi ostacoli è insormontabile, ma richiedono una progettazione più attenta rispetto a un impianto convenzionale.

Generazione distribuita: il valore di produrre energia vicino a dove si consuma

Uno degli aspetti meno discussi del modello sudcoreano è la sua coerenza con il principio della generazione energetica distribuita. Produrre elettricità in prossimità dei centri abitati — e non in grandi parchi fotovoltaici lontani dalle reti di distribuzione — riduce le perdite di trasmissione e aumenta la resilienza del sistema energetico locale.

Una pista ciclabile solare che attraversa aree periurbane o collega due città medie, come nel caso del corridoio Daejeon-Sejong, si inserisce naturalmente in questo schema: l’energia prodotta può alimentare le utenze più vicine, contribuire alla ricarica di biciclette elettriche lungo il percorso, o essere immessa in reti di distribuzione locali già esistenti.

La generazione distribuita è considerata da molti pianificatori energetici una delle chiavi per rendere i sistemi elettrici più flessibili e meno vulnerabili a interruzioni concentrate. Le infrastrutture lineari come le piste ciclabili sono geograficamente ideali per questo scopo: si estendono in lunghezza, raggiungono più punti della rete e possono essere connesse in più nodi.

Limiti reali e domande aperte

Il modello non è privo di criticità. Il costo di costruzione di una pista ciclabile solare è significativamente più alto rispetto a una pista ciclabile tradizionale, e il ritorno economico dipende da variabili locali come l’irraggiamento solare, il costo dell’energia e la disponibilità di incentivi pubblici. In alcune latitudini europee, dove il sole è meno costante rispetto alla penisola coreana, i tempi di ammortamento dell’investimento si allungano.

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C’è poi la questione della manutenzione: i pannelli installati su strutture lineari esposte agli agenti atmosferici richiedono interventi regolari per mantenere l’efficienza. La pulizia, la sostituzione dei moduli danneggiati e il monitoraggio dell’impianto rappresentano costi operativi che devono essere pianificati fin dalla fase progettuale.

Un’altra variabile è la sicurezza dei ciclisti. Le strutture di supporto dei pannelli devono essere progettate in modo da non creare pericoli in caso di caduta o incidente, e la visibilità lungo il percorso deve essere garantita anche nelle ore di minore luminosità naturale.

Cosa può imparare l’Europa da questo approccio

In Europa, alcune sperimentazioni simili sono già in corso in diversi paesi, anche se su scala più contenuta. L’idea di integrare il fotovoltaico nelle infrastrutture stradali e ciclabili è presente nelle politiche energetiche della Commissione europea, che spinge verso una diversificazione delle superfici disponibili per il solare senza aumentare il consumo di suolo.

Il modello sudcoreano dimostra che questa integrazione non è solo teoricamente possibile, ma operativamente realizzata su scala significativa. I 2.200 MWh annui prodotti da una singola installazione con 7.502 pannelli rappresentano un contributo concreto, non simbolico, alla produzione energetica locale.

La lezione più utile non riguarda tanto i numeri specifici, quanto il cambio di prospettiva che questo tipo di progetto richiede: smettere di considerare le infrastrutture di mobilità come spazi monofunzionali e iniziare a progettarle come layer sovrapposti di utilità pubblica. Una pista ciclabile può essere contemporaneamente un percorso sicuro per i ciclisti, una copertura che protegge dalla pioggia e un impianto fotovoltaico. Non è un compromesso tra funzioni diverse — è la loro coesistenza progettata.

Per approfondire il contesto europeo delle infrastrutture energetiche integrate, il portale dell’Agenzia Europea per l’Ambiente offre dati aggiornati sull’uso del suolo e sulle politiche di transizione energetica nei paesi membri. Il confronto con esperienze come quella coreana può contribuire a orientare scelte progettuali più ambiziose anche in Italia, dove il patrimonio infrastrutturale lineare — autostrade, ferrovie, canali irrigui — è esteso e in larga parte ancora inutilizzato dal punto di vista energetico.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.