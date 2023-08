Rosa blu: ecco il significato di questo fiore

Le rose blu sono considerate rare, in quanto non esistono in natura, ma sono frutto di ingegneria genetica. Di fatti, se le troviamo dal fioraio, sono di solito varietà a cui è stato aggiunto un pigmento blu alla pianta, o sono dipinte con coloranti. Ma ciò non significa che la rosa blu non vanti un significato tutto suo nel linguaggio dei fiori, legato a mistero e sogni impossibili.

Fonte immagine: Pixabay

La rosa blu è un fiore dal colore bellissimo e crepuscolare che, però, non esiste in natura: se la vediamo in giro o è trattata con coloranti, o è geneticamente modificata. Il caso dell’ingegneria genetica vede il trionfo di un gruppo di scienziati giapponesi, che nei primi anni 2000 sono riusciti a isolare i geni blu da fiori che avevano questo tono.

Il team di ricerca dell’azienda Suntory ci ha lavorato per anni, partendo da un tipo di petunia viola scuro che era già servito per altri studi cromatici dei fiori. Non è stato facile identificare i geni della pianta che portavano il blu ai petali, ma alla fine i ricercatori sono riusciti nel loro intento.

Di seguito, ci sono voluti altri anni per capire come introdurre questi geni nelle rose, affinché il pigmento blu, detto delfinidina, potesse attecchire. Ma anche in questo caso, il duro lavoro ha dato i suoi frutti. E ad oggi, la rosa blu, sia nata da mutazione genetica, sia colorata in modo artificiale, vanta un suo significato nel linguaggio dei fiori.

In Giappone, patria delle ricerche che hanno portato alla messa in commercio delle prime rose con sfumature blu malva, questo fiore simboleggia la realizzazione dei propri sogni. Ma altrove i significati possono essere anche differenti, spesso connessi con quelli già caratteristici dei fiori di questa sfumatura.

Fonte: Pixabay

Rosa blu: significato

Le rose sono spesso associate ad amore, amicizia e anche gelosia se sono gialle, ma il colore blu aggiunge un’aria di oniricità, eleganza e rarità al fiore. Se virano sull’azzurro chiaro inviano un messaggio di pace e tranquillità, mentre quelle blu intenso possono essere legate ai concetti di creatività, raffinatezza, mistero.

Se per i giapponesi, pionieri della coltivazione delle prime rose blu, tali fiori sono connessi ai sogni che diventano realtà, per estensione possono significare anche una lotta per i propri ideali. Ma anche il raggiungimento degli obiettivi prefissati e a lungo attesi.

Ma il colore blu è anche per natura legato alle dinastie reali, per questo la rosa blu è anche simbolo di regalità ed eleganza. Non è un caso che sempre più spose la scelgano come parte del proprio bouquet di nozze, in un giorno speciale in cui ogni donna vuole sentirsi una regina.

Le rose blu sono anche un ottimo regalo per qualsiasi occasione, in quanto, a differenza di rose di altri colori, non hanno un significato specifico. Ad oggi, il motivo più indicato per donarle è una laurea, un nuovo lavoro o il raggiungimento di un traguardo, ma di fatto non sfigurano anche in caso di anniversari e compleanni.

Quali varietà di rosa blu esistono

Lo ribadiamo, le rose blu in natura non esistono, ma dopo l’identificazione e isolamento dei geni portatori di questo colore in altri fiori, è nata la varietà Suntory Blue Rose in Giappone. Di fatto, va specificato, l’aspetto è quello di una rosa pink, ma con sfumature che virano all’azzurro tenue.

In commercio possiamo anche trovare rose di altri colori che hanno il blu nel loro nome, in questo caso naturali. Al contrario, se vediamo dal fioraio delle rose di un blu carico, diamo per scontato che si tratti di varietà di rose bianche che sono state colorate per mezzo di pigmenti chimici.

Le rose “blu” di nome, invece, sono fiori che esistevano in natura o ibridi, che hanno colori rosati, ma che si sono meritate un battesimo originale:

Blueberry Hill – ha fiori semidoppi, lilla pallido e un profumo dolce

– ha fiori semidoppi, lilla pallido e un profumo dolce Blue Girl – è una rosa tea ibrida argento lilla

– è una rosa tea ibrida argento lilla Shocking Blue – è una rosa a fioritura libera con fiori color malva scuro, altamente profumati

– è una rosa a fioritura libera con fiori color malva scuro, altamente profumati Blue Moon – è una rosa tea ibrida con petali color lavanda pallido

– è una rosa tea ibrida con petali color lavanda pallido Blue Nile – ha fiori doppi color lavanda con sfumature viola intenso

E ora, se vogliamo stupire qualcuno con un fascio di rose, non dimentichiamo di inserire anche qualche esemplare blu.

