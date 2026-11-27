Pannelli solari flessibili senza vetro: la ricerca italiana apre nuove frontiere del fotovoltaico

Celle di silicio cristallino spesse appena 0,15 millimetri, nessun vetro, nessuna lastra rigida: il fotovoltaico che ricercatori italiani hanno messo a punto nel 2026 assomiglia più a una pellicola che a un pannello tradizionale. Lo studio, firmato da scienziati del CNR-IMEM di Parma (Istituto dei Materiali per l’Elettronica e il Magnetismo del Consiglio Nazionale delle Ricerche) e dell’Università di Padova, è stato pubblicato sulla rivista Solar Energy e dimostra che i pannelli fotovoltaici flessibili in silicio cristallino possono essere prodotti su scala industriale senza rinunciare alle prestazioni.

Perché eliminare il vetro cambia tutto

Il vetro temperato è da decenni l’elemento strutturale dei moduli fotovoltaici convenzionali: protegge le celle, le tiene in piano, garantisce durata. Ma pesa, è fragile agli impatti meccanici, e soprattutto rende impossibile adattare il pannello a qualsiasi superficie non perfettamente piana. Tetti curvi, facciate architettoniche, veicoli, strutture gonfiabili: tutto questo rimane fuori dalla portata del fotovoltaico rigido.

La ricerca italiana affronta il problema alla radice. Al posto del vetro, il modulo è costruito con uno stack di materiali polimerici: la struttura segue la sequenza PET/EVA/c-Si/EVA/PET, dove il silicio cristallino (c-Si) è il cuore fotovoltaico, e i due strati di EVA (etilene-vinil acetato) fungono da incapsulante, mentre il PET (polietilene tereftalato) costituisce il rivestimento esterno su entrambi i lati. Il risultato è un modulo che si flette, si adatta a superfici curve e pesa significativamente meno di un pannello convenzionale.

Celle IBC a 150 micron: la tecnologia al centro del progetto

La scelta delle celle non è casuale. I ricercatori hanno utilizzato celle a contatto posteriore interdigitato (interdigitated back contact, IBC), con uno spessore di 150 micrometri. Le celle IBC sono tra le più efficienti disponibili nel silicio cristallino, perché i contatti elettrici sono tutti posizionati sul retro della cella, eliminando le ombreggiature che i tradizionali busbar frontali causano sulla superficie attiva. Portarle a uno spessore così ridotto — circa un quinto di una cella standard — è ciò che rende possibile la flessibilità meccanica senza fratture.

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Ridurre lo spessore del silicio cristallino non è banale: il materiale è intrinsecamente fragile, e le celle sottili tendono a rompersi durante la lavorazione. Il processo di laminazione sviluppato dal gruppo di ricerca risolve questo problema con un approccio industrialmente scalabile.

La laminazione roll-to-roll come chiave per la produzione di massa

Il metodo produttivo scelto è la laminazione a caldo roll-to-roll, una tecnica mutuata dall’industria dell’imballaggio e della stampa flessibile. In questo processo, i materiali vengono alimentati in continuo tra due rulli riscaldati che applicano pressione e calore, unendo gli strati in modo uniforme e controllato. Il vantaggio rispetto alla laminazione tradizionale a piatto — usata per i moduli rigidi — è la compatibilità con linee di produzione ad alta velocità e con grandi formati.

La scelta di un processo roll-to-roll non è solo una questione tecnica: è un segnale preciso verso l’industria. Una tecnologia che richiede attrezzature speciali o processi discontinui difficilmente esce dal laboratorio. Un processo continuo, invece, si integra in fabbriche esistenti con adattamenti relativamente contenuti. Paola Jakuza, autrice corrispondente dello studio, è la figura di riferimento del progetto pubblicato su Solar Energy.

Dove possono essere installati i pannelli fotovoltaici flessibili

La domanda più immediata, per chi lavora nel settore delle energie rinnovabili o semplicemente vuole capire l’impatto pratico di questa ricerca, è: dove si usano? La risposta dipende proprio dalla flessibilità meccanica che il design senza vetro garantisce.

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Tetti non piani : cupole, volte, coperture ondulate industriali che oggi non possono ospitare moduli rigidi.

: cupole, volte, coperture ondulate industriali che oggi non possono ospitare moduli rigidi. Integrazione architettonica (BIPV, Building-Integrated Photovoltaics): facciate curve, pensiline, elementi di design urbano dove il peso e la rigidità dei pannelli tradizionali sono un ostacolo.

(BIPV, Building-Integrated Photovoltaics): facciate curve, pensiline, elementi di design urbano dove il peso e la rigidità dei pannelli tradizionali sono un ostacolo. Mobilità : veicoli elettrici, camper, barche, droni — superfici con curvature complesse dove ogni grammo in meno ha valore.

: veicoli elettrici, camper, barche, droni — superfici con curvature complesse dove ogni grammo in meno ha valore. Infrastrutture temporanee : strutture gonfiabili, tensostrutture, installazioni mobili per eventi o emergenze.

: strutture gonfiabili, tensostrutture, installazioni mobili per eventi o emergenze. Agricoltura solare (agrivoltaico): sistemi che richiedono moduli leggeri e adattabili a strutture non convenzionali.

In tutti questi contesti, il fotovoltaico rigido è oggi assente o presente in forma limitata. I moduli flessibili in silicio cristallino potrebbero colmare questo spazio, portando con sé l’efficienza tipica del silicio — superiore a quella di tecnologie alternative come il film sottile amorfo — in applicazioni finora inaccessibili.

Il confronto con le tecnologie flessibili già esistenti

Non è la prima volta che si parla di pannelli fotovoltaici flessibili: sul mercato esistono già moduli in silicio amorfo (a-Si) o in CIGS (rame-indio-gallio-selenio) che si piegano. Il punto critico è l’efficienza. Il silicio amorfo flessibile raggiunge tipicamente efficienze di cella del 6-10%, mentre il CIGS arriva intorno al 15-18% nei migliori moduli commerciali. Il silicio cristallino, invece, è la tecnologia dominante nel fotovoltaico proprio perché offre efficienze significativamente più alte — con le celle IBC che si collocano tra le più performanti della categoria.

Portare il silicio cristallino nella forma flessibile significa, almeno in teoria, combinare i vantaggi di entrambi i mondi: la leggerezza e l’adattabilità dei film sottili, con le prestazioni del silicio monocristallino. La ricerca di CNR-IMEM e Università di Padova si inserisce in questo spazio, dimostrando che la via è percorribile anche con un processo produttivo pensato per l’industria, non solo per il laboratorio.

Lo studio pubblicato su Solar Energy è disponibile sulla piattaforma ScienceDirect per chi vuole approfondire i dettagli tecnici della ricerca.

Quanto tempo passerà prima di vedere questi moduli su un tetto o su un’automobile è ancora da definire: il percorso dalla pubblicazione scientifica alla produzione commerciale è lungo e dipende da fattori industriali, economici e normativi che vanno ben oltre il laboratorio. Ma la dimostrazione che celle IBC in silicio cristallino possono essere laminate senza vetro con un processo continuo è, in sé, un risultato che l’industria fotovoltaica seguirà con attenzione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.