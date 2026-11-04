Autostrade fotovoltaiche nei Paesi Bassi: le barriere acustiche diventano generatori di energia

Trasformare qualcosa che già esiste in una fonte di energia pulita: è questa la logica alla base di uno dei progetti infrastrutturali più interessanti in circolazione nel campo delle autostrade fotovoltaiche. I Paesi Bassi stanno sperimentando da diversi anni la possibilità di convertire le barriere antirumore che costeggiano le loro autostrade in installazioni di pannelli solari, ripensando in modo radicale il ruolo di strutture che finora avevano una sola funzione: attenuare il rumore del traffico per chi abita nelle vicinanze.

Un’idea nata dalla scarsità di spazio

I Paesi Bassi sono uno dei Paesi più densamente popolati d’Europa. Trovare terreni liberi per installare grandi parchi fotovoltaici è difficile, costoso e spesso controverso dal punto di vista paesaggistico e agricolo. Da qui nasce una domanda concreta: e se le infrastrutture già presenti potessero fare di più?

Le barriere antirumore autostradali sono strutture lunghe, esposte al sole per gran parte della giornata, orientate in modo spesso favorevole all’irraggiamento e già integrate nel tessuto viario. Convertirle in superfici fotovoltaiche significa sfruttare un’infrastruttura passiva trasformandola in un generatore attivo, senza consumare nuovo suolo e senza stravolgere il paesaggio circostante.

È questa la logica che ha spinto Rijkswaterstaat, l’agenzia esecutiva del Ministero delle Infrastrutture e della Gestione delle Acque dei Paesi Bassi, ad annunciare piani concreti per testare la fattibilità delle strade solari come alternativa alla costruzione di grandi parchi fotovoltaici. Il progetto si inserisce in una visione più ampia: trovare spazi creativi per la produzione di energia rinnovabile all’interno di infrastrutture già esistenti.

Come funzionano le barriere antirumore fotovoltaiche

Le barriere antirumore tradizionali sono pannelli — spesso in cemento, metallo o materiali compositi — montati su supporti lungo il bordo delle carreggiate. La loro sostituzione con moduli fotovoltaici richiede che i nuovi pannelli mantengano le stesse caratteristiche fonoassorbenti, resistano alle vibrazioni causate dal traffico pesante e siano abbastanza robusti da sopportare le condizioni atmosferiche tipiche di un ambiente stradale.

I moduli utilizzati in questi contesti sono generalmente pannelli solari rigidi integrati in strutture portanti progettate per svolgere entrambe le funzioni: barriera acustica e generatore fotovoltaico. L’energia prodotta può essere immessa nella rete elettrica locale, utilizzata per alimentare l’illuminazione stradale o ceduta a operatori energetici regionali.

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Un aspetto tecnico rilevante riguarda l’orientamento. Le barriere autostradali non sempre sono rivolte a sud — l’esposizione ottimale per i pannelli solari nell’emisfero nord — e la loro inclinazione è spesso verticale anziché inclinata. Questo riduce l’efficienza rispetto a un impianto tradizionale su tetto o su campo aperto, ma non la annulla: la quantità di superficie disponibile compensa in parte la minore resa per metro quadrato.

La fase sperimentale nei Paesi Bassi

Il percorso olandese verso le autostrade fotovoltaiche non è nato da un annuncio improvviso. La fase sperimentale è in corso da diversi anni, con test condotti su tratti specifici della rete autostradale per valutare la resa energetica reale, la durabilità dei materiali e i costi di installazione e manutenzione rispetto alle barriere convenzionali.

Rijkswaterstaat gestisce migliaia di chilometri di infrastrutture stradali nel Paese, e le barriere antirumore rappresentano una componente significativa di questo patrimonio. Il potenziale aggregato — se anche solo una parte di queste strutture venisse convertita — è considerevole. Non si tratta di un singolo impianto, ma di una rete distribuita di piccoli generatori integrati nel tessuto autostradale.

Il piano nazionale olandese per l’energia rinnovabile, che ha ricevuto il via libera nell’ambito del programma europeo NextGenerationEU, include investimenti e riforme per accelerare la diffusione delle fonti rinnovabili e per innovare nel settore della mobilità. Le barriere fotovoltaiche si inseriscono coerentemente in questa cornice: non sono un esperimento isolato, ma parte di una strategia energetica più strutturata.

Un modello che si diffonde oltre i confini olandesi

I Paesi Bassi non sono gli unici ad aver intrapreso questa strada. Progetti sperimentali di fotovoltaico su infrastrutture autostradali sono stati avviati anche in Belgio, Francia e Stati Uniti, con approcci diversi: alcuni puntano sulle barriere laterali, altri su superfici stradali calpestabili o su pensiline fotovoltaiche lungo i percorsi.

La Francia, in particolare, ha sperimentato tratti di asfalto solare su cui scorrono i veicoli, con risultati contrastanti sul piano della durabilità e dell’efficienza. L’approccio olandese — concentrarsi sulle barriere verticali piuttosto che sul manto stradale — appare più conservativo ma anche più realistico dal punto di vista ingegneristico: le barriere non subiscono il peso e l’abrasione del traffico, e i pannelli possono essere installati e sostituiti con maggiore facilità.

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Questo confronto internazionale è utile per capire dove si trova il confine tra sperimentazione promettente e applicazione su larga scala. Le autostrade fotovoltaiche funzionano meglio quando si integrano in infrastrutture già pensate per resistere agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche, senza pretendere di replicare le condizioni ottimali di un impianto a terra.

Vantaggi reali e limiti da non ignorare

Il principale vantaggio di questo approccio è la valorizzazione di superfici già esistenti, senza ulteriore consumo di suolo. In un Paese come i Paesi Bassi, dove la pressione sul territorio è elevatissima, questo non è un dettaglio marginale.

Ci sono però alcune criticità da tenere presenti:

Efficienza ridotta rispetto agli impianti tradizionali, a causa dell’orientamento non ottimale e della posizione verticale dei pannelli.

rispetto agli impianti tradizionali, a causa dell’orientamento non ottimale e della posizione verticale dei pannelli. Costi di installazione più elevati , legati alla necessità di integrare la funzione acustica con quella energetica in un unico sistema.

, legati alla necessità di integrare la funzione acustica con quella energetica in un unico sistema. Manutenzione complessa in un contesto stradale ad alto traffico, dove l’accesso ai pannelli richiede misure di sicurezza specifiche.

in un contesto stradale ad alto traffico, dove l’accesso ai pannelli richiede misure di sicurezza specifiche. Impatto visivo che può variare significativamente a seconda del design scelto e del contesto paesaggistico circostante.

Nessuno di questi limiti è insuperabile, ma tutti richiedono soluzioni tecniche e progettuali che ancora non sono del tutto standardizzate. La fase sperimentale serve proprio a questo: raccogliere dati reali, identificare i punti critici e affinare i modelli prima di un’eventuale espansione su scala nazionale.

Cosa può insegnare il modello olandese

L’approccio dei Paesi Bassi alle autostrade fotovoltaiche offre una lezione metodologica interessante: prima di scalare, si testa. Rijkswaterstaat non ha annunciato una conversione immediata dell’intera rete, ma ha avviato un processo graduale di verifica della fattibilità tecnica ed economica. Questo tipo di prudenza è spesso assente nel dibattito sulle energie rinnovabili, dove le aspettative tendono a correre più veloci delle prove sul campo.

Per altri Paesi europei con reti autostradali estese e obiettivi ambiziosi di decarbonizzazione, il modello olandese rappresenta un riferimento concreto. Non una soluzione definitiva, ma una direzione: quella di guardare alle infrastrutture esistenti non come a un costo fisso, ma come a una risorsa energetica potenzialmente attiva. Il piano nazionale olandese approvato nell’ambito di NextGenerationEU mostra come questa visione stia diventando parte integrante delle politiche energetiche nazionali, non solo un esercizio di innovazione fine a se stesso.

Resta da vedere quanto tempo sarà necessario perché la sperimentazione si traduca in un programma sistematico. Ma la direzione, almeno nei Paesi Bassi, è tracciata.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.