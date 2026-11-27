La Terra supera i 2 gradi sopra i livelli preindustriali per sei giorni consecutivi

Per la prima volta nella storia delle misurazioni climatiche, la temperatura globale 2 gradi sopra i livelli preindustriali non è rimasta un’anomalia isolata di poche ore: dal 18 al 23 novembre 2026, il pianeta ha registrato sei giorni consecutivi con la temperatura media superficiale globale oltre questa soglia critica, secondo i dati del Copernicus Climate Change Service. Un record senza precedenti, che ha toccato il suo apice lunedì 25 novembre con un’anomalia di +2,24 °C rispetto alla baseline preindustriale del periodo 1850–1900.

Sei giorni oltre la soglia: cosa dicono i numeri di Copernicus

Il Copernicus Climate Change Service, il programma europeo di monitoraggio del clima, tiene traccia quotidianamente delle anomalie termiche globali rispetto al periodo di riferimento preindustriale. I dati relativi alla terza settimana di novembre 2026 mostrano qualcosa che non si era mai verificato prima: una sequenza ininterrotta di sei giorni — dal 18 al 23 novembre — in cui la temperatura media superficiale del pianeta ha superato la soglia dei +2 °C rispetto ai livelli preindustriali.

Il picco è arrivato due giorni dopo, il 25 novembre, con un’anomalia di +2,24 °C. Un numero che, letto in isolamento, potrebbe sembrare una variazione contenuta, ma che nel contesto del sistema climatico globale rappresenta uno scostamento enorme. Le previsioni, secondo quanto riportato da The Guardian, indicano che le temperature resteranno su livelli simili nei giorni successivi, senza un rapido rientro verso valori più bassi.

Per capire la portata di questo evento è utile ricordare che la baseline preindustriale — il punto zero rispetto al quale si misurano queste anomalie — corrisponde alla temperatura media globale del periodo tra il 1850 e il 1900, prima che le emissioni di combustibili fossili industriali cominciassero ad alterare in modo significativo la composizione dell’atmosfera.

Cosa cambia rispetto all’Accordo di Parigi

La soglia dei 2 °C non è un numero scelto arbitrariamente: è il limite superiore fissato dall’Accordo di Parigi del 2015, con l’obiettivo ancora più ambizioso di contenere il riscaldamento entro 1,5 °C. Superare questo valore per sei giorni consecutivi è un segnale che i ricercatori definiscono significativo, anche se tecnicamente non equivale a una violazione degli impegni climatici internazionali.

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L’Accordo di Parigi, infatti, fa riferimento al riscaldamento medio a lungo termine, calcolato su decenni, non a escursioni giornaliere o settimanali. Gli stessi scienziati che hanno analizzato i dati Copernicus chiariscono che questa breve escursione oltre i 2 °C non significa che il target dell’Accordo di Parigi sia stato formalmente violato. Si tratta di un’anomalia temporanea, non di una media stabile su anni.

Eppure sarebbe sbagliato liquidare l’evento come irrilevante. Gli esperti sottolineano che episodi come questo sono indicatori precoci di un riscaldamento futuro, e che la frequenza con cui si verificano tende ad aumentare in assenza di una riduzione rapida delle emissioni di combustibili fossili. In altre parole: quello che oggi è un record temporaneo potrebbe diventare la norma nel giro di qualche decennio se le emissioni globali non vengono drasticamente ridotte.

Perché la temperatura globale 2 gradi è una soglia così rilevante

La distinzione tra 1,5 °C e 2 °C di riscaldamento globale non è solo simbolica. La letteratura scientifica prodotta dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) documenta in modo sistematico come mezzo grado in più si traduca in conseguenze concrete e misurabili: scioglimento più accelerato dei ghiacciai, innalzamento del livello del mare, ondate di calore più frequenti e intense, perdita di biodiversità marina — in particolare dei sistemi coralliferi — e rischi crescenti per la sicurezza alimentare in molte regioni del mondo.

Superare temporaneamente la temperatura globale di 2 gradi sopra i livelli preindustriali, anche solo per sei giorni, dimostra che il sistema climatico sta già operando in un regime di anomalia estrema. Non è la stessa cosa di un superamento strutturale, ma la direzione è quella.

Il contesto: un autunno anomalo a livello globale

L’evento di novembre 2026 non arriva in isolamento. I dati Copernicus degli ultimi mesi mostrano una serie di anomalie termiche che si collocano sistematicamente al di sopra delle medie storiche. La striscia di sei giorni consecutivi oltre i 2 °C è il picco più evidente di un trend che gli scienziati monitorano con attenzione crescente.

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È importante però distinguere tra variabilità naturale e tendenza di lungo periodo. Il sistema climatico è soggetto a oscillazioni, e alcune settimane o mesi possono essere significativamente più caldi o più freddi rispetto alla media annuale. Quello che rende straordinario questo evento non è solo il valore assoluto dell’anomalia — +2,24 °C — ma il fatto che si sia mantenuta per sei giorni consecutivi, una durata mai registrata prima.

Secondo quanto riportato da The Guardian sulla base dei dati Copernicus, le previsioni indicano che le temperature resteranno elevate nelle settimane successive, senza un brusco rientro verso valori più contenuti.

Emissioni fossili: il nodo da sciogliere

Gli scienziati che hanno commentato i dati sono espliciti su un punto: senza una riduzione rapida delle emissioni di combustibili fossili, episodi come quello di novembre 2026 diventeranno sempre più frequenti e, nel tempo, potrebbero trasformarsi da anomalie temporanee in condizioni permanenti.

Questo è il passaggio che rende l’evento rilevante anche sul piano politico, non solo scientifico. Le prossime sessioni di negoziato climatico internazionale si troveranno a confrontarsi con dati che rendono sempre più difficile sostenere che la crisi climatica sia ancora un problema futuro. I sei giorni consecutivi oltre la soglia dei 2 °C, registrati per la prima volta nella storia, sono un riferimento concreto che entrerà inevitabilmente nel dibattito sugli impegni di riduzione delle emissioni.

I dati completi del Copernicus Climate Change Service sono consultabili sul portale ufficiale del programma europeo, che aggiorna quotidianamente le anomalie termiche globali e le serie storiche di riferimento.

Quello che emerge da questa settimana di novembre 2026 è un sistema climatico che continua a spingersi verso territori inesplorati. Non una catastrofe immediata, ma un segnale che il margine per invertire la rotta si sta assottigliando — e che i dati, ormai, lo dicono con una chiarezza difficile da ignorare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.