Quali sono i fiori più piccoli del mondo

Tra i fiori più piccoli del mondo troviamo la lavanda, che ha spighe con infiorescenze minute a grappolo. Ma in questa lista non mancano altre piante diverse, che vantano fiori anche di pochi millimetri di diametro. Di certo l'esemplare di fiore più ridotto è la Wolffia, che è considerata la pianta acquatica più piccola del mondo, con altre specie mignon che le tengono compagnia.

La lista con i fiori più piccoli del mondo contiene una serie di piante famose e meno note, tutte accomunate da infiorescenze mignon. Se alcune specie vantano misure ridotte dell’intera pianta, altre hanno invece solo fiori minuti. Il resto dell’apparato arboreo resta invece di proporzioni regolari.

Il mondo floreale è bello perché vario e se anche ci può piacere avere un giardino da coltivare, di certo la precedenza spesso va alle piante più comuni. Il che non significa che qualche arbusto dai fiori piccoli non sia già nei nostri vasi, curato e alloggiato dove sia visibile e dove riceva luce a sufficienza.

Una pianta che forse già abbiamo è la profumatissima lavanda, che ha infiorescenze a spiga e fiori piccoli dal caratteristico colore viola. Ma questa regina di molti giardini, che porta in un istante ai meravigliosi paesaggi del Sud della Francia, è forse solo la più famosa delle piante dalle infiorescenze minute.

Di seguito vedremo una carrellata di arbusti che vantano i fiori più piccoli del mondo, dove troveremo anche specie acquatiche meno conosciute e che forse non pensavamo neppure esistessero. Ma vediamo quali esemplari floreali rientrano in questa categoria.

I fiori più piccoli del mondo

La lista dei fiori più piccoli del mondo è lunga, ma bastano 10 esemplari per farci capire quanto Madre Natura sia brava a farci sgranare gli occhi. Da pochi millimetri a poco più di un centimetro di diametro, ecco le piante con le infiorescenze più ridotte.

Wollfia

A questa famiglia di piante acquatiche appartengono più specie, tutte caratterizzata da misure piccine sia per la pianta stessa che per i fiori. Se vediamo un laghetto con sopra quello che sembra muschio verde, è possibile che invece ci siamo imbattuti in una Wollfia. Non è un caso che venga anche soprannominata lenticchia d’acqua per il suo aspetto.

Erinus alpinus

L’Erinus alpinus è una pianta erbacea che vanta piccoli e delicati fiori che virano dal bianco al rosa al violetto e la possiamo trovare nelle zone montuose. Di fatti, spesso presente da noi sulla catena delle Alpi, cresce tra le rupi e i pendii, dove il terreno è secco. E, neanche a dirlo, predilige le temperature fresche.

Myosotis

Il Non ti scordar di me è uno dei fiori più piccoli al mondo, con le sue sfumature azzurre che ci fanno pensare al cielo e al mare. La pianta ha misura media, cresce infatti fino a circa 40 centimetri di altezza al massimo. Ma le sue infiorescenze hanno ampiezza pari ad un nostro polpastrello.

Cymbalaria muralis

L’Edera Kenilworth, o ciombolino, ha un bellissimo fogliame smerlato dal colore verde intenso, con fiori piccoli e carini di pochi millimetri di diametro. La pianta apprezza il terreno umido e l’ombra parziale, motivo per cui la si può trovare, visto il suo carattere rampicante, appollaiata sulle mura delle case poco esposte al sole.

Lobelia erinus

I fiori di Lobelia erinus sono di un bel fucsia intenso, che contrasta invece col verde brillante delle foglie e del fusto della pianta. Di solito questa specie è una delle più scelte per i vasi appesi, in quanto ha un portamento cascante. Ma è anche spesso coltivata per le bordure delle aiuole.

Lavanda

Le piante di lavanda ci portano con la mente alle distese immense della Provenza, dove nella stagione della fioritura emanano un inebriante profumo. Di specie ce ne sono diverse, ma tutte hanno la stessa caratteristica per i fiori. Si tratta infatti di spighe dal colore verde grigio con fiori viola riuniti a grappolo, piccoli e scenografici.

Gypsophila

La si conosce anche col nome di “Velo da sposa”, in quanto la Gypsophila è spesso adoperata per i bouquet del grande giorno. I suoi fiori sono bianchi e piccoli, delicati e fittissimi nella disposizione sulla pianta. Se la teniamo in vaso avremo la sensazione di avere dei fiocchi di neve in casa.

Cerastium tomentosum

A proposito di neve, il Cerastium è un altro arbusto che, al pari della Gypsophila, ci regala una fioritura piccola e bianca come una coltre d’alta montagna. Il portamento è cespitoso, il colore del fogliame verde grigio. La pianta è spesso adoperata come tappezzante per le aiuole.

Lobularia maritima

Un altro esemplare di pianta dai fiori piccoli è la Lobularia maritima, o Alisso, una specie officinale che è spesso adoperata anche in cucina. Le infiorescenze sono infatti un ingrediente adatto per le insalate. Il sapore è piccantino ma gradevole, si dice simile alla senape.

Mughetto

La lista dei fiori più piccoli del mondo non potrebbe essere completa senza citare il mughetto, una bellissima pianta dai fiori bianchi a campanella. Le foglie sono maestose e verdissime, le infiorescenze candide come la neve. La Convallaria majalis, nome botanico, è ancora oggi uno degli arbusti più scelti per adornare i giardini.

