Come riconoscere e curare i parassiti delle rose

Le rose possono essere attaccate da numerosi tipi di parassiti: oltre agli afidi, anche la cocciniglia, la mosca delle rose e altri insetti rischiano di danneggiare i nostri fiori preferiti. Ma come curare le rose dai fastidiosi parassiti? Dall’ortica all’olio di Neem, esistono moltissimi rimedi naturali efficaci ed eco-friendly.

Fonte immagine: Pixabay

Come riconoscere ed eliminare i parassiti delle rose? Se anche a te è capitato di dedicare attenzioni, amore e cure alle tue piante, per poi trovare le foglie bucherellate a causa della presenza di odiosi parassiti, saprai bene quanto tutto questo possa essere frustrante. Sebbene si tratti di piante generalmente resistenti e forti, le rose possono cadere vittime dell’attacco di diversi insetti che possono comprometterne il naturale sviluppo o danneggiarne foglie e fiori in modo talvolta irreparabile.

Ma come affrontare questo problema? Insomma, come eliminare i parassiti delle rose in modo naturale?

La buona notizia è che esistono diversi metodi per sbarazzarsi di parassiti come afidi, cocciniglie e altri organismi invadenti e dannosi. Prima di tutto, però, bisogna capire come riconoscere i parassiti delle rose.

Quali sono i parassiti delle rose e come riconoscerli

Fonte: Pixabay

Come anticipato, le rose sono essenzialmente delle piante resistenti all’attacco di molti parassiti. Tuttavia, può capitare di dover affrontare un’infestazione che rischia di rovinare il nostro roseto.

Fra i nemici più comuni delle rose rientrano i bruchi, gli afidi (anche noti come pidocchi delle rose), le cimici, i ragnetti rossi (Tetranychus Urticae), le formiche, le mosche, le coccinelle e le cocciniglie delle rose.

Se invece dovessi notare degli insetti neri sulle tue rose, potrebbe trattarsi di tentredini, imenotteri le cui larve si nutrono delle foglie, lasciandone intatto solamente lo scheletro (ovvero le nervature).

A seconda dei diversi aggressori, le tue rose potrebbero presentare diversi sintomi di infestazione. Per prima cosa, dunque, bisognerà stabilire se le rose siano state effettivamente aggredite dai parassiti e capire di quali si tratta.

In linea di massima, puoi dedurre che le rose sono invase dai parassiti se presentano:

Macchie scure sulle foglie o sui fiori (possono essere opera di malattie fungine come la ruggine)

sulle foglie o sui fiori (possono essere opera di malattie fungine come la ruggine) Foglie ingiallite

Foglie secche, bucate o che cadono

o che cadono Fiori dalle forme strane

Crescita della pianta stentata

Fusti di colore scuro o cavi (in tal caso, il problema potrebbe essere causato dalle mosche delle rose, degli insetti simili a piccole vespe)

Presenza di una patina bianca sulla pianta, che può essere causata dalla cocciniglia.

Questi sono alcuni dei sintomi più evidenti della presenza di parassiti sulle rose. Ma cosa fare se le foglie delle rose sono bucate, ingiallite, scure o se iniziano a cadere a causa di un’infestazione?

Come eliminare i parassiti dai fiori?

Fonte: Pixabay

Hai esaminato la pianta e sei giunto/a alla conclusione che è infestata dai parassiti delle rose, ma come eliminarli del tutto? Come si eliminano i parassiti delle piante? Come sempre, abbiamo di fronte due possibilità: possiamo scegliere di acquistare un antiparassitario presso il nostro vivaista di fiducia, oppure possiamo decidere di rimuovere i parassiti in modo naturale.

Vediamo quali sono i rimedi naturali più efficaci per proteggere le nostre rose.

Rimozione manuale dei parassiti delle rose

Puoi eliminare i parassiti (ad esempio gli afidi) utilizzando un fazzolettino imbevuto con acqua oppure dirigendo il getto della fontana direttamente sulle zone interessate, in modo da far cadere gli insetti. Sempre in tema di rimozione manuale, a seconda dei casi può essere opportuno rimuovere i boccioli, le foglie o i fusti danneggiati della pianta.

Insetticida con sapone di Marsiglia

Sapevi che il sapone di Marsiglia (specifico per piante) può aiutarti a sbarazzarti dei parassiti delle rose? Questo rimedio elimina afidi e altri sgraditi inquilini in modo efficace. Ma come si prepara l’insetticida con il sapone di Marsiglia?

La preparazione è semplicissima: ti basterà mescolare una parte di sapone e quattro parti di acqua calda. Lascia sciogliere per bene il sapone, e quando l’acqua sarà più fresca, versala in un contenitore con spruzzino e dirigi il getto direttamente sui parassiti.

Oli essenziali

Oltre al sapone di Marsiglia, anche alcuni oli essenziali possono aiutarci a disinfettare le piante in modo naturale e liberarci dei parassiti. Fra i più indicati spicca senz’altro l’olio di Neem, un pesticida naturale spesso impiegato per proteggere le piante. Altri oli essenziali antiparassitari sono quello di arancia e rosmarino.

Macerati

Infine, puoi rimuovere i parassiti dalle rose applicando dei macerati fatti in casa, come il macerato di ortica, o anche quello a base di aglio o chiodi di garofano.

Tieni a mente, però, che non tutti i parassiti possono essere trattati con dei rimedi naturali. Nei casi più gravi, bisogna parlare con un esperto, che potrebbe adottare approcci più incisivi e mirati per debellare il problema.