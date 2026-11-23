COMAC C919: il primo volo con equipaggio dell’aereo passeggeri elettrico cinese

Il 14 novembre 2026, dalla città di Binzhou, nella provincia cinese dello Shandong, un aereo elettrico passeggeri ha lasciato la pista e ha volato per la prima volta con persone a bordo. Non si tratta di un prototipo da laboratorio né di un modello in scala: il COMAC CE-25A è un velivolo regionale da 19 posti, completamente elettrico, progettato per trasportare passeggeri su rotte brevi con un’autonomia dichiarata di 400 km. La notizia è rimbalzata in pochi giorni su numerose testate internazionali — tra cui Aviation Week, La Gazzetta dello Sport e InsideEVs Italia — confermando che la Cina ha raggiunto un traguardo concreto nella corsa all’aviazione a emissioni zero.

Sedici minuti e 38 secondi che cambiano la prospettiva

Il primo volo con equipaggio è durato 16 minuti e 38 secondi di effettivo tempo in volo, con una sessione complessiva di test — incluse le fasi a terra — di 57 minuti e 46 secondi. Il velivolo ha percorso 60,4 chilometri, con a bordo due piloti e un ingegnere di volo. Numeri apparentemente modesti, ma perfettamente in linea con i protocolli di certificazione aeronautica: i primi voli con equipaggio servono a validare la risposta del sistema in condizioni reali, non a dimostrare l’autonomia massima.

Prima di questo momento, il CE-25A aveva già accumulato una storia significativa. A partire dal 2 febbraio 2026, il velivolo ha completato 19 voli autonomi senza equipaggio, tutti necessari per mappare il comportamento aerodinamico, i sistemi di propulsione e la gestione dell’energia prima di mettere a rischio vite umane. Un percorso metodico, tipico dei programmi di certificazione più seri.

Chi ha costruito il CE-25A e come funziona

Dietro al progetto c’è COMAC — Commercial Aircraft Corporation of China — l’ente statale cinese già noto per lo sviluppo del C919, il narrowbody che compete con Airbus e Boeing sul mercato domestico. Per il CE-25A, COMAC ha lavorato in collaborazione con CATL, il più grande produttore mondiale di batterie per veicoli elettrici, e con la Shanghai Jiao Tong University. Il progetto è partito nel 2023, il che rende il ritmo di sviluppo piuttosto rapido per un programma aeronautico.

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Dal punto di vista tecnico, il CE-25A adotta un sistema di propulsione elettrica distribuita a ducted fan — ventole carenate — montate su ciascuna ala. Questa architettura, invece di affidarsi a uno o due motori centrali, distribuisce la spinta su più unità, migliorando la ridondanza e riducendo il rischio in caso di guasto singolo. Il peso massimo al decollo è fissato a 10 tonnellate metriche, la velocità di crociera a 300 km/h e la quota di crociera a 2.400 metri.

Con questi parametri, il CE-25A si posiziona chiaramente nel segmento del trasporto regionale a corto raggio: rotte tra città secondarie, connessioni interregionali, aree non servite dagli hub principali. Un mercato che in Cina è particolarmente vasto, data la distribuzione geografica della popolazione e la pressione del governo a ridurre le emissioni del settore dei trasporti.

Il contesto: dove si inserisce questo aereo elettrico passeggeri nella corsa globale

L’aviazione elettrica non è un’idea nuova, ma fino ad oggi ha prodotto soprattutto velivoli monoposto o biposto per uso sportivo e addestrativo. Portare un aereo elettrico passeggeri a 19 posti — con specifiche tecniche da trasporto commerciale — a completare un volo con equipaggio è un salto qualitativo che pochi programmi al mondo hanno raggiunto a questa scala.

Tra i tentativi più noti a livello globale ci sono stati quelli di startup come Heart Aerospace (Svezia) con il suo ES-30, o il programma Alice di Eviation negli Stati Uniti. Nessuno di questi ha ancora raggiunto la fase di certificazione commerciale. Il CE-25A, con il primo volo con equipaggio ora alle spalle, entra in una fase di test più avanzata che precede — in prospettiva — la richiesta di certificazione alle autorità aeronautiche cinesi.

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Vale la pena ricordare che la certificazione di un aereo commerciale è un processo lungo e complesso, che in molti casi richiede anni anche dopo il primo volo. Il traguardo del 14 novembre 2026 è quindi un punto di partenza importante, non un arrivo.

Rotte regionali: perché proprio questo segmento

La scelta di puntare su un aereo elettrico passeggeri da 19 posti per rotte regionali con autonomia di 400 km non è casuale. Le batterie attuali, pur avendo raggiunto densità energetiche significative grazie anche al contributo di CATL, non consentono ancora di alimentare velivoli di grandi dimensioni su lunghe distanze. Il segmento regionale, invece, si adatta bene ai vincoli fisici dell’elettrico: distanze contenute, frequenza elevata di operazioni, possibilità di ricaricare a terra tra un volo e l’altro.

In Cina esistono centinaia di aeroporti regionali sottoutilizzati, spesso collegati da voli con aerei turboelica convenzionali come il ATR 72 o il Xian MA60. Sostituire una parte di queste operazioni con velivoli elettrici sarebbe coerente con gli obiettivi climatici fissati da Pechino, che puntano alla neutralità carbonica entro il 2060.

Resta da vedere con quale tempistica il CE-25A potrà effettivamente entrare in servizio commerciale, e se le specifiche dichiarate — in particolare l’autonomia di 400 km — saranno confermate nelle condizioni operative reali, con 19 passeggeri a bordo, bagagli e variabili atmosferiche. I prossimi mesi di test forniranno dati molto più precisi su questo punto. Per ora, il programma ha dimostrato di essere reale, funzionante e in avanzamento: non poca cosa, in un settore dove molti annunci non arrivano mai alla pista di decollo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.